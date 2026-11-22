Пътят Слънчев бряг – Бургас остава затворен в района на Ахелой след тежката катастрофа, при която загина 38-годишен мъж от Бургас. Движението в посока Бургас се отбива още при кръговото кръстовище за Ахелой, където има полицейски патрул.

Инцидентът е станал през нощта. По данни на NOVA мъжът първоначално се е ударил с автомобила си в мантинелата. Докато оглеждал щетите край колата, бил блъснат от преминаващ автомобил. Малко след това го прегазил и втори автомобил, управляван от жена.

Водачът на първия автомобил се издирва от полицията. До приключването на огледа участъкът между Ахелой и Каменар остава затворен. На мястото са забелязани ударен автомобил и разпилени части по платното, съобщава BurgasMedia.

Към момента няма публично съобщени допълнителни данни за самоличността на издирвания водач, за повдигнато обвинение или за окончателната организация на движението след приключването на огледа.