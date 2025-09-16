7-метров крокодил и леопард разкъсали и изяли древен човек

В Кения са открити останки от австралопитек, който в древността е бил разкъсан и изяден от седемметров крокодил и голяма хищна котка, предаде YouTube канала Extinct Zoo.
Останките са открити в блатистата част на соленото езеро Туркана. Представителят на вида Homo habilis, или умел човек, когото учените нарекоха OH7, е станал жертва на нападение от двама хищници едновременно - гигантски крокодил Crocodylus thorbjarnarsoni с дължина около 7,6 метра и хищна котка - най-вероятно леопард. Според учените, крокодилът го е нападнал първо и му е откъснал крака. След това хищната котка го е ухапала по главата, оставяйки дълги бразди по черепа.
Изследователите предполагат, че хищниците са се борили за плячката. Водещите на Extinct Zoo отбелязаха, че това е един от най-бруталните смъртни случаи в древната човешка история, демонстрираща уязвимостта на малките видове Homo habilis към плейстоценската мегафауна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
12:18 16.09.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
12:19 16.09.2025
3 Дядо Митьо
12:19 16.09.2025
4 Мазньо
Тц тц тц тц.....
Коментиран от #6, #7
12:19 16.09.2025
5 оня с коня
12:22 16.09.2025
6 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "Мазньо":Да ,леопарда Боко и крокодила Шиши!🐅🐊🥳🤣👍
Коментиран от #10
12:22 16.09.2025
7 ИЗЯДЕНИЯ КЕНИЕЦ
До коментар #4 от "Мазньо":Е НА БАРАК ОБАМА ЧИЧОТО.СЛЕД СЛУЧКАТА БАЩА МУ ИЗБЯГАЛ ОТ ТАМ
12:24 16.09.2025
8 Мералня
12:37 16.09.2025
9 вЕрваме им
12:40 16.09.2025
10 Шишо е хътянин
До коментар #6 от "Mими Кучева🐕🦺":Боце е крокодил. На някои снимки изглежта точно така.;)
12:42 16.09.2025
11 DW смърди
Два хищника
Едно неграмотен афтор(ка) на ФАКти...
Едно време имаше истински журналисти, редактори. Сега драска куцо и сакато, от кол и въже събрани, едва завършили с тройки...
Коментиран от #12
12:48 16.09.2025
12 Новичок
До коментар #11 от "DW смърди":Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...
13:07 16.09.2025
13 Мералня
13:14 16.09.2025