40-годишен кениец твърди, че е син на Илон Мъск (СНИМКА)

14 Август, 2025 12:31 611 7

Мъжът смело заявява, че е най-големият син на 54-годишния Мъск

40-годишен кениец твърди, че е син на Илон Мъск (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж на 40 години от Кения с името Някунди Кибиру, представящ се като активист за психично здраве, предизвика световен отзвук, след като заяви, че е първият и най-възрастният син на предприемача Илон Мъск, настоявайки за ДНК тест, който да докаже роднинството между тях.

Случаят предизвика противоречиви реакции — от първоначален интерес и съчувствие до бурно разминаване в социалните мрежи, предизвикано от недостоверни факти и очевидни хронологични несъответствия. Едно от най-ясните несъвпадения е възрастовата разлика: Мъск е роден през 1971 година, което означава, че би бил едва на 13 години, когато е заченат предполагаемият му син от Кения, а не 20, както твърди мъжът.

Друг сериозен аспект на съмнението е анонимността — освен името на Накунди Кибиру и снимката му, няма никакви други документи или допълнителни снимки, които биха потвърдили идентичността му или твърденията, а единствено снимка, на която се вижда поразителна прилика между африканец и Илон Мъск. Появилата се снимка бе анализирана от интернет общности, които идентифицираха възможност за използване на изкуствен интелект — някои детайли, като неестествена обработка на фона и на ризата, насочват към потенциална манипулация.

Още по-голямо внимание бе привлечено от фактът, че подобна история с идентичен образ и твърдение е циркулирала в руски уебсайтове още през 2024 година, а появата ѝ сега би могла да се тълкува като повторно използване на тенденция, в която чрез AI създават „черни версии“ на бели знаменитости.

Илон Мъск публично е признал 14 деца с различни партньорки, като първото му дете от първата му съпруга Джъстин Уилсън умира едва на 10 седмици от синдром на внезапна детска смърт. Това се случва през 2002 г. - далеч по-късно от 80-те години на миналия век, както се твърди в нелепата история на предполагаемия 40-годишен кениец.


