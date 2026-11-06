Итън Хоук на 56: Холивудският бунтар с душа на поет

В „Обществото на мъртвите поети“ той е тихият Тод Андерсън — момчето, което постепенно намира смелост да излезе от сянката на очакванията. Десетилетия по-късно Итън Хоук продължава да избира роли, в които героите не са готови от първата сцена, а се променят пред очите на зрителя. На 6 ноември 2026 г. американският актьор, режисьор, сценарист и писател навършва 56 години.

Хоук е роден през 1970 г. в Остин, Тексас. Киното го привлича още като ученик, а първата му роля е във фантастичния филм „Изследователи“ от 1985 г. В него той си партнира с Ривър Финикс, но истинският пробив идва четири години по-късно с филма на Питър Уиър „Обществото на мъртвите поети“. Ролята на Тод го поставя редом до Робин Уилямс и го превръща в едно от разпознаваемите млади лица на американското кино тогава.

От „Хапки от реалността“ до „Преди“

През 90-те години Хоук се появява в „Белият зъб“, „Хапки от реалността“ и научнофантастичния „Гатака“. Именно „Хапки от реалността“ го превръща в лице на едно поколение, което търси собствен език между романтиката, несигурността и разочарованието от света на възрастните.

През 1995 г. започва едно от най-важните му творчески партньорства — това с Ричард Линклейтър. В „Преди изгрев“ Хоук и Жюли Делпи играят Джеси и Селин, които се срещат във влак и прекарват една нощ във Виена. Историята продължава в „Преди залез“ и „Преди полунощ“, заснети с години разлика, така че героите да остаряват заедно с актьорите.

Трите филма се превръщат в рядък пример за романтична поредица, изградена главно от разговори, паузи и промени в отношенията. Хоук, Делпи и Линклейтър са съавтори на сценариите, а „Преди залез“ и „Преди полунощ“ му носят две номинации за „Оскар“.

Пет номинации и ново признание

През 2001 г. Хоук е номиниран за „Оскар“ за поддържаща мъжка роля в „Тренировъчен ден“, където играе млад полицай срещу Дензъл Уошингтън. Следват роли в „Юношество“, „Първо реформаторство“ и „Роден да бъде син“, в който пресъздава джаз тромпетиста Чет Бейкър. За „Юношество“ получава четвъртата си номинация за наградата на Академията.

Петата идва през 2026 г. за изпълнението му като текстописеца Лоренц Харт в „Блу Мун“ на Ричард Линклейтър. Хоук не печели статуетката — отличието отива при Майкъл Б. Джордан за „Грешници“ — но номинацията бележи нов етап в кариерата му. Тя показва, че актьорът продължава да получава водещи роли и признание повече от четири десетилетия след дебюта си.

Актьор, режисьор и писател

Хоук не остава само пред камерата. Той режисира „Челси Хотел“, „Най-горещият щат“, „Блейз“ и „Дивата котка“, а през 1996 г. публикува първия си роман „Най-горещият щат“. Следват още книги, сред които „Пепелна сряда“ и „Правила за един рицар“.

„Никога не се опитвам да правя само един тип филми“, казва Хоук пред списание Тайм. По думите му дългата кариера изисква човек да приема и комедията, и ужаса, и трагедията, но и да умее да се освобождава както от успехите, така и от провалите. Тъкмо това обяснява устойчивостта на актьора — той не се задържа в един образ, а постоянно търси следващия.

Източници: biography.com, time.com, apnews.com