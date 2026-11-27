Доналд Тръмп омаловажи значението на предполагаемия обмен на разузнавателна информация между Китай, Русия и Иран. Американският президент заяви, че Пекин и Москва са „много малко“ ангажирани с конфликта и даде да се разбере, че не приема предоставянето на данни за цели като пряко участие във войната.

„Участие за мен би означавало да стрелят, а не да им дават малко информация“, каза Тръмп пред журналисти в имението си Мар-а-Лаго във Флорида. По думите му САЩ също събират разузнавателни данни за Китай и Русия. „И ние правим същото“, заяви президентът.

По отношение на Москва Тръмп каза: „Не мисля, че дават много“. Той добави, че руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Дзинпин искат конфликтът с Иран да приключи и според него „помагат“ в тази посока. Изказването беше направено на 26 ноември, след като темата е била обсъдена на тристранната среща между Тръмп, Си и Путин в Шънджън.

Какви са твърденията за помощта

Коментарите на Тръмп идват на фона на предишни съобщения за разузнавателна подкрепа, която може да е помогнала на Иран да насочва атаки срещу американски сили и обекти в Близкия изток. През март Асошиейтед прес съобщи, че американски представители са проучвали дали Русия е предала на Иран данни за разположението на американски военни цели.

През септември Асошиейтед прес съобщи и за американски оценки, свързващи китайски структури с предоставянето на спътникови изображения и друга информация, използвана при ирански удари. Тези данни не бяха представени публично като доказателство, което да установява пълния обхват на евентуалната координация между трите държави.

Американският посланик в Китай Дейвид Пърдю заяви по-рано, че Вашингтон е предупредил Пекин всяка пряка или косвена помощ за Иран, включително разузнавателна информация, части или военно оборудване, да бъде прекратена. Китай и Русия не са потвърдили официално, че предават на Иран данни за американски цели.

Предишна позиция на Тръмп

Това не е първият случай, в който Тръмп отхвърля или омаловажава твърденията за подкрепа от Китай и Русия към Иран. През октомври той заяви, че не вярва двете държави да помагат на Техеран, защото според него имат „твърде много за губене“. Тогава президентът допусна единствено евентуална помощ на много ниско ниво.

Новото изказване показва, че администрацията във Вашингтон разграничаването между разузнавателна, техническа и военна помощ използва като основа за публичната си оценка. За САЩ обаче предаването на информация за разположението на войски и обекти може да има пряко значение за сигурността на американските военнослужещи, независимо дали Русия или Китай участват с оръжия и бойни подразделения.

Източници: daily-sun.com, apnews.com, investing.com