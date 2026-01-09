Кейт Мидълтън сподели лично послание за изцелението за 44-тия си рожден ден (ВИДЕО)

Кейт Мидълтън публикува лично и емоционално видео, посветено на силата на природата и процеса на възстановяване, по повод 44-ия си рожден ден.

Клипът, озаглавен „Зима“, беше разпространен на 9 януари и представлява четвъртата и последна част от поредицата „Mother Nature“, която принцесата на Уелс стартира през 2025 г. Видеото показва Кейт Мидълтън по време на разходка сред зимен пейзаж – върху мост, край поток и в заснежено поле – съпроводено от нейния глас зад кадър.

В посланието си тя разсъждава за тишината и вътрешното съсредоточаване, които зимата носи, и за връзката между природата, паметта и изцелението. „Дори в най-студения и мрачен сезон зимата ни учи на спокойствие, търпение и съзерцание“, казва принцесата, като подчертава личната си благодарност и ролята на природата като „тих учител“ в процеса на възстановяване.

В придружаващия текст Кейт посочва, че серията е „дълбоко личен и творчески размисъл за това как природата е помогнала за нейното изцеление“, но и разказ за значението на природата и креативността за колективното благополучие. Посланието е подписано със „C“ – от Катрин.

По информация на списание People, видеото е заснето по време на ранна сутрешна разходка в графство Бъркшър, където принцесата живее със съпруга си принц Уилям и трите им деца. Част от кадрите са заснети и в Лондон и района на Котсуолдс, а оператор е Уил Уор.

Поредицата „Mother Nature“ стартира през май 2025 г. по време на Седмицата за осведоменост за психичното здраве. Епизодите „Лято“ и „Есен“ бяха публикувани съответно през август и ноември същата година.

Новото видео излиза година след като Кейт обяви, че е в ремисия от онкологично заболяване – диагноза, за която съобщи публично през март 2024 г., когато започна и лечението ѝ. Оттогава принцесата постепенно възобновява обществените си ангажименти, като поставя особен акцент върху връзката между природата, психичното здраве и възстановяването – тема, която все по-осезаемо присъства в публичната ѝ дейност.