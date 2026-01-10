Живата рок легенда Род Стюарт празнува 81-ви рожден ден

На 10 януари 2026 година светът на музиката празнува значителен юбилей – 81-тия рожден ден на Род Стюарт. Един от най-разпознаваемите и обичани гласове в историята на рок музиката, Род Стюарт остава символ на иновация, страст и непреклонност. Той е музикант, който се е превърнал в емблема на няколко поколения и продължава да вдъхновява милиони по света.

Род Стюарт е роден на 10 януари 1945 г. в Лондон, в семейството на шотландски емигрант и английска майка. От ранна възраст показва интерес към изкуството – първоначално мечтае да стане футболист, но съдбата го отвежда към музиката. През 60-те години започва да пее в различни групи, а скоро след това забележителният му глас и харизматично присъствие го извеждат на преден план.

Истинската слава за Стюарт идва през 70-те години, когато започва соловата си кариера. Албумите му като Every Picture Tells a Story и хитове като Maggie May, Sailing и Da Ya Think I’m Sexy? го утвърждават като световна звезда. Съчетавайки елементи на рок, фолк, соул и поп, Род Стюарт създава уникален музикален стил, който е едновременно личен и универсален.

Род Стюарт: Майсторът на трансформациите

С годините Род Стюарт доказва, че може да се адаптира към променящите се музикални вкусове. Независимо дали става въпрос за енергични рок хитове, балади или джаз интерпретации, Стюарт винаги намира начин да впечатли публиката. Серията му албуми с джаз стандарти The Great American Songbook го представи на нова аудитория и му донесе нови върхове на признание.

Род Стюарт не е само музикална икона – неговата харизма не убягва на никого, а той е известен със своя стил, хумор и искреност. През годините той активно участва в благотворителни дейности, подкрепяйки различни каузи, включително изследвания за рак, помощ за бездомни и инициативи за спортна подкрепа на младежи.

В личния си живот Род Стюарт също винаги е бил откровен със своите фенове. Женитбите му, бурните връзки и децата му – общо осем от пет различни жени – са част от публичния му образ, и той не се свени да е откровен за това.

Въпреки че вече е на 81 години, Род Стюарт не показва признаци на забавяне. Последните му концерти са доказателство за неугасващата му енергия и страст към музиката. Неотдавна той изнесе концерт и в българската столица