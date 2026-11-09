Мерц обвърза бюджета на ЕС с ново финансиране за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц обвърза подкрепата на Берлин за бюджета на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. с ангажимент от всички държави членки да финансират Украйна през 2027 г. и след това. Условието е поставено в писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, с което се е запознал „Файненшъл таймс“, съобщава „Европейска правда“.

„Колективен ангажимент от всички нас, без изключение, да дадем справедлив принос за покриването на финансовия дефицит на Украйна е необходимо условие за решаването на този въпрос и за обсъждането на всички други въпроси, особено на тези с финансови последици“, пише Мерц в писмото.

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Киев очаква недостиг от около 70 млрд. евро през 2027 г. Европейските лидери вече са договорили заем от 90 млрд. евро за покриване на нуждите на Украйна през 2026 и 2027 г., но според публикуваните данни тази сума няма да бъде достатъчна. Европейският съюз е поел ангажимент да осигури около две трети от допълнителния недостиг, или приблизително 45 млрд. евро.

Берлин използва позицията си в бюджетните преговори

Германия е най-големият нетен вносител в бюджета на ЕС. Мерц използва финансовата тежест на страната в преговорите, за да настоява за дългосрочен механизъм за подпомагане на Украйна, включително след 2027 г. Според „Европейска правда“ Унгария, Словакия, България и Чехия не са заявили готовност да участват в нови вноски за финансовата помощ за Киев.

Правителството на Германия е потвърдило, че финансовата подкрепа за Украйна от всички държави членки е необходимо условие за успешното приключване на преговорите за бюджета. В писмото си Мерц настоява да бъде намерено решение, което да гарантира на Украйна надеждна многогодишна перспектива за финансиране от 2028 г., включително за обслужване на дълга.

Предстоят нови разговори в Дъблин и Брюксел

Европейската комисия проучва варианти за покриване на недостига, сред които нов общ европейски заем и използване на замразени руски активи. Решение по механизма за финансиране все още няма.

Лидерите на ЕС ще обсъдят темата на неформална среща в Дъблин на 13 ноември. Преди специалната среща на Европейския съвет на 26 ноември Антониу Коща трябва да представи ново предложение за бюджета за 2028–2034 г. Преговорите се очаква да продължат и на срещата на лидерите през декември.

Паралелно с финансовата помощ за Украйна държавите членки спорят за общия размер и приоритетите на следващия седемгодишен бюджет. Европейската комисия предлага пакет от близо 2 трилиона евро, докато Германия и други нетни вносители настояват разходите да бъдат ограничени и преразпределени към отбрана и конкурентоспособност.

Източници: eurointegration.com.ua, apnews.com, lemonde.fr