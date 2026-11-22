На 16 години Веселин Василев вече съчетава училището с работа по проекти в електронната търговия и технологиите. Десетокласникът от Природо-математическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ в Габрово е и председател на ученическия съвет.

Първият му досег с техниката е още на девет години, когато с помощта на дядо си сглобява компютър. Именно тогава започва интересът му към технологиите и онлайн средата.

От препродажба на телефони до автоматизация

„Започнах от деветгодишен. Тогава си взех урока, че не всичко в социалните мрежи е такова, каквото изглежда“, разказа Веселин Василев.

Година по-късно ученикът започва да препродава телефони. Следват различни опити с онлайн магазини, продажба на тениски и дропшипинг. Постепенно Веселин се насочва към софтуерните продукти, електронната търговия и автоматизацията на процеси във фирми.

Той има над 15 сертификата в областта на киберсигурността и етичното хакерство. Интересът му към интернет включва и по-малко познатите му страни. По думите му още на 12 години е получил сертификат, свързан с инструментите за достъп до т.нар. тъмна мрежа.

Ограничил е социалните мрежи

„В момента се занимавам с автоматизация на бизнеси и електронна търговия. Решавам конкретни проблеми. Преминал съм през тениски, дропшипинг и различни тенденции“, каза той.

За да съчетава учебните си задължения с работата по проектите, Веселин е премахнал приложенията на социалните мрежи от телефона си. Профилите му остават активни, но ги проверява от компютър.

„Видях, че не ми остава време за учене, затова ги изтрих от телефона си. Така си спестявам по един-два часа на ден, които мога да вложа в нещо друго“, обясни младежът.

При вземането на решения той се опитва да преценява какви могат да бъдат последствията след години и как изборите му ще се отразят на бъдещето.

Подкрепа от семейството и училището

Учителката Цветана Кюмюрджиева определя Веселин като буден ученик, който успява да съчетава отличното представяне в училище с други смислени занимания.

„Веско е момче, което намира време за всичко. Може да бъде отличен ученик и в същото време да върши много други смислени неща“, каза Цветана Кюмюрджиева.

Подкрепата от семейството и училището му позволява да развива интересите си, без да изоставя образованието. Следващата стъпка за 16-годишния ученик е да продължи да тества идеи и да създава технологични решения за конкретни бизнес задачи.