БСП обсъжда кризата в партията на ключов пленум

10 Януари, 2026 08:54

Форумът ще се проведе на фона на подадената оставка на Изпълнителното бюро

БСП се събира на ключов пленум, на който ще се обсъждат кризата в партията и бъдещето на ръководството.

Очаква се на заседанието на Националния съвет да се очертае посоката на партията след последните политически сътресения и вътрешнопартийно напрежение. Пленумът ще се проведе на фона на подадената оставка на Изпълнителното бюро на БСП, както и на нарастващите призиви от партийни структури и младежкото обединение за поемане на политическа отговорност от председателя на партията Атанас Зафиров. Към момента Зафиров не е депозирал своята оставка, което допълнително изостря вътрешните спорове.

Очаква се Националният съвет да обсъди политическата ситуация след излизането на БСП от управлението и възможността за свикване на извънреден конгрес. Сред темите ще бъдат изборната стратегия, отношенията между централното ръководство и местните структури и доверието на левия електорат.

Още през декември миналата година Калоян Паргов, заместник-председател на партията и член на Изпълнителното бюро в оставка, коментира актуалните проблеми пред социалистите:

"Няма партия, която да е излязла здрава от управлението. БСП за своите 135 години е била в управление и в опозиция, падала е и ставала, пак се е изправяла, така че това е процес, който ние болезнено до болка познаваме. Ние сме готови да се явим и в сегашния си вид като коалиция, но това решение ще го вземат националните органи. Бюрото подаде тази оставка като акт на своята колективна отговорност. Оставката на господин Зафиров не е обсъждана. Тази оставка като акт може да я направи пред конгреса, защото той е отговорен за този избор. Със сигурност трябва да се избере и нов състав на Изпълнително бюро, който господин Зафиров да предложи, и ще трябва да бъде начертан краткосрочният план за действие на партията в следващите месеци."

Единственият начин за дълбока и истинска промяна в БСП е честният и откровен разговор, който трябва да се случи на конгреса. Това е мнението, което изказа пред Българското национално радио и Ана Пиринска от платформа "Социализъм 21-ви век":

"БСП влезе от една много слаба позиция, позволи да бъде обезличена, употребена и да послужи просто за патерица на силните на властта и на новите началници. Конгрес безспорно е необходим. Сега доколко е спешен точно и веднага трябва да се случи е спорно. Просто със смяната на един председател в момента и с говорене за някакви нови мечти, които трябвало да дадем на България,това чета в декларация на Градския съвет, струва ми се, че се подхожда твърде наивно."


България
Новините на Fakti.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    13 2 Отговор
    след като вкисналата лелка погреба лева по команда на разбойко, бсп спря да съществува

    08:06 10.01.2026

  • 2 БСП зависима от ШиШи

    14 0 Отговор
    Колко хора вкара БСП в домовата книга? Дори в последния момент Боко извади Кисялова от председателския пост

    08:07 10.01.2026

  • 3 Данчо

    9 0 Отговор
    Единствения момент с който Зафиров ще се запомни е с посещението му в Китай

    08:07 10.01.2026

  • 4 Стенли

    9 0 Отговор
    Ква криза бе братче то си е направо катастрофа 😁 така става който си лъжи избирателите да гледат кво стана на предишните избори с ппдб

    08:08 10.01.2026

  • 5 пепи

    8 0 Отговор
    Ще го изнесат заедно с червеното кресло! Дано имат яки мишници, че Насо качи още 20 кила в правителството на Буци!

    08:08 10.01.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор
    Късно е либе за китка. Чак сега ли се сетихте , че я сгом...ня... сахте с влизането в коалиция с Бойко. Истинските анкети по сайтовете ви предричат, че няма да минете 4 процента и изчезвате. Всичко, които са влизали в коалиция с Бойко , после изчезват от политическия небосклон.

    08:12 10.01.2026

  • 7 Амии

    8 0 Отговор
    Който в влязъл в коалиция с ГЕРБ/ДПС, добро не е видял! БСП бяха покорни слуга ( също ИТН) на двете пра.сета..... Заедно ограничиха още правата на президента, гласуваха против своя кандидат за омбудсман, гласуваха за Европа, без нито един техен избирател да желае това........

    Коментиран от #8

    08:14 10.01.2026

  • 8 Амии

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Амии":

    Гласуваха за еврото , без нито един техен избирател, да желае това... (поправка )

    08:16 10.01.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    БСП нарича себе си - столетница....
    БСП продължи номерацията на конгресите на БКП....
    БКП бе ЗАБРАНЕНА...
    БСП се пука по шевовете от дечица на БКП и ДС дейци...
    БСП е партия, която открито радее /както БКП/ за стесняване на отношенията ни с Русия...
    БКП извърши вътрешнопартиен преврат 1989г и създаде СДС - /Сътрудници на Държавна Сигурност/...
    БСП = БКП - ОЧЕВАДЕН ФАКТ !
    Докога прокуратурата няма да се самосезира и заличи тази партия хамалеон ???

    08:20 10.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хмхмхмхмх

    3 2 Отговор
    АЗ изживях зимата на 1997 г. , бесепарски джензи-та, какво знаете вие как се яде само по 200 грама хляб на ден,за да се оцелее физически, защото човек няма пари за повече. работи се 5 дни в седмицата по 12 часа, за да се плати семестъра , и през уикенда човек чете за изпити, защото е студент и изпитите не чакат...Не е случайно, че сега нашето поколение ИМА достатъчно финанси за всичко, включително се мина през финансова подготовка за влизането ни в еврозоната и то- от няколко години насам...Сега всички младежки соц организации врещят като улави, че българите сме били бедни... Не -вие НЕ ЗНАЕТЕ какво е да си на 20 години, и да спазваш посочения по-горе /режим на хранене/, защото сте презадоволени и НИКОГА не сте изпитвали истински глад в България и НЕ ЗНАЕТЕ нито усещането, нито какво е той да се пренебрегва, доколкото е възможно, в името на една по-висша цел- успешното полагане на семестриални и държавни изпити във ВУЗ...Трябва да ви оставят гладни и жадни всички от младежкото бсп, за да оцените какво имате сега и когато истинският глад загризе младите ви стомаси, веднага ще се пребоядисате на европейци и ЕС поклонници. Жалки млади - вие не познавате цената нито на живота, нито на отстояване на принципите и житейския морал, тръгнали да ми сравняват събития през жанвиденовата зима от 1997г, със сегашното положение.. Бсп- партията с най- много милионери и милиардери в България, тръгнала да мисли за добруването на обикновените българи- смях в залата...

    Коментиран от #13, #16

    08:22 10.01.2026

  • 12 С този продажник Зафирчо, бате

    0 0 Отговор
    БСП получи тежък инсулт!
    Чистка до дупка.
    Старите муцуни- Станишев, Р. Овч, Петков, Михов, Нинова, Гуцанов и всички като тях, вън от партията!
    Тези туморни и вечни бемки, трябва да бъдат отстранени!
    Столетницата трябва да живее, а младите са тези, които носят свеж живот!
    Дайте път на младите, а старите могат да помагат, ако имат това желание!

    08:34 10.01.2026

  • 13 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хмхмхмхмх":

    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава бсп ново начало но тук си дълбоко заблуден Жан Виденосе опълчи на Сорос и компания които искаха за жълти стотинки да разпродаде всичко и му спретнаха този номер с хиперинфлация и фалита на банките може би да е имал някаква вина от глупост премрно за износа на зърно но основно беше да се заграби всичко и той като отказа тогава спретнаха българския вариант на украинския майдан и дойде спасителя на бял кон Костов и разпродаде всичко за жълти стотинки примерно БГА Балкан който имаше активи и самолети и хеликоптери за милиони долари той го даде за сто и петдесет хиляди долара и прочие и прочие и Костов захлеби яко а Жан Виденов си остана гол като пушка и между другото и аз тогава бях повярвал на това сдс и се тюхках че нямам осемнадесет години да гласувам за сдс впрочем щях да ги навърша есента на деветдесет и седма година това е истината но за съжаление това не се знае от всички

    08:34 10.01.2026

  • 14 Боклуците на Боклука

    1 0 Отговор
    Няма какво да обсъждат, да се разтурят и едните да си ходят при Тиквата, другите при Шиши,техните шефове 🤜👊😂🤣😅🚽

    08:34 10.01.2026

  • 15 "демократ"

    0 0 Отговор
    Това трябва да е трети път стомна за вода, има ли още кой да им вярва. Червена буржоазия.

    08:35 10.01.2026

  • 16 Със сигурност си бил по- здрав

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хмхмхмхмх":

    Тогава. Е, как преживя всичко и си още жив?
    Сега с еврото ще влезеш със скъсани чорапи в клуба на иди отите.

    08:37 10.01.2026

