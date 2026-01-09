Новини
Кучета могат да научават имената на играчките си, докато слушат стопаните си

9 Януари, 2026 18:31 572 6

Проучване показа нова черта от интелигентността на кучетата

Кучета могат да научават имената на играчките си, докато слушат стопаните си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Надарени кучета от някои породи могат да научават имената на играчките си, докато слушат разговорите на своите стопани, сочи ново проучване, публикувано в списание „Сайънс“, предава Асошиейтед прес.

Кучетата отлично усвояват команди като „седни“ и „стой“. Те обаче не са толкова добри, когато трябва да запомнят имена на предмети като например играчки. Само елитна група надарени кучета могат да запомнят имената на стотици играчки. Учените познават около 50 такива животни, но не са сигурни какво стои зад умението им да разбират думите, пише БТА.

Ново проучване разширява границите на това, което четириногите могат да правят.

Десет надарени кучета, включително бордър коли на име Баскет и лабрадор, наречен Оги, наблюдавали своите стопани, които държали нова играчка и разговаряли за нея с друг човек. След това на кученцата било казано да отидат в друга стая и да вземат конкретната играчка от купчина с много други.

Седем от десет кучета успешно научили имената на своите нови плюшени играчки – скатове и броненосци, само след пасивно слушане на своите собственици.

„За пръв път виждаме специфична група кучета, които са способни да научават имена, като подслушват разговори“, казва авторът на проучването Шани Дрор от унгарския университет „Лоранд Йотвьош“ и Университета за ветеринарна медицина в Австрия.

Кученцата успели, дори когато стопаните им поставили играчката в непрозрачна кутия и говорили за нея с друг човек, като по този начин нямало връзка между виждането на обекта и чуването на името му.

Малко други животни, като папагали и маймуни, са демонстрирали способност за такъв вид подслушване. Това е важно и за развитието на хората. Деца под 2-годишна възраст могат да научават нови думи чрез слушане, дори такива, които родителите им не са предназначили за тях. Но тези специални кучета са пораснали, така че механизмите на мозъка, които им позволяват да подслушват, са различни от тези при хората, казва Дрор.

Не всички кучета обаче усвояват нещата по този начин, уточнява АП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Попитали радио Ереван

    3 0 Отговор
    - Може ли куче да научи името на играчката си?
    - Да, може, ако слуша внимателно.

    18:41 09.01.2026

  • 3 Кучета въртиопашки могат да се научат

    2 0 Отговор
    да гласуват редовно за тях, докато слушат редовно локумите и кьорфишеците на стопаните си
    че ще има и кокал за тях някога

    19:16 09.01.2026

  • 4 Анонимен

    1 0 Отговор
    А кучките какво помнят. Хахах

    19:17 09.01.2026

  • 5 Елизабет Цветанова Кахъра

    0 0 Отговор
    Най хубавите мъже са негрите🥳🤣🤭

    19:31 09.01.2026

  • 6 Вярно е

    0 0 Отговор
    С времето кучетата научават "кодови" думи.

    20:14 09.01.2026