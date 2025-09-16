Новини
7-метров крокодил и леопард разкъсали и изяли древен човек

16 Септември, 2025 12:15 917 13

Това е един от най-бруталните смъртни случаи в древната човешка история

7-метров крокодил и леопард разкъсали и изяли древен човек - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Кения са открити останки от австралопитек, който в древността е бил разкъсан и изяден от седемметров крокодил и голяма хищна котка, предаде YouTube канала Extinct Zoo.

Останките са открити в блатистата част на соленото езеро Туркана. Представителят на вида Homo habilis, или умел човек, когото учените нарекоха OH7, е станал жертва на нападение от двама хищници едновременно - гигантски крокодил Crocodylus thorbjarnarsoni с дължина около 7,6 метра и хищна котка - най-вероятно леопард. Според учените, крокодилът го е нападнал първо и му е откъснал крака. След това хищната котка го е ухапала по главата, оставяйки дълги бразди по черепа.

Изследователите предполагат, че хищниците са се борили за плячката. Водещите на Extinct Zoo отбелязаха, че това е един от най-бруталните смъртни случаи в древната човешка история, демонстрираща уязвимостта на малките видове Homo habilis към плейстоценската мегафауна.


  • 1 оня с коня

    8 1 Отговор
    венелинче ходи да изядеш сиренето на милен ма ненастърганаКРАНТО

    12:18 16.09.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Древен човек,вероятно гласоподавател на Величие?🦧🦖🥳🤣👍

    12:19 16.09.2025

  • 3 Дядо Митьо

    5 0 Отговор
    Тва на Патрашкова баб й....

    12:19 16.09.2025

  • 4 Мазньо

    5 0 Отговор
    "нападение от двама хищници едновременно"...
    Тц тц тц тц.....

    Коментиран от #6, #7

    12:19 16.09.2025

  • 5 оня с коня

    5 0 Отговор
    може да са изяли цървулите на колю паръмов от бсп

    12:22 16.09.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мазньо":

    Да ,леопарда Боко и крокодила Шиши!🐅🐊🥳🤣👍

    Коментиран от #10

    12:22 16.09.2025

  • 7 ИЗЯДЕНИЯ КЕНИЕЦ

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мазньо":

    Е НА БАРАК ОБАМА ЧИЧОТО.СЛЕД СЛУЧКАТА БАЩА МУ ИЗБЯГАЛ ОТ ТАМ

    12:24 16.09.2025

  • 8 Мералня

    2 0 Отговор
    Котката я знаем, от Шумен е.

    12:37 16.09.2025

  • 9 вЕрваме им

    3 0 Отговор
    А един мармот завивал шоколада в станиол.

    12:40 16.09.2025

  • 10 Шишо е хътянин

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Боце е крокодил. На някои снимки изглежта точно така.;)

    12:42 16.09.2025

  • 11 DW смърди

    2 0 Отговор
    "двама хищници"?

    Два хищника

    Едно неграмотен афтор(ка) на ФАКти...

    Едно време имаше истински журналисти, редактори. Сега драска куцо и сакато, от кол и въже събрани, едва завършили с тройки...

    Коментиран от #12

    12:48 16.09.2025

  • 12 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "DW смърди":

    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    13:07 16.09.2025

  • 13 Мералня

    0 0 Отговор
    от двама хищници едновременно - аФторке, ко каза, ко? ко?

    13:14 16.09.2025