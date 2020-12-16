Новини
Кой има имен ден днес, 16 декември 2025 г. Честито!

16 Декември, 2020 10:22, обновена 16 Декември, 2025 07:00

Почитаме паметта на Свети мъченик Марин

На 16 декември почитаме паметта на Свети мъченик Марин.

Той произхожда от уважавано семейство. Бил избран за сенатор в Римската империя в доста ранна възраст. Независимо от високото положение, което заемал, младият Свети Марин станал християнин.

Злонамерени издали, че Свети Марин не се кланя на идолите. Изправен пред съда, съдията призовал Свети Марин да принесе жертва на езическите богове. Той отказал, защото вече познавал истинския Бог. Бил подложен на жестоки мъчения, но Всевишния го запазил жив. Озлобените езичници поискали най-тежкото наказание – да бъде обезглавен. Присъдата е изпълнена на 16 декември 283 г.

Благочестиви християни прибрали мощите на Свети Марин и ги погребали по християнски обичай.

Имен ден празнуват Марин, Марина, Маринчо, Маринко, Маринела, Маринел.


  • 1 бургия

    27 4 Отговор
    Живи и здрави и да почерпят

    10:52 16.12.2020

  • 3 Някой

    8 3 Отговор
    Желаем им късмет и успехи.

    13:55 16.12.2020

  • 4 Всеки

    5 20 Отговор
    ден -имен ден . Нова рубрика ли е това ? Какво общо имат именните дни с християнството ?

    Коментиран от #8

    14:26 16.12.2020

  • 12 Марин

    9 19 Отговор
    уникална простотия с тия измислени именни дни. Нагласят си ги както им дойде

    Коментиран от #13

    18:49 16.12.2020

  • 16 Излишно е

    5 21 Отговор

    До коментар #15 от "Камен":

    Не ни интересува. Не ставай досаден.

    Коментиран от #17

    22:56 16.12.2020

  • 39 Гост666

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Камен":

    Статията е достатъчна . Може и без допълнения .

    09:09 16.12.2024

  • 40 Ко речи?

    5 2 Отговор
    Празникът на хората с тези имена мина и той беше на Св. Марина!

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.