„Продължаваме промяната“ очаква новите членове на Висшия съдебен съвет да устоят на политическия натиск и зависимостите, които могат да повлияят върху решенията им. Позицията беше заявена от депутата Велислав Величков по време на дебата в Народното събрание, след като парламентът избра 11-те представители от своята квота.

„Най-лошото, което може да се случи в държавата, е днес да не изберем нов ВСС. Това ще е окончателна капитулация на парламента пред олигархията, която си присвоява управлението на съдебната власт“, заяви Величков от парламентарната трибуна. Той допълни, че неизбирането на нов състав би поставило под въпрос конституционализма и смисъла на парламентаризма.

Кои са новите членове на ВСС

В Съдийската колегия бяха избрани Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска-Мандаджиева и Цветко Лазаров. В Прокурорската колегия влизат Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

За всеки кандидат бяха нужни най-малко 160 гласа. Вотът беше проведен след процедура с общо 21 номинации – 13 за Съдийската колегия и осем за Прокурорската. Според публикуваните резултати избраните кандидати са получили между 167 и 227 гласа.

Новият състав беше избран след повече от четири години от изтичането на мандата на настоящия ВСС. Съветът ще има правомощия да участва в кадровите решения за магистрати и в избора на ръководители на органи на съдебната власт.

Спор за политическа договорка

Изборът беше съпроводен с остри политически обвинения. От ДПС заявиха, че имената на новите членове са били предварително договорени между управляващата „Прогресивна България“, ПП и „Демократична България“. Лидерът на партията Делян Пеевски каза, че формацията му ще подкрепи повечето кандидати, но ще гласува против Емил Дечев, Андрей Янкулов и номинацията на „Възраждане“.

Божидар Божанов от ДБ отхвърли тезата за договорка с ГЕРБ и ДПС и заяви, че новият ВСС е избран без гласовете на двете формации. Величков от ПП посочи, че най-силно са били атакувани кандидатите, които са говорили за нарушена независимост на съдебната власт.

Предстои новоизбраните членове да встъпят в длъжност. От тях ще се очаква да вземат кадровите решения независимо от политическия натиск и да покажат дали изборът на новия ВСС ще доведе до промяна в работата на съдебната система.

Източници: darik.bg, news.bg, bntnews.bg