Новини
Свят »
Германия »
Мерц обвърза бюджета на ЕС с ново финансиране за Украйна
  Тема: Украйна

Мерц обвърза бюджета на ЕС с ново финансиране за Украйна

9 Ноември, 2026 19:42 597 23

  • фридрих мерц-
  • европейски съюз-
  • бюджет на ес-
  • финансиране за украйна-
  • антониу коща

Германският канцлер настоява всички държави членки да поемат ангажимент за покриване на недостига от 70 млрд. евро, пред който Киев е изправен през 2027 г

Мерц обвърза бюджета на ЕС с ново финансиране за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц обвърза подкрепата на Берлин за бюджета на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. с ангажимент от всички държави членки да финансират Украйна през 2027 г. и след това. Условието е поставено в писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, с което се е запознал „Файненшъл таймс“, съобщава „Европейска правда“.

„Колективен ангажимент от всички нас, без изключение, да дадем справедлив принос за покриването на финансовия дефицит на Украйна е необходимо условие за решаването на този въпрос и за обсъждането на всички други въпроси, особено на тези с финансови последици“, пише Мерц в писмото.

Още новини от Украйна

Киев очаква недостиг от около 70 млрд. евро през 2027 г. Европейските лидери вече са договорили заем от 90 млрд. евро за покриване на нуждите на Украйна през 2026 и 2027 г., но според публикуваните данни тази сума няма да бъде достатъчна. Европейският съюз е поел ангажимент да осигури около две трети от допълнителния недостиг, или приблизително 45 млрд. евро.

Берлин използва позицията си в бюджетните преговори

Германия е най-големият нетен вносител в бюджета на ЕС. Мерц използва финансовата тежест на страната в преговорите, за да настоява за дългосрочен механизъм за подпомагане на Украйна, включително след 2027 г. Според „Европейска правда“ Унгария, Словакия, България и Чехия не са заявили готовност да участват в нови вноски за финансовата помощ за Киев.

Правителството на Германия е потвърдило, че финансовата подкрепа за Украйна от всички държави членки е необходимо условие за успешното приключване на преговорите за бюджета. В писмото си Мерц настоява да бъде намерено решение, което да гарантира на Украйна надеждна многогодишна перспектива за финансиране от 2028 г., включително за обслужване на дълга.

Предстоят нови разговори в Дъблин и Брюксел

Европейската комисия проучва варианти за покриване на недостига, сред които нов общ европейски заем и използване на замразени руски активи. Решение по механизма за финансиране все още няма.

Лидерите на ЕС ще обсъдят темата на неформална среща в Дъблин на 13 ноември. Преди специалната среща на Европейския съвет на 26 ноември Антониу Коща трябва да представи ново предложение за бюджета за 2028–2034 г. Преговорите се очаква да продължат и на срещата на лидерите през декември.

Паралелно с финансовата помощ за Украйна държавите членки спорят за общия размер и приоритетите на следващия седемгодишен бюджет. Европейската комисия предлага пакет от близо 2 трилиона евро, докато Германия и други нетни вносители настояват разходите да бъдат ограничени и преразпределени към отбрана и конкурентоспособност.

Източници: eurointegration.com.ua, apnews.com, lemonde.fr


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здравко Ахилесов

    28 0 Отговор
    И ако не поемем ангажимент какво - ще изтегли Кауфланд от България?

    19:44 09.11.2026

  • 2 така, така

    27 0 Отговор
    Тоя съвсем е изгубил връзка с реалностите!

    Ма да раздава личните си средства щом толкова настоява да се финансира най-корумпирания режим на света.

    19:45 09.11.2026

  • 3 Град Козлодуй

    18 1 Отговор
    Тръмп каза да приключвате с Украйна.

    19:45 09.11.2026

  • 4 да бе да

    20 0 Отговор
    Тези хора наистина живеят в друг свят. Пълни иgи0ти.

    19:46 09.11.2026

  • 5 шмърц

    20 0 Отговор
    Колективен ангажимент от всички вас русофобите
    да се бръкнете и дадете по заплата в евро за зелкови чекмеджета както ви призова бат ви кире

    19:46 09.11.2026

  • 6 Ако

    13 1 Отговор
    Ако има поне един българин, който не иска да плаща, какво се прави?

    Коментиран от #22

    19:46 09.11.2026

  • 7 Пич

    20 0 Отговор
    Маани го тоя, вече не командва!!!
    Арабите вчера птевзея Райхстага, и смения знамето!!!
    Са, збае ли некой, що стае у Германия?!

    19:46 09.11.2026

  • 8 666

    15 0 Отговор
    Айде закривай този ЕС най после.Разтуриха добрия начин на живот в Европа с тази война

    19:47 09.11.2026

  • 9 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Адолф Мерц "с чужда пита -помен прави"

    19:48 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шперц ще занули Германската джамахирия

    14 0 Отговор
    Ха ха ха ха

    19:50 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Докато

    8 0 Отговор
    не унищожите ЕС, няма да спрете.

    19:54 09.11.2026

  • 19 Инна

    5 0 Отговор
    Bild: 82% от анкетираните германци са недоволни от представянето на Мерц като канцлер.
    „Никога преди Мерц и неговото правителство не са получавали толкова ниски оценки“, отбелязва изданието.

    19:55 09.11.2026

  • 20 Факт

    3 0 Отговор
    Украйна нее в ЕС Мерц стига крадене и магариии ааааа сатани долни крадливи

    19:57 09.11.2026

  • 21 000

    1 0 Отговор
    Брюксел унищожава бъдещето на европейците за десетилетия напред. Това е сметката за колониалното минало, която ще платят и неродените.

    19:57 09.11.2026

  • 22 зеления чака едни пари в киев

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ако":

    длъжен сте да дарявате бе алооо, длъжен си

    нещял да плаща? ама кой си ти бе? няма плащаш ще даряваш пари разбра ли

    19:58 09.11.2026

  • 23 Горски

    1 0 Отговор
    Ако Евроварварите не загърбят Украйна и не прекратят финансирането и , международния конфликт е неизбежен а България окончателно ще фалира. За Украйна само едно - пълна и безусловна капитулация! Зелената въшка еднолично със закон забрани преговори с Русия, а сега дори не може да си отмени законът защото мандатът му изтече и е нелeгитимeн! Русия ще спре военните действия само след безусловна капитулация на Украйна! Всякакви временни спирания ще помогне само на хунтата от Киев да се превъоръжи и възобнови войната до последния украинец! Украйна вече не е държава, а ЕС се срина. Руският президент Владимир Путин е заявил пред финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, че Русия няма намерение да се отказва от завземането на целия Донбас. Това е станало по време на телефонен разговор между тримата лидери, проведен на 27 октомври. Информацията е предадена от източник, близък до Кремъл. В отговор на позицията на Путин Стуб и Стьоре са подчертали, че краят на войната трябва да доведе до справедлив мир. Зеленски смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един.

    20:00 09.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания