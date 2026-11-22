Брус Уилис се появи в рядка снимка заедно с дъщеря си Талула, която сподели кадъра в Instagram. На него 71-годишният актьор и 32-годишната му дъщеря седят на люлееща се пейка, държат се за ръце, а Талула го прегръща. Публикацията е придружена само от емоджита – „готино“ и усмивка със слънчеви очила.

Снимката привлече внимание, тъй като Уилис рядко се появява публично след оттеглянето си от киното. През март 2022 г. семейството му обяви, че той прекратява актьорската си кариера след повече от четири десетилетия в индустрията заради здравословни проблеми.

Диагнозата беше обявена на два етапа

Първоначално близките на актьора съобщиха, че той е диагностициран с афазия – състояние, което може да засегне способността за говорене и разбиране на езика. През 2023 г. семейството уточни, че диагнозата е фронтотемпорална деменция. Състоянието засяга предимно челните и слепоочните дялове на мозъка и може да доведе до промени в поведението, личността и езиковите способности. Диагнозата беше потвърдена от семейството на Уилис през февруари 2023 г.

Талула е едно от трите деца на Брус Уилис и Деми Мур. Бившите съпрузи имат още две дъщери – Румър и Скаут. От брака си с Ема Хеминг Уилис актьорът има още две деца – Мейбъл и Евелин.

Ема Хеминг Уилис продължава да говори за заболяването

Настоящата съпруга на Уилис е сред най-активните публични защитници на каузата за по-добра информираност и подкрепа за семействата, засегнати от фронтотемпорална деменция. По време на Седмицата за информираност за заболяването през октомври тя написа, че Брус е „движещата сила“ зад тази работа.

„Той е движещата сила зад моята застъпническа работа.“

Ема Хеминг Уилис е споделяла и за личната страна на грижите за съпруга си. В разговор с Хода Котб тя каза, че изпитва чувство за вина, когато празнува важни моменти от живота си, но вярва, че Брус би искал тя да прекарва време с приятелите и семейството си.

Тя е говорила и за постоянната скръб, която изпитва, докато се грижи за човек, който е жив, но постепенно се променя заради заболяването. Семейството продължава да пази личното пространство на актьора, като споделя само отделни снимки и моменти от ежедневието му.

Източници: dailymail.com, parade.com, aol.com