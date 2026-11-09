Важи ли още петгодишното правило за гумите?

Гума с добър грайфер може да изглежда напълно изправна, но това не означава, че е безопасна независимо от възрастта си. Петгодишното правило за гумите не е универсален срок за задължителна смяна, но след петата година стареенето вече трябва да се приема като сериозен фактор.

Възрастта се проверява чрез четирицифрения код на страничната стена. Първите две цифри показват седмицата, а последните две – годината на производство. Например код, завършващ на 3526, означава, че гумата е произведена през 35-ата седмица на 2026 година. Кодът трябва да се провери и от двете страни, тъй като не винаги е изписан на всяка от тях.

Каучуковите съединения се разграждат постепенно под въздействието на кислород, топлина, озон и ултравиолетови лъчи. Процесът продължава и когато автомобилът стои паркиран. Затова рядко използваните коли, кемперите, колекционерските автомобили и резервните гуми изискват особено внимание.

По-високите температури, силното слънце, солта по пътищата и неправилното налягане ускоряват стареенето. Недостатъчно напомпаната гума се нагрява повече при движение, което увеличава натоварването върху конструкцията. Пукнатини по страничната стена или по зоната на протектора са причина гумата да бъде прегледана незабавно.

„Повечето гуми трябва да бъдат внимателно проверявани след пет години и заменени до десет години независимо от външния им вид и грайфера“, препоръчва Michelin. Компанията посочва, че срокът се брои от датата на производство, а не от деня, в който гумата е монтирана или купена.

NHTSA също отбелязва, че някои производители препоръчват гумите да бъдат сменяни между шестата и десетата година независимо от износването. Американската агенция подчертава, че визуалният оглед сам по себе си не може надеждно да установи всички прояви на стареене.

Нова гума не означава непременно прясно произведена гума. При покупка през 2026 година се препоръчва да се търсят изделия, произведени през последните няколко месеца – например между юли и септември. Гуми от март или април също могат да бъдат приемлив избор.

Ако гумата е произведена в края на 2025 година, тя вече е прекарала част от живота си в склад или магазин. Това не я прави автоматично негодна, но купувачът има основание да поиска по-ниска цена, тъй като реалната ѝ възраст е по-голяма от времето, изминало след монтажа.

При автомобил, който изминава около 20 хиляди километра годишно, гумите обикновено достигат границата на износване преди петата година. По-сериозен е рискът при коли, които изминават по-малко километри годишно. В тези случаи грайферът може да изглежда добър, докато материалът вече е загубил част от свойствата си.

Източници: carscoops.com