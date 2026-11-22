Френският акордеонист и композитор Фредерик Виал ще изнесе концерт със своето трио тази вечер в Дома на културата „Средец“ в София. Музикантът ще представи авторския си прочит на джаза, френския мюзет, тангото и бразилските ритми.

„Музиката на Фредерик Виал е своеобразно пътешествие между различни култури, традиции и музикални светове“, казват домакините. В нея класическият джаз среща характерното звучене на френския мюзет, емоционалността на тангото, темперамента на бразилските ритми и лиричността на Средиземноморието.

В центъра на този музикален свят е акордеонът. В ръцете на Виал той съчетава интимността на камерната музика с енергията и спонтанността на джаза. Така инструментът излиза извън традиционната си роля и се превръща в основен носител на мелодията, импровизацията и ритъма.

Ученик на Люсиен Галиано

Фредерик Виал е роден на 26 май 1977 г. в Кан. Учи акордеон при Люсиен Галиано, бащата на Ришар Галиано, от когото получава важни познания в музиката.

През годините Виал развива няколко различни формата за работа - солов проект, дует, трио и квартет. Има издадени повече от девет албума, а в момента работи по създаването на нова музика.

Софийският концерт е представен като среща между различни музикални традиции, в която акордеонът обединява френската градска музика, джаза, тангото, бразилския ритъм и средиземноморската лиричност. Концертът е част от културната програма на Дома на културата „Средец“.

Източници: bta.bg