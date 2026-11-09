Мерц обвърза бюджета на ЕС с ново финансиране за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц обвърза подкрепата на Берлин за бюджета на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. с ангажимент от всички държави членки да финансират Украйна през 2027 г. и след това. Условието е поставено в писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, с което се е запознал „Файненшъл таймс“, съобщава „Европейска правда“.
„Колективен ангажимент от всички нас, без изключение, да дадем справедлив принос за покриването на финансовия дефицит на Украйна е необходимо условие за решаването на този въпрос и за обсъждането на всички други въпроси, особено на тези с финансови последици“, пише Мерц в писмото.
Киев очаква недостиг от около 70 млрд. евро през 2027 г. Европейските лидери вече са договорили заем от 90 млрд. евро за покриване на нуждите на Украйна през 2026 и 2027 г., но според публикуваните данни тази сума няма да бъде достатъчна. Европейският съюз е поел ангажимент да осигури около две трети от допълнителния недостиг, или приблизително 45 млрд. евро.
Берлин използва позицията си в бюджетните преговори
Германия е най-големият нетен вносител в бюджета на ЕС. Мерц използва финансовата тежест на страната в преговорите, за да настоява за дългосрочен механизъм за подпомагане на Украйна, включително след 2027 г. Според „Европейска правда“ Унгария, Словакия, България и Чехия не са заявили готовност да участват в нови вноски за финансовата помощ за Киев.
Правителството на Германия е потвърдило, че финансовата подкрепа за Украйна от всички държави членки е необходимо условие за успешното приключване на преговорите за бюджета. В писмото си Мерц настоява да бъде намерено решение, което да гарантира на Украйна надеждна многогодишна перспектива за финансиране от 2028 г., включително за обслужване на дълга.
Предстоят нови разговори в Дъблин и Брюксел
Европейската комисия проучва варианти за покриване на недостига, сред които нов общ европейски заем и използване на замразени руски активи. Решение по механизма за финансиране все още няма.
Лидерите на ЕС ще обсъдят темата на неформална среща в Дъблин на 13 ноември. Преди специалната среща на Европейския съвет на 26 ноември Антониу Коща трябва да представи ново предложение за бюджета за 2028–2034 г. Преговорите се очаква да продължат и на срещата на лидерите през декември.
Паралелно с финансовата помощ за Украйна държавите членки спорят за общия размер и приоритетите на следващия седемгодишен бюджет. Европейската комисия предлага пакет от близо 2 трилиона евро, докато Германия и други нетни вносители настояват разходите да бъдат ограничени и преразпределени към отбрана и конкурентоспособност.
Източници: eurointegration.com.ua, apnews.com, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Здравко Ахилесов
19:44 09.11.2026
2 така, така
Ма да раздава личните си средства щом толкова настоява да се финансира най-корумпирания режим на света.
19:45 09.11.2026
3 Град Козлодуй
19:45 09.11.2026
4 да бе да
19:46 09.11.2026
5 шмърц
да се бръкнете и дадете по заплата в евро за зелкови чекмеджета както ви призова бат ви кире
19:46 09.11.2026
6 Ако
Коментиран от #22
19:46 09.11.2026
7 Пич
Арабите вчера птевзея Райхстага, и смения знамето!!!
Са, збае ли некой, що стае у Германия?!
19:46 09.11.2026
8 666
19:47 09.11.2026
9 Сатана Z
19:48 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Шперц ще занули Германската джамахирия
19:50 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Докато
19:54 09.11.2026
19 Инна
„Никога преди Мерц и неговото правителство не са получавали толкова ниски оценки“, отбелязва изданието.
19:55 09.11.2026
20 Факт
19:57 09.11.2026
21 000
19:57 09.11.2026
22 зеления чака едни пари в киев
До коментар #6 от "Ако":длъжен сте да дарявате бе алооо, длъжен си
нещял да плаща? ама кой си ти бе? няма плащаш ще даряваш пари разбра ли
19:58 09.11.2026
23 Горски
20:00 09.11.2026