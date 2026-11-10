10 ноември 1885 г. Даймлер и Майбах създават първия мотоциклет

Дървена рамка, железни усилвания, две големи колела и малки опори отстрани. На пръв поглед машината прилича повече на необичаен велосипед, отколкото на превозно средство, което ще промени историята на транспорта. Именно върху тази конструкция през 1885 г. германските инженери Готлиб Даймлер и Вилхелм Майбах поставят малък двигател с вътрешно горене.

Машината получава името „Райтваген“, което обикновено се превежда като „ездачна кола“ или „ездачна карета“. Даймлер подава патент за нея на 29 август 1885 г., а изпитанията започват през ноември в района на Канщат, днес квартал на Щутгарт. Германското патентно ведомство определя превозното средство като първия мотоциклет в света.

Двигателят, наречен „часовник“

Сърцето на „Райтваген“ е едноцилиндров, четиритактов двигател с мощност около 1,5 конски сили. Заради характерната му вертикална форма той е наречен „Standuhr“ – „стоящ часовник“. За времето си моторът е сравнително малък и лек, но достатъчно мощен, за да задвижи двуколесна машина.

Конструкцията съчетава дървена рамка, колела с железни обръчи и две малки странични опорни колела. Те помагат на водача да запази равновесие, но същевременно отличават „Райтваген“ от съвременния мотоциклет. Машината развива скорост до около 12 километра в час.

Първите изпитания са свързани с хора от най-близкото обкръжение на Даймлер. Според описанията на историческите източници сред ранните водачи е синът му Паул Даймлер. Списание „Смитсониън“ посочва, че през ноември 1885 г. самият Даймлер демонстрира бензинов велосипед без педали, а Паул изминава с него разстояние по селски път в района на Канщат.

От велосипеда към автомобила

„Райтваген“ не е замислен като сериен модел, а като изпитателна платформа за новия двигател. Даймлер и Майбах проверяват дали компактната силова установка може да бъде използвана в различни превозни средства. След двуколката идва ред на лодка, а през 1886 г. двигателят е монтиран и в карета.

Този подход се оказва решаващ. Вместо двигателят да остане неподвижна машина за промишлени нужди, той започва да се превръща в източник на движение за хора, лодки и пътни превозни средства. През следващите години разработките на двамата инженери водят до нови автомобили и до създаването на компанията „Даймлер-Моторен-Гезелшафт“ през 1890 г.

Историците понякога уточняват, че наличието на опорни колела прави „Райтваген“ междинна конструкция между велосипед и мотоциклет. По отношение на двигателя обаче мястото му е ясно: машината е първият широко признат мотоциклет, задвижван от бензинов двигател с вътрешно горене.

Източници: smithsonianmag.com, history.com