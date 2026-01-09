Новини
Любопитно »
Кейт Мидълтън сподели лично послание за изцелението за 44-тия си рожден ден (ВИДЕО)

9 Януари, 2026 17:01 675 7

  • кейт мидълтън-
  • принцеса катрин-
  • рожден ден-
  • принцеса на уелс

За принцесата природата е изиграла голяма роля в процеса на лечението ѝ от рак

Кейт Мидълтън сподели лично послание за изцелението за 44-тия си рожден ден (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кейт Мидълтън публикува лично и емоционално видео, посветено на силата на природата и процеса на възстановяване, по повод 44-ия си рожден ден.

Клипът, озаглавен „Зима“, беше разпространен на 9 януари и представлява четвъртата и последна част от поредицата „Mother Nature“, която принцесата на Уелс стартира през 2025 г. Видеото показва Кейт Мидълтън по време на разходка сред зимен пейзаж – върху мост, край поток и в заснежено поле – съпроводено от нейния глас зад кадър.

В посланието си тя разсъждава за тишината и вътрешното съсредоточаване, които зимата носи, и за връзката между природата, паметта и изцелението. „Дори в най-студения и мрачен сезон зимата ни учи на спокойствие, търпение и съзерцание“, казва принцесата, като подчертава личната си благодарност и ролята на природата като „тих учител“ в процеса на възстановяване.

В придружаващия текст Кейт посочва, че серията е „дълбоко личен и творчески размисъл за това как природата е помогнала за нейното изцеление“, но и разказ за значението на природата и креативността за колективното благополучие. Посланието е подписано със „C“ – от Катрин.

По информация на списание People, видеото е заснето по време на ранна сутрешна разходка в графство Бъркшър, където принцесата живее със съпруга си принц Уилям и трите им деца. Част от кадрите са заснети и в Лондон и района на Котсуолдс, а оператор е Уил Уор.

Поредицата „Mother Nature“ стартира през май 2025 г. по време на Седмицата за осведоменост за психичното здраве. Епизодите „Лято“ и „Есен“ бяха публикувани съответно през август и ноември същата година.

Новото видео излиза година след като Кейт обяви, че е в ремисия от онкологично заболяване – диагноза, за която съобщи публично през март 2024 г., когато започна и лечението ѝ. Оттогава принцесата постепенно възобновява обществените си ангажименти, като поставя особен акцент върху връзката между природата, психичното здраве и възстановяването – тема, която все по-осезаемо присъства в публичната ѝ дейност.


Оценка 1 от 1 гласа.
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Галина Колева

    2 2 Отговор
    ПОЖЕЛАВАМ НА КЕЙТ ГОДИНИ НАПРЕД ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА И ЩАСТЛИВА И ОБИЧАНА .ГОСПОД ДА Я ЗАКРИЛЯ .

    Коментиран от #5

    17:26 09.01.2026

  • 2 Име

    3 1 Отговор
    Да е жива и здрава!

    17:34 09.01.2026

  • 3 Доктор

    2 0 Отговор
    За богопомазаните има лечение! Не достъпно за други!

    Коментиран от #6

    17:35 09.01.2026

  • 4 Ватманяк

    1 0 Отговор
    Добре, браво. Да е жива и здрава. Но София се е превърнала в сметище с приходи от платено паркиране

    17:37 09.01.2026

  • 5 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Галина Колева":

    Защо Някой би се крил зад чуждо име?

    17:47 09.01.2026

  • 6 Димитър Дончев

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доктор":

    От ИСТИНСКИ рак ,лечение има само в 1 и 2 стадий.Има забавяне но излекуване не!Безмислено е да лъжете хората ,че ако дадат една торба с пари и то качественни ще дойде излекуването!Ако в бг ви кажат рак или банкнотата е фалшива ...Търсете и друго мнение.........Ако в германия ви кажат рак може и да не търсите.Друг е проблема.Как за толкова години нищо друго освен химиотерапия с Платиниум ,която и помага и .........Съкращава как не откриха някакво друго лечение.Съветвам ви да не се доверявате на алтернативни .......и други!Както и да не мислите ,че всяка по различна банкнота € е фалшива...Евро съществува от 1999г и Всяка копюра е няколкократно издавана...........ПС.Ще ни се разкаже играта сега...Всеки ще му се вижда ,че банкнотата е фалшива!

    17:53 09.01.2026

  • 7 Откровен

    0 0 Отговор
    За нея бих се прежалил ,но за дебелото прасе...авторката...НИКОГА....

    18:32 09.01.2026