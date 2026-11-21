Мило Борисов потвърди, че води преговори за придобиването на Ботев Пловдив, но заяви, че към момента няма конкретно споразумение. Това оставя въпроса за собствеността на клуба нерешен, въпреки появилите се публикации, че сделката е пред финализиране.

„Има преговори, няма нищо конкретно. Все още се водят разговори“, каза Борисов на 17 ноември. Той уточни, че има интерес към клуба, но призова очакванията да не изпреварват официалното решение.

Оферта за акциите, но без официална сделка

На 20 ноември „24 часа“ съобщи, че Борисов е отправил оферта за придобиване на акциите на Ботев Пловдив и че през седмицата са се провели финални разговори с представители на ръководството. Според публикацията сделката може да стане факт в близките дни, но към момента няма обявено официално прехвърляне на собствеността.

Така последните данни очертават разлика между медийните информации за приключващи преговори и публичната позиция на самия Борисов, който говори единствено за интерес и продължаващи разговори. Не е обявено и дали евентуалното придобиване ще бъде направено лично от него или чрез свързано дружество.

Как са разпределени акциите

Според „Марица“ 90 процента от капитала на ПФК Ботев Пловдив АД са в Сдружение „Фенклуб 1912“, а останалите 10 процента са притежание на Сдружение „ФК Ботев“. Именно придобиването на мажоритарния пакет би дало на новия инвеститор контрол върху клуба.

Преговорите започнаха след смъртта на Илиян Филипов на 30 септември. След това адвокат Кристиан Райчев беше избран за временен изпълнителен директор, докато клубът търси решение за управлението и финансирането си.

Какво следва за Ботев

Следващата ключова стъпка е официално решение на акционерите и вписване на евентуалната промяна в управлението и собствеността. Дотогава Мило Борисов не може да бъде представян като нов собственик на Ботев Пловдив, а само като потенциален купувач, който води преговори за акциите.