Луксозни нови жилища под наем в Лозенец (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Луксозни нови жилища под наем в Лозенец (ВИДЕО)

10 Януари, 2026 08:00 527 2

Имотът се намира в непосредствена близост до метростанция

Луксозни нови жилища под наем в Лозенец (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в столичния квартал Лозенец. Имотът се намира в нопостроена луксозна сграда в близост до метростанция "Джеймс Баучер". Апартаментът е напълно обзаведен и с ниси разходи за комуниални услуги.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Оценка 1 от 1 гласа.
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Немаа нее

    3 1 Отговор
    с реклами няма да стане, имотния пазар умре, идат ЧСИ тата

    08:14 10.01.2026

  • 2 Всичко приключи

    3 0 Отговор
    сега следват бързи продажби на инвестициите в имоти и събиране на печалбите, демек - кеширане и напред към нови проекти, далеко от имоти и строителство. Кой разбрал разбрал

    08:31 10.01.2026