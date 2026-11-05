Тилда Суинтън на 66: Хамелеонът на Холивуд

Тилда Суинтън навършва 66 години на 5 ноември. Родена в Лондон през 1960 г., актрисата отдавна е сред малкото изпълнители, които еднакво убедително преминават от експерименталното кино към големите холивудски продукции.

Пълното ѝ име е Катрин Матилда Суинтън. Завършва социални и политически науки в Кеймбридж през 1983 г., а първите ѝ професионални стъпки са на театралната сцена с Кралската шекспирова трупа. Скоро след това започва едно от най-важните партньорства в кариерата ѝ – с режисьора Дерек Джармън.

От Дерек Джармън до „Орландо“

Филмовият дебют на Суинтън е в „Караваджо“ през 1986 г. Тя участва в осем филма на Джармън, сред които „Последният ден на Англия“, „Градината“ и „Едуард II“. Именно ролята на Изабела Френска в „Едуард II“ ѝ носи наградата за най-добра актриса на кинофестивала във Венеция през 1991 г.

Година по-късно тя изпълнява главната роля в „Орландо“ на Сали Потър – персонаж, който преминава през векове и промени пола си, без да губи своята идентичност. Филмът утвърждава Суинтън като актриса, способна да превръща необичайните образи в напълно човешки герои.

„Оскар“-ът и големите роли

Широката публика я познава и като Бялата вещица от „Хрониките на Нарния“, както и като Древната в „Доктор Стрейндж“ и „Отмъстителите: Краят“. Паралелно с тези продукции тя продължава да работи с режисьори, свързани с авторското кино – Джим Джармуш, Уес Андерсън, Лука Гуаданино, Педро Алмодовар и Бон Джун-хо.

Най-голямото признание в кариерата ѝ идва за „Майкъл Клейтън“ на Тони Гилрой. За ролята на корпоративната юристка Карън Краудър Суинтън получава „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля през 2008 г.

Следват участия в „Изгаряне след прочитане“, „Гранд хотел Будапеща“, „Само любовниците остават живи“, „Суспирия“, „Френската хроника на Либърти, Канзас Ивнинг Сън“ и „Стаята отвъд“. В тези филми тя последователно избира персонажи, които трудно могат да бъдат сведени до един типаж.

Завръщане към сцената

През 2026 г. Суинтън се завръща към театъра с обновена версия на „Човек на човек“ – спектакъл, който е играла за първи път през 1987 г. Представлението събира отново част от оригиналния творчески екип, а след британските дати са планирани изяви в Берлин и Ню Йорк през 2027 г.

В интервю за Harper’s Bazaar актрисата говори за връзките, които стоят зад нейната работа: „Групата, хората, духът продължават.“ Тази идея присъства и в изложбата „Тилда Суинтън – Продължение“, посветена на творческите ѝ партньорства с режисьори и художници.

Източници: apnews.com, biography.com, harpersbazaar.in