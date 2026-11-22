Нападателят на Левски Мустафа Сангаре може да претърпи нова операция на коляното. Старши треньорът Хулио Веласкес съобщи, че футболистът няма да бъде на разположение на „сините“ до края на годината заради проблем, който се обостря при натоварване.

„Сангаре е контузен и има вероятност да трябва да направи операция. Трябва да разреши проблема, който има в коляното, възможно най-скоро. Почти е невъзможно да продължи, защото коляното му прекалено много се възпалява“, заяви Веласкес на пресконференция.

Треньорът подчерта, че малийският нападател е опитвал да тренира и да помага на отбора въпреки болките. „Искам да отлича неговото невероятно себераздаване да иска да тренира и да даде всичко от себе си“, каза испанският специалист.

Сангаре вече претърпя операция през март

Това ще бъде втори сериозен проблем с коляното за Сангаре през 2026 година. През март той претърпя операция на дясното коляно след травма, получена при победата на Левски с 4:3 срещу Локомотив София. Интервенцията беше извършена в София, а възстановяването продължи няколко месеца.

Нападателят се завърна в групата на Левски през юли, но не успя да се наложи трайно в състава заради нови здравословни проблеми. През септември той остана извън списъка на клуба за основната фаза на Лига Европа, тъй като продължаваше възстановяването си.

Потвърдено е, че Сангаре няма да играе до края на 2026 година, а медицинското решение за следващата стъпка предстои.

Източници: levski.bg, sportal.bg, gol.bg