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Финландският флот: Руското присъствие в Балтика вероятно е стигнало предела

Финландският флот: Руското присъствие в Балтика вероятно е стигнало предела

9 Ноември, 2026 09:25 1 476 20

  • балтийско море-
  • финландия-
  • нато-
  • русия

Контраадмирал Туомас Тииликайнен определя обстановката като напрегната, но стабилна. Според НАТО руските патрули са намалели заради проблеми с поддръжката на корабите

Финландският флот: Руското присъствие в Балтика вероятно е стигнало предела - 1
Снимка: mkfm.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руското военноморско присъствие в Балтийско море може да е достигнало пределите на мирновременната способност на Москва да проектира сила в региона. Това заяви командирът на финландския флот контраадмирал Туомас Тииликайнен пред Sky News.

„Ситуацията в морето е напрегната, но стабилна“, каза Тииликайнен. По думите му в момента няма необходимост от допълнителна ескалация, а по-скоро от действия за намаляване на напрежението.

НАТО отчита спад на руските патрули

Тииликайнен посочи две възможни обяснения за настоящата ситуация. Русия може да не вижда непосредствена нужда да увеличава присъствието и готовността си в Балтийско море, но е възможно и да е достигнала границите на възможностите си в мирно време.

Представител на НАТО, цитиран от Sky News, заяви, че обичайно в Балтийско море има най-малко три кораба на алианса срещу един руски. В момента съотношението се оценява на около четири към един.

Според същия представител през последните шест месеца руските патрули са намалели заради проблеми с поддръжката и готовността на застаряващите военни кораби. Продължителното им участие в операции е натоварило допълнително корабите и екипажите.

Патрулите са засилени след повредите по кабели

НАТО създаде морската мисия Baltic Sentry през януари 2025 г. след поредица от предполагаеми саботажи срещу подводни телекомуникационни кабели и електропроводи. В операцията участват кораби, самолети и други средства за наблюдение.

Мисията е насочена и към плавателни съдове, свързвани с руския сенчест флот. През 2026 г. в Европа са извършени най-малко 13 спирания и проверки на такива кораби.

Американски морски пехотинци са били разположени за няколко седмици на финландския остров Уто, където са провеждали разузнавателни мисии като част от присъствието на Baltic Sentry.

Финландският флот не е регистрирал нови атаки срещу подводна инфраструктура на страната след инцидента от декември 2025 г. На 5 ноември 2026 г. съд в Хелзинки осъди капитана и член на екипажа на товарния кораб Fitburg за тежък саботаж заради повреда на два телекомуникационни кабела.

Рискът според Финландия остава свързан с танкерите

Тииликайнен заяви, че най-голямата непосредствена опасност в Балтийско море идва от старите танкери и неопитните екипажи на сенчестия флот. Според него инцидент с плавателен съд, който заседне, може да предизвика природна катастрофа.

Финландският командир допълни, че засиленото наблюдение и готовността на НАТО вероятно са имали възпиращ ефект. Той обаче подчерта, че трафикът на свързваните със сенчестия флот цивилни танкери и товарни кораби остава постоянен.

Източници: news.sky.com, apnews.com


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    9 19 Отговор
    НАТО да го намали.

    Коментиран от #14

    09:26 09.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 3 Отговор
    В 5 ФИНЛАНДСКИ ГРАДА ЖИВЕЕ 80 % ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ФИНЛАНДИЯ
    ......
    ЕДИН САРМАТ ИМА 8 БЛОКА ... :)

    09:28 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    24 2 Отговор
    Това адмирал е плувало повече във Финландска водка, отколкото в морето!!!

    09:31 09.11.2026

  • 5 Само така си въобразявате

    14 2 Отговор
    Ще има и още.

    09:34 09.11.2026

  • 6 София майна

    16 2 Отговор
    добре, че няма представа за подводниците наоколо.... ще му се дръпне розовата прашка

    09:40 09.11.2026

  • 7 ПИЯНИЯТ ФИНЛАНДЕЦ

    18 2 Отговор
    ДА СЕ КАХЪРИ ЗА СКАПВАНЕТО НА ФИНЛАНДИЯ КОЯТО ВЪРВИ КЪМ ФАЛИТ.

    09:42 09.11.2026

  • 8 Млад еврас

    12 1 Отговор
    И кво ша направите по въпроса, да не им пратите млади финландски да ги забавляват.

    09:44 09.11.2026

  • 9 Само, като го видиш

    13 2 Отговор
    Този "контраадмирал" ти е ясно, че те ще победят Русия! Ха-ха-ха!

    09:44 09.11.2026

  • 10 ТОЗИ МУШМОРОК

    12 2 Отговор
    Не знам колко е адмирал,но че е контралкаш е очевадно.

    09:47 09.11.2026

  • 11 Без име..

    5 2 Отговор
    Яко напрежение..Потрес...Не се издържа вече .

    09:49 09.11.2026

  • 12 Мисля

    8 2 Отговор
    За един кабел има осъден, а за тръбите на Северен поток 2, няма. За кон, няма закон, за кокошка няма прошка.

    09:50 09.11.2026

  • 13 А като

    3 0 Отговор
    са полагали кабелите, защо не са им сложили защита от котви и тралове? Да си търсят отговорност от изпълнителя и проектанта!

    09:55 09.11.2026

  • 14 Ъхъ

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Това да не е операция по смяна на пола!😂😂😂

    09:59 09.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Жожоба

    6 2 Отговор
    Европейците продължават да си мислят, че войната ще бъде конвенционална..... Руснаците доста пъти им обясниха, че ще бъде кратка и напоителна... Ех , сладки розови понита

    10:12 09.11.2026

  • 17 Мишока

    1 0 Отговор
    Се изказва за състоянието на котката. Хахаха!

    10:17 09.11.2026

  • 18 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Немат нафта тиа шушумиги. НПЗ - неустали ХА ХА ХА

    10:17 09.11.2026

  • 19 котраадмирала

    0 0 Отговор
    да каже колко пъти слиза до Колският полуостров за безплатна водка, че като му гледам червения нос, всеки ден е на черешата, ако има представа колко ядрени подводници има отдолу в Баренцово и балтийско море, ще му се стъжни усмивката, Финландия не представлява заплаха и военна сила за Русия, по време на войната от 1939г. руснаците дадоха много жертви, но после Сталин ги пожали и не ги окупира или направо да присъедини територията към Съветския съюз, взе им само 40% от територията най хубавата, защото другото е блата и езера, които те си имат в изобилие.

    10:24 09.11.2026

  • 20 КРАСАВЕЦ

    0 0 Отговор
    Павен от чичо си.

    10:24 09.11.2026

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