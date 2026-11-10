Новини
Любопитно »
10 ноември 1885 г. Даймлер и Майбах създават първия мотоциклет
  Тема: Известни личности

10 ноември 1885 г. Даймлер и Майбах създават първия мотоциклет

10 Ноември, 2026 00:19 462 0

  • даймлер-
  • майбах-
  • първият мотоциклет-
  • райтваген-
  • история на транспорта

Даймлер и Майбах монтират малък бензинов двигател върху дървена двуколка, с което поставят началото на мотоциклетната история

10 ноември 1885 г. Даймлер и Майбах създават първия мотоциклет - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дървена рамка, железни усилвания, две големи колела и малки опори отстрани. На пръв поглед машината прилича повече на необичаен велосипед, отколкото на превозно средство, което ще промени историята на транспорта. Именно върху тази конструкция през 1885 г. германските инженери Готлиб Даймлер и Вилхелм Майбах поставят малък двигател с вътрешно горене.

Машината получава името „Райтваген“, което обикновено се превежда като „ездачна кола“ или „ездачна карета“. Даймлер подава патент за нея на 29 август 1885 г., а изпитанията започват през ноември в района на Канщат, днес квартал на Щутгарт. Германското патентно ведомство определя превозното средство като първия мотоциклет в света.

Двигателят, наречен „часовник“

Сърцето на „Райтваген“ е едноцилиндров, четиритактов двигател с мощност около 1,5 конски сили. Заради характерната му вертикална форма той е наречен „Standuhr“ – „стоящ часовник“. За времето си моторът е сравнително малък и лек, но достатъчно мощен, за да задвижи двуколесна машина.

Конструкцията съчетава дървена рамка, колела с железни обръчи и две малки странични опорни колела. Те помагат на водача да запази равновесие, но същевременно отличават „Райтваген“ от съвременния мотоциклет. Машината развива скорост до около 12 километра в час.

Първите изпитания са свързани с хора от най-близкото обкръжение на Даймлер. Според описанията на историческите източници сред ранните водачи е синът му Паул Даймлер. Списание „Смитсониън“ посочва, че през ноември 1885 г. самият Даймлер демонстрира бензинов велосипед без педали, а Паул изминава с него разстояние по селски път в района на Канщат.

От велосипеда към автомобила

„Райтваген“ не е замислен като сериен модел, а като изпитателна платформа за новия двигател. Даймлер и Майбах проверяват дали компактната силова установка може да бъде използвана в различни превозни средства. След двуколката идва ред на лодка, а през 1886 г. двигателят е монтиран и в карета.

Този подход се оказва решаващ. Вместо двигателят да остане неподвижна машина за промишлени нужди, той започва да се превръща в източник на движение за хора, лодки и пътни превозни средства. През следващите години разработките на двамата инженери водят до нови автомобили и до създаването на компанията „Даймлер-Моторен-Гезелшафт“ през 1890 г.

Историците понякога уточняват, че наличието на опорни колела прави „Райтваген“ междинна конструкция между велосипед и мотоциклет. По отношение на двигателя обаче мястото му е ясно: машината е първият широко признат мотоциклет, задвижван от бензинов двигател с вътрешно горене.

Източници: smithsonianmag.com, history.com


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ