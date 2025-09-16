7-метров крокодил и леопард разкъсали и изяли древен човек

В Кения са открити останки от австралопитек, който в древността е бил разкъсан и изяден от седемметров крокодил и голяма хищна котка, предаде YouTube канала Extinct Zoo.

Останките са открити в блатистата част на соленото езеро Туркана. Представителят на вида Homo habilis, или умел човек, когото учените нарекоха OH7, е станал жертва на нападение от двама хищници едновременно - гигантски крокодил Crocodylus thorbjarnarsoni с дължина около 7,6 метра и хищна котка - най-вероятно леопард. Според учените, крокодилът го е нападнал първо и му е откъснал крака. След това хищната котка го е ухапала по главата, оставяйки дълги бразди по черепа.

Изследователите предполагат, че хищниците са се борили за плячката. Водещите на Extinct Zoo отбелязаха, че това е един от най-бруталните смъртни случаи в древната човешка история, демонстрираща уязвимостта на малките видове Homo habilis към плейстоценската мегафауна.