Азис от Хавай: Ще се омъжвам!

Кралят на попфолка Азис изненада последователите си с неочакван отговор на въпрос в социалните мрежи какво могат да очакват от него през 2026 г., пише bgdnes.bg. Изпълнителят публикува снимка от Хавай, където е на почивка от Нова година, а към нея написа кратко и ясно: "Ще се омъжвам!"
Снимка: Инстаграм
Дали става дума за шега, или за напълно сериозно намерение, Азис не разкрива, но сторито моментално предизвика вълна от реакции и коментари. Феновете му засега само гадаят дали предстои нова важна стъпка в личния живот на певеца.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами
07:54 10.01.2026
3 Пич
08:00 10.01.2026
4 Наджие
08:07 10.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Елизабет Цветанова кахъра
08:13 10.01.2026
7 Анонимен
08:13 10.01.2026
8 надарена кака
Коментиран от #11
08:13 10.01.2026
9 Ахааа ,
08:13 10.01.2026
10 Мъж мечта
08:18 10.01.2026
11 Надарен батко
До коментар #8 от "надарена кака":Аз като те заведа на Хаваите, направо сама ще изскочиш от прашките!
08:18 10.01.2026
12 мога му стана кум
08:19 10.01.2026
13 Фют
08:20 10.01.2026
14 Kaлпазанин
08:21 10.01.2026
15 Хи хи хи
Коментиран от #16
08:24 10.01.2026
16 Механик
До коментар #15 от "Хи хи хи":Опитва, пича. Усърдно опитва да забременее, ама пуста природа като е срещу него... Не стига, че го дала циганин, ами и обратен!!
Такава несправедливост не се търпи!
Коментиран от #18
08:30 10.01.2026
17 БАРС
08:33 10.01.2026
18 Недейте така моля!
До коментар #16 от "Механик":Аз твърдо вярвам, че ще забременее, а Украйна ще си върне Крим!
08:37 10.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гаго
08:38 10.01.2026