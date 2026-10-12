Атентатът в Брайтън: как Тачър оцеля през 1984 г

В 2:54 часа през нощта на 12 октомври 1984 г. част от хотел „Гранд“ в Брайтън се срутва след мощен взрив. В сградата са настанени министри, депутати и делегати за конференцията на Консервативната партия. Сред тях е и министър-председателят на Великобритания Маргарет Тачър.

Тачър е в апартамента си със съпруга си Денис и работи по речта, която трябва да произнесе по-късно същия ден. Бомбата е поставена в хотелска стая и е задействана със закъснител. Експлозията разкъсва сградата на няколко етажа, но поразява премиерския апартамент по начин, който позволява на Тачър и съпруга ѝ да се измъкнат невредими.

Петима загиват, десетки са ранени

При атентата загиват петима души. Сред жертвите е консервативният депутат сър Антъни Бери. Ранени са повече от 30 души, като най-често посочваният брой е 31. В последващи изказвания в британския парламент е посочен и общ брой от 32 ранени, което отразява различие в отчетите след нападението.

Сред тежко пострадалите са министърът Норман Тебит и съпругата му Маргарет. Тебит оцелява, но съпругата му остава парализирана след травмите, получени при рухването на сградата. Разрушенията обхващат голяма част от хотела, а спасителните екипи часове наред работят сред бетон, тухли и метал.

ИРА поема отговорност за нападението. Целта е убийството на Тачър и на членовете на нейното правителство, събрани в Брайтън за партийния форум. Атентатът е извършен в разгара на конфликта в Северна Ирландия, известен като „Смутните времена“.

„Конференцията ще продължи“

Въпреки разрушенията и жертвите Тачър отказва да прекрати форума. Конференцията започва по план, а няколко часа след взрива тя излиза пред делегатите и произнася речта си. По-късно посещава ранените в болницата.

„Фактът, че сме се събрали тук сега — потресени, но спокойни и решени — е знак не само че тази атака се е провалила, но и че всички опити да бъде унищожена демокрацията чрез тероризъм ще се провалят“, заявява Тачър.

Речта превръща продължаването на конференцията в политически символ. Нападението не успява да обезглави британското правителство, но показва, че насилието, свързано с конфликта в Северна Ирландия, вече достига непосредствено до върховете на властта във Великобритания.

Разследването и присъдата

Разследването установява връзка между атентата и Патрик Магий. През 1985 г. той е осъден за поставянето и задействането на бомбата, както и за пет убийства. Магий прекарва години в затвора, а по-късно е освободен по силата на договореностите, свързани с мирния процес в Северна Ирландия.

Атентатът в Брайтън остава един от най-тежките удари на ИРА във Великобритания. Той е запомнен и с обстоятелството, че основната мишена оцелява, докато петима души, свързани с конференцията на Консервативната партия, губят живота си.

Източници: theguardian.com, apnews.com, time.com