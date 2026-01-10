Джиджи Хадид с драстична промяна във визията си (СНИМКА)

Новата година започва с категорично модно изявление. Супермоделът Джиджи Хадид изненада феновете си, като се раздели с емблематичната си руса коса и заложи на матово черен мини боб – визия, която моментално привлече вниманието на модните среди, пише edna.bg.
Новата прическа на Джиджи е къса, изчистена и силно подчертава чертите на лицето ѝ – доказателство, че понякога най-смелите решения са и най-елегантните.
Според американските лайфстайл медии, моделът е избрала именно матово черно, защото цветът носи усещане за сила, увереност и зрялост. „Нова година, нова Джиджи“, коментират феновете ѝ, а модните експерти са единодушни – това е визия, която ще задава тенденции.
Какви цветове ще бъдат модерни през 2026 година?
Промяната при Джиджи Хадид не е изолиран случай. Тя съвпада с ясно очертаващите се тенденции за 2026 г., при които фокусът ще бъде върху дълбоки, наситени и естествено изглеждащи нюанси.
- Матово черно – символ на минимализъм и лукс, без излишен блясък
- Тъмно шоколадово кафяво – топло, елегантно и изключително универсално
- Еспресо с хладен подтон – предпочитан избор за модерна градска визия
- Dark cherry / тъмен черешов нюанс – фин цвят за жени, които искат нещо различно, но стилно
- Soft copper (мек меден) – по-естествена и приглушена версия на рижавото
Според фризьорите през 2026 г. ще доминира идеята за „тих лукс“ – цветове, които изглеждат скъпи, поддържани и максимално естествени, без агресивни контрасти.
