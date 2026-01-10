БСП обсъжда кризата в партията на ключов пленум

БСП се събира на ключов пленум, на който ще се обсъждат кризата в партията и бъдещето на ръководството.
Очаква се на заседанието на Националния съвет да се очертае посоката на партията след последните политически сътресения и вътрешнопартийно напрежение. Пленумът ще се проведе на фона на подадената оставка на Изпълнителното бюро на БСП, както и на нарастващите призиви от партийни структури и младежкото обединение за поемане на политическа отговорност от председателя на партията Атанас Зафиров. Към момента Зафиров не е депозирал своята оставка, което допълнително изостря вътрешните спорове.
Очаква се Националният съвет да обсъди политическата ситуация след излизането на БСП от управлението и възможността за свикване на извънреден конгрес. Сред темите ще бъдат изборната стратегия, отношенията между централното ръководство и местните структури и доверието на левия електорат.
Още през декември миналата година Калоян Паргов, заместник-председател на партията и член на Изпълнителното бюро в оставка, коментира актуалните проблеми пред социалистите:
"Няма партия, която да е излязла здрава от управлението. БСП за своите 135 години е била в управление и в опозиция, падала е и ставала, пак се е изправяла, така че това е процес, който ние болезнено до болка познаваме. Ние сме готови да се явим и в сегашния си вид като коалиция, но това решение ще го вземат националните органи. Бюрото подаде тази оставка като акт на своята колективна отговорност. Оставката на господин Зафиров не е обсъждана. Тази оставка като акт може да я направи пред конгреса, защото той е отговорен за този избор. Със сигурност трябва да се избере и нов състав на Изпълнително бюро, който господин Зафиров да предложи, и ще трябва да бъде начертан краткосрочният план за действие на партията в следващите месеци."
Единственият начин за дълбока и истинска промяна в БСП е честният и откровен разговор, който трябва да се случи на конгреса. Това е мнението, което изказа пред Българското национално радио и Ана Пиринска от платформа "Социализъм 21-ви век":
"БСП влезе от една много слаба позиция, позволи да бъде обезличена, употребена и да послужи просто за патерица на силните на властта и на новите началници. Конгрес безспорно е необходим. Сега доколко е спешен точно и веднага трябва да се случи е спорно. Просто със смяната на един председател в момента и с говорене за някакви нови мечти, които трябвало да дадем на България,това чета в декларация на Градския съвет, струва ми се, че се подхожда твърде наивно."
