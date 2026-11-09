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Важи ли още петгодишното правило за гумите?

Важи ли още петгодишното правило за гумите?

9 Ноември, 2026 13:07 1 354 10

  • автомобилни гуми-
  • безопасност на пътя-
  • поддръжка на автомобил-
  • гуми-
  • петгодишно правило

Възрастта не е единственият критерий, но след петата година гумите изискват по-чести проверки, дори грайферът да изглежда запазен

Важи ли още петгодишното правило за гумите? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Гума с добър грайфер може да изглежда напълно изправна, но това не означава, че е безопасна независимо от възрастта си. Петгодишното правило за гумите не е универсален срок за задължителна смяна, но след петата година стареенето вече трябва да се приема като сериозен фактор.

Възрастта се проверява чрез четирицифрения код на страничната стена. Първите две цифри показват седмицата, а последните две – годината на производство. Например код, завършващ на 3526, означава, че гумата е произведена през 35-ата седмица на 2026 година. Кодът трябва да се провери и от двете страни, тъй като не винаги е изписан на всяка от тях.

Каучуковите съединения се разграждат постепенно под въздействието на кислород, топлина, озон и ултравиолетови лъчи. Процесът продължава и когато автомобилът стои паркиран. Затова рядко използваните коли, кемперите, колекционерските автомобили и резервните гуми изискват особено внимание.

По-високите температури, силното слънце, солта по пътищата и неправилното налягане ускоряват стареенето. Недостатъчно напомпаната гума се нагрява повече при движение, което увеличава натоварването върху конструкцията. Пукнатини по страничната стена или по зоната на протектора са причина гумата да бъде прегледана незабавно.

„Повечето гуми трябва да бъдат внимателно проверявани след пет години и заменени до десет години независимо от външния им вид и грайфера“, препоръчва Michelin. Компанията посочва, че срокът се брои от датата на производство, а не от деня, в който гумата е монтирана или купена.

NHTSA също отбелязва, че някои производители препоръчват гумите да бъдат сменяни между шестата и десетата година независимо от износването. Американската агенция подчертава, че визуалният оглед сам по себе си не може надеждно да установи всички прояви на стареене.

Нова гума не означава непременно прясно произведена гума. При покупка през 2026 година се препоръчва да се търсят изделия, произведени през последните няколко месеца – например между юли и септември. Гуми от март или април също могат да бъдат приемлив избор.

Ако гумата е произведена в края на 2025 година, тя вече е прекарала част от живота си в склад или магазин. Това не я прави автоматично негодна, но купувачът има основание да поиска по-ниска цена, тъй като реалната ѝ възраст е по-голяма от времето, изминало след монтажа.

При автомобил, който изминава около 20 хиляди километра годишно, гумите обикновено достигат границата на износване преди петата година. По-сериозен е рискът при коли, които изминават по-малко километри годишно. В тези случаи грайферът може да изглежда добър, докато материалът вече е загубил част от свойствата си.

Източници: carscoops.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РАК

    5 2 Отговор
    За повечето гуми 5 годишния срок е твърде дълъг.
    Има гуми още на 4 година са пълна палстмаса и при малко дъжд губят сцепление.
    Аз съм с тромава(115кс/1680кг) тежка кола и 4 годишни гуми са ме завъртали

    Коментиран от #7

    13:19 09.11.2026

  • 2 Оооо

    6 1 Отговор
    Аз па имам гума "Виденка" дето напрао оре асфалта!

    13:21 09.11.2026

  • 3 Гост

    5 1 Отговор
    За пръв път чувам за такова правило!!! Както и да е, БГ е тежък терен за всяко МПС! Климат, дупки, състезатели, абе, Сървайвър!
    Но, 5 до 7 години, за качествепа гума, която е съхранявана коректно, си е ОК! Стига грайфира да позволява, де...

    13:26 09.11.2026

  • 4 шампиона

    3 1 Отговор
    Абсолютно НЕ. Имам Мишелин зимни гуми за 2 години стриктно ползване, без да са карани на топли температури са твърди на камък и сложих кръстна на уж майката на гумите..

    Коментиран от #8

    13:27 09.11.2026

  • 5 месарат

    4 0 Отговор
    Саламът става ли за ядене след 5тия ден в хладилника?

    13:36 09.11.2026

  • 6 Формула едно

    0 0 Отговор
    Ако стартирате с карани гуми, не важи. Ако стартирате с чисто нови - 50 минути максимум.

    13:38 09.11.2026

  • 7 Пишман шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "РАК":

    и с чисто нови гуми може да се"завърти"!

    13:42 09.11.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "шампиона":

    Никога не съм карал с Мишлен, и не знаех че са майката на гумите!!! Винаги проверявам АДАК и досега съм се убедил в информацията! Конти или Гудиър, туй то! Всеки път едно и също представяне! Факт!!!

    13:49 09.11.2026

  • 9 Пежо

    0 0 Отговор
    Аз се старая винаги да купувам гуми, до 1 година от производството им.Много е трудно, защото онлайн продавачите не посочват ДОТ-а.Правя среден годишен пробег около 14000 км, и с два к-та-летни и зимни, спокойно се изкарват 5-6 години.Но зависи и от качеството на гумите, и от производителя.Може да се прочете и някой и друг тест на гуми

    13:58 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.