Товарният кораб Cargo Dragon на SpaceX се върна успешно на Земята след мисия до Международната космическа станция. Капсулата се приводни в Тихия океан край Лос Анджелис, с което приключи 35-ата търговска мисия на компанията за снабдяване на орбиталната лаборатория за NASA.
„Приводняването на Dragon е потвърдено. 35-ата търговска мисия на SpaceX за снабдяване на МКС приключи“, съобщи компанията.
Капсулата върна научни проби и оборудване
Dragon се разкачи от Международната космическа станция на 20 ноември и пое обратно към Земята. Корабът е превозвал повече от 6300 паунда, или около 2860 килограма, научни материали, резервни части и оборудване.
Сред товара са 3D биопринтирана конструкция на кръвоносен съд, използвана за изследване на стареенето на съдовете и сърдечносъдовите заболявания. На Земята се връщат и замразени туморни органоиди, обработени на борда на станцията, които ще бъдат анализирани в изследвания, свързани с лечението на рака и персонализираната медицина.
Учените ще изследват и микробни проби, за да установят как бактерии, устойчиви на антибиотици, се приспособяват към условията в космоса. Върната е и осветителна система, прекарала повече от три години на МКС в експерименти за влиянието на светлината върху съня и състоянието на астронавтите.
Мисията започна през октомври
CRS-35 стартира на 13 октомври с ракета Falcon 9 от Кейп Канаверал във Флорида. Dragon достигна станцията два дни по-късно и остана там около месец, като достави храна, научна апаратура и материали за екипажа на Експедиция 75.
NASA посочи, че сред върнатото оборудване има повредена съединителна част от роботизираната ръка Canadarm2, елементи от системите за преработка на урина и вода и други компоненти, предназначени за анализ и възстановяване.
След приводняването екипите за възстановяване трябва да извадят капсулата и да предадат научните проби и оборудването за последващо изследване.
Източници: space.com, spaceflightnow.com
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