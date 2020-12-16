Кой има имен ден днес, 16 декември 2025 г. Честито!

На 16 декември почитаме паметта на Свети мъченик Марин.

Той произхожда от уважавано семейство. Бил избран за сенатор в Римската империя в доста ранна възраст. Независимо от високото положение, което заемал, младият Свети Марин станал християнин.

Злонамерени издали, че Свети Марин не се кланя на идолите. Изправен пред съда, съдията призовал Свети Марин да принесе жертва на езическите богове. Той отказал, защото вече познавал истинския Бог. Бил подложен на жестоки мъчения, но Всевишния го запазил жив. Озлобените езичници поискали най-тежкото наказание – да бъде обезглавен. Присъдата е изпълнена на 16 декември 283 г.

Благочестиви християни прибрали мощите на Свети Марин и ги погребали по християнски обичай.

Имен ден празнуват Марин, Марина, Маринчо, Маринко, Маринела, Маринел.