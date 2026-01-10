Новини
Азис от Хавай: Ще се омъжвам!

Азис от Хавай: Ще се омъжвам!

10 Януари, 2026 07:51

Дали става дума за шега, или за напълно сериозно намерение, Азис не разкрива

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кралят на попфолка Азис изненада последователите си с неочакван отговор на въпрос в социалните мрежи какво могат да очакват от него през 2026 г., пише bgdnes.bg. Изпълнителят публикува снимка от Хавай, където е на почивка от Нова година, а към нея написа кратко и ясно: "Ще се омъжвам!"

Снимка: Инстаграм

Дали става дума за шега, или за напълно сериозно намерение, Азис не разкрива, но сторито моментално предизвика вълна от реакции и коментари. Феновете му засега само гадаят дали предстои нова важна стъпка в личния живот на певеца.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами

    14 1 Отговор
    А честито! Сигурно го е заалупвал някой 350 килограмов хаваец? Поне му е тежал...

    07:54 10.01.2026

  • 3 Пич

    25 1 Отговор
    Точно с такава пропаднала новина за този пропадляк ли трябва да ни започва сутринта?!

    08:00 10.01.2026

  • 4 Наджие

    6 1 Отговор
    Новия му мъж се казва Хасан

    08:07 10.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Елизабет Цветанова кахъра

    5 1 Отговор
    Най добрия мъж е посланика на бургунди 🤭🥳🤣

    08:13 10.01.2026

  • 7 Анонимен

    0 1 Отговор
    И в Групичката за споделяне!

    08:13 10.01.2026

  • 8 надарена кака

    5 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #11

    08:13 10.01.2026

  • 9 Ахааа ,

    2 0 Отговор
    Хабиби ..

    08:13 10.01.2026

  • 10 Мъж мечта

    2 2 Отговор
    Българката е глупава жена без никакви качества и това много ме радва МНОГО 🥳🥳🥳🥳🥳🤭🤭🤭

    08:18 10.01.2026

  • 11 Надарен батко

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "надарена кака":

    Аз като те заведа на Хаваите, направо сама ще изскочиш от прашките!

    08:18 10.01.2026

  • 12 мога му стана кум

    3 1 Отговор
    кумове дали си е намерил тоя ман-гал?

    08:19 10.01.2026

  • 13 Фют

    0 0 Отговор
    Бъди щастлив! Unexpected good дебне от всякъде 😀

    08:20 10.01.2026

  • 14 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Да ви имам мисиркенисните мозъци аз на вас ,светът се тресе ,някои още не могат да се съвземат от дрога и алкохол

    08:21 10.01.2026

  • 15 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    Да не забременя там бре?🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    08:24 10.01.2026

  • 16 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи хи":

    Опитва, пича. Усърдно опитва да забременее, ама пуста природа като е срещу него... Не стига, че го дала циганин, ами и обратен!!
    Такава несправедливост не се търпи!

    Коментиран от #18

    08:30 10.01.2026

  • 17 БАРС

    0 0 Отговор
    ИМА ЕДНА ПЕСЕН МИСЛЯ ЧЕ Е НА ГРУПА ЕПИЗОД СПЕЦИАЛНО ЗА АЗИС.ПАДНПХ ОТ СМЯХ НЯКОГА КАТО Я ЧУХ.А ИМАШЕ И БИЛБОРД НА АЗИС ЕДИН ГОЛЯМ ПЛАКАТ ЗА НЕГО ПЪК РАШКИТЕ НИ СЕ СМЯХА.ТОЛКОВА ЛИ СА ЩАКЪСАЛИ ЗА ПАРИ ЖУРНАЛИСТИТЕ ,ЧЕ ДА ЗАНИМАВАТ ХОРАТА С ТОЯ ТЮФЛЕК ЗАЩОТО МИ МЕ СТРУВА ЧЕ Е ПЛАТЕНО ОТ НЕГО ЗА ДА ГО ПОКАЗВАТ.

    08:33 10.01.2026

  • 18 Недейте така моля!

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Аз твърдо вярвам, че ще забременее, а Украйна ще си върне Крим!

    08:37 10.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гаго

    0 0 Отговор
    За да вземе Зелена Карта!

    08:38 10.01.2026