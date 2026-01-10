Луксозни нови жилища под наем в Лозенец (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в столичния квартал Лозенец. Имотът се намира в нопостроена луксозна сграда в близост до метростанция "Джеймс Баучер". Апартаментът е напълно обзаведен и с ниси разходи за комуниални услуги.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg