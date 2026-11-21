Двама души пострадаха при падане на отломки от безпилотен летателен апарат в Киев. При атаката в Подолския район са се запалили два частни жилищни дома, а един от ранените е бил хоспитализиран.

„В Подолския район в резултат на вражеска атака се е запалилaт два частни жилищни дома“, съобщи Киевската градска военна администрация. По-късно кметът на Киев Виталий Кличко информира за двама пострадали в района, като уточни, че единият е откаран в болница.

Отломки са паднали и в Соломенския район

В Соломенския район отломки са паднали на открита територия. Там не е избухнал пожар.

Атаката е продължила в часовете преди изгрев, когато над столицата едновременно е имало заплаха от дронове и ракети. През нощта в Киев са били обявени общо три въздушни тревоги заради опасност от безпилотни летателни апарати.

Източници: pravda.com.ua