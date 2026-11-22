Китай поиска от Съединените щати да оттеглят новите ограничения срещу китайски телекомуникационни компании, след като американският регулатор гласува мярка, блокираща директния им достъп до телефонни номера в страната.

Китайското министерство на търговията заяви, че Федералната комисия по комуникациите на САЩ злоупотребява с регулаторните си правомощия и използва без достатъчно фактическо основание аргументи, свързани с националната сигурност. Пекин определи действията като нарушение на принципите на недискриминация и лоялна конкуренция.

„Китай твърдо се противопоставя на това и призовава Съединените щати незабавно да оттеглят съответните мерки“, заяви китайското министерство.

На 19 ноември FCC гласува за приемане на правила, с които China Mobile, China Telecom, China Unicom и други доставчици на интернет телефонни услуги от американския списък на рисковите компании няма да могат директно да получават ресурси от американския телефонен номерационен план. Решението беше мотивирано с необходимостта да бъдат ограничени рисковете за комуникационната инфраструктура и измамните автоматични обаждания.

Председателят на FCC Брендън Кар заяви по-рано, че мярката ще засили защитата срещу „лоши актьори“ и незаконни автоматични обаждания. Според американския регулатор директният достъп до номера позволява на доставчиците на гласови услуги през интернет да работят по-евтино и да предлагат допълнителни функции.

Поредна стъпка в технологическия спор

Китайското министерство определи решението като част от продължаващ натиск за отделяне на американския и китайския сектор на телекомуникациите, комуникациите, изпитването и сертифицирането. Според Пекин тези действия противоречат на постигнатия между лидерите на двете държави консенсус за стабилизиране на отношенията.

Съединените щати вече са забранили на China Mobile, China Telecom и China Unicom да предоставят международни телекомуникационни услуги на американския пазар. Вашингтон от години изразява опасения за възможен достъп на китайски компании до чувствителни данни и инфраструктура, докато Пекин отхвърля обвиненията и твърди, че националната сигурност се използва като основание за търговски ограничения.

Китайското министерство предупреди, че ще предприеме необходимите мерки за защита на интересите на китайските компании, но не посочи конкретни ответни действия. Последното решение на FCC засяга пряко достъпа до телефонни номера и не представлява пълна забрана на дейността на трите оператора на американския пазар.

Източници: investing.com, in.marketscreener.com, scmp.com