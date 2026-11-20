Републиканският конгресмен Дон Бейкън отправи остра критика към президента на САЩ Доналд Тръмп заради отношението му към руския президент Владимир Путин. Във видеозапис Бейкън заяви, че Тръмп фактически играе на страната на руския лидер и се държи „ужасно“ в противопоставянето на Русия и Китай.

„Той играе в топка с Путин. Това ме възмущава“, каза републиканецът. Бейкън добави: „Роналд Рейгън се обръща в гроба си“, като така направи препратка към твърдата политика на бившия президент на САЩ към Съветския съюз.

Още новини от Украйна

Критиките последваха срещата в Шънчжън

Изказването беше направено след тристранната среща между Тръмп, китайския президент Си Дзинпин и Путин в китайския град Шънчжън. Разговорите са продължили около час и половина, а сред обсъжданите теми са били войната в Украйна, международната сигурност, енергетиката и ситуацията около Иран.

Асошиейтед прес съобщи, че по време на срещата Тръмп е нарекъл Путин свой приятел. Американският президент по-рано е заявил и че за него е чест да бъде до руския лидер. Именно тези сигнали за близост предизвикаха критики от Бейкън, който постави под въпрос подхода на Тръмп към Москва и Пекин.

Тристранната среща в Шънчжън беше първата среща на лидерите на САЩ, Китай и Русия в този формат. От публикуваната информация не става ясно Тръмп да е отговорил публично на обвиненията на Бейкън.

Източници: apnews.com