Финландският флот: Руското присъствие в Балтика вероятно е стигнало предела

Руското военноморско присъствие в Балтийско море може да е достигнало пределите на мирновременната способност на Москва да проектира сила в региона. Това заяви командирът на финландския флот контраадмирал Туомас Тииликайнен пред Sky News.

„Ситуацията в морето е напрегната, но стабилна“, каза Тииликайнен. По думите му в момента няма необходимост от допълнителна ескалация, а по-скоро от действия за намаляване на напрежението.

НАТО отчита спад на руските патрули

Тииликайнен посочи две възможни обяснения за настоящата ситуация. Русия може да не вижда непосредствена нужда да увеличава присъствието и готовността си в Балтийско море, но е възможно и да е достигнала границите на възможностите си в мирно време.

Представител на НАТО, цитиран от Sky News, заяви, че обичайно в Балтийско море има най-малко три кораба на алианса срещу един руски. В момента съотношението се оценява на около четири към един.

Според същия представител през последните шест месеца руските патрули са намалели заради проблеми с поддръжката и готовността на застаряващите военни кораби. Продължителното им участие в операции е натоварило допълнително корабите и екипажите.

Патрулите са засилени след повредите по кабели

НАТО създаде морската мисия Baltic Sentry през януари 2025 г. след поредица от предполагаеми саботажи срещу подводни телекомуникационни кабели и електропроводи. В операцията участват кораби, самолети и други средства за наблюдение.

Мисията е насочена и към плавателни съдове, свързвани с руския сенчест флот. През 2026 г. в Европа са извършени най-малко 13 спирания и проверки на такива кораби.

Американски морски пехотинци са били разположени за няколко седмици на финландския остров Уто, където са провеждали разузнавателни мисии като част от присъствието на Baltic Sentry.

Финландският флот не е регистрирал нови атаки срещу подводна инфраструктура на страната след инцидента от декември 2025 г. На 5 ноември 2026 г. съд в Хелзинки осъди капитана и член на екипажа на товарния кораб Fitburg за тежък саботаж заради повреда на два телекомуникационни кабела.

Рискът според Финландия остава свързан с танкерите

Тииликайнен заяви, че най-голямата непосредствена опасност в Балтийско море идва от старите танкери и неопитните екипажи на сенчестия флот. Според него инцидент с плавателен съд, който заседне, може да предизвика природна катастрофа.

Финландският командир допълни, че засиленото наблюдение и готовността на НАТО вероятно са имали възпиращ ефект. Той обаче подчерта, че трафикът на свързваните със сенчестия флот цивилни танкери и товарни кораби остава постоянен.

Източници: news.sky.com, apnews.com