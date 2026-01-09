Новини
Мария Бакалова отрече слуховете, че ще изиграе Лили Иванова

9 Януари, 2026 16:31 453 1

Агенцията на холивудската звезда съобщи, че тя дори не се е включвала в кастинга

Мария Бакалова отрече слуховете, че ще изиграе Лили Иванова - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мария Бакалова няма да влезе в ролята на легендарната българска певица Лили Иванова. Това обявиха от Key Academy – агенцията, представляваща актрисата в България, след като в медийното пространство се появиха спекулации за това, че тя е най-силният претендент за ролята на голямата изпълнителка.

Следното съобщение се появи в профила на актрисата, разсейвайки спекулациите от последните дни:

"Официална позиция относно публикации в някои медии, които спекулират с името на Мария Бакалова във връзка с филма „Лили - любовта е живот", от името на Key Academmy - агенцията представляваща актрисата на територията на България, бихме искали да направим следното уточнение:

  • Мария Бакалова не е кандидатствала за ролята, не е участвала в кастинг процес и не е водила разговори с екипа на продукцията по темата.
  • Всякакви твърдения, внушения или спекулации, които я свързват с тази продукция, категорично не отговарят на истината.
  • Мария Бакалова винаги подхожда с уважение към българските културни и филмови проекти и пожелава успех на екипа на филма, както и на актрисите, които предстои да се впуснат в това приключение."
Подобни новини


