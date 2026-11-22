Бъдещето на „Топлофикация София“ отново раздели общинските съветници между идеята за евентуална концесия и настояването първо да бъдат установени реалните проблеми по мрежата и да започнат инвестиции. На 19 ноември Столичният общински съвет одобри започването на преговори с Групата на Световната банка за изготвяне на анализ на дружеството. Решението не означава автоматично отдаване на „Топлофикация София“ на концесия.

Анализът трябва да обхване техническото и финансовото състояние на общинското дружество, регулаторната рамка и възможностите за финансово оздравяване. Кметът Васил Терзиев заяви, че бъдещият модел на управление не е предрешен и че първо трябва да се изяснят необходимите средства, възможностите за финансиране и интересът от потенциални инвеститори.

Общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев посочи честите аварии като знак за критичното състояние на топлопреносната мрежа. По думите му проблеми има в райони като „Младост“, „Студентски град“, „Изток“ и „Дианабад“. Според него ремонтите трябва да се извършват извън отоплителния сезон, а без сериозни средства за инфраструктурата и за нови мощности авариите няма да бъдат преодолени.

„При около 460 000 абонати дружеството е изправено пред сериозен финансов дисбаланс“, заяви Ставрев. Той посочи, че поскъпването на природния газ с 33% допълнително увеличава разходите за производство на топлинна енергия.

Ставрев обърна внимание и на условията по задълженията към Българския енергиен холдинг и „Булгаргаз“. По представените от него данни средните лихви са около 14%, докато при фирмените кредити са приблизително 4-5%. Той даде пример с договора с „Ботев“, по който през 2024 г. са платени 144 млн. лева лихви. Сумата е представлявала 54% от всички плащания по договора за годината.

Димитър Вучев от ГЕРБ също определи финансовото състояние на „Топлофикация София“ като тежко. Според него социалната цена на парното за потребителите не съответства на реалните разходи за производството му. Вучев подкрепи идеята на Васил Терзиев за концесиониране, но изрази съмнение, че при натрупаните дългове и действащата регулаторна рамка ще бъде привлечен частен инвеститор.

Стефан Спасов от „Спаси София“ зае различна позиция. Той заяви, че кризата е резултат и от години на лоши управленски решения, а предложената процедура не дава достатъчно информация за състоянието на инфраструктурата.

„Не е достатъчно да се направи само финансов и регулаторен анализ, без да е ясно колко сериозни са проблемите с инфраструктурата и къде има най-голяма нужда от инвестиции“, каза Спасов.

От „Спаси София“ настояват ръководството на дружеството да внесе възможно най-скоро в Общинския съвет бизнес план за 2027 г. Според групата това е необходимо, за да може ремонтът на топлопреносната мрежа да започне още през следващата година.

След изготвянето на анализа Общинският съвет трябва да разполага с варианти за бъдещето на дружеството, включително за оздравяване, модернизация и евентуално участие на частен оператор. Очакването е предложенията и сценариите да бъдат подготвени в рамките на седем-осем месеца. Дотогава спорът остава между два подхода – привличане на концесионер или първо техническо и финансово стабилизиране на „Топлофикация София“.