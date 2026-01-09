Новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала „Мамник“

9 Януари, 2026 16:46

Зрителите ще проследят историята в 12 епизода – всеки четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1

340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала „Мамник“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първият епизод на сериала „Мамник“ по БНТ 1 привлече 340 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни, аудиторният дял в най-гледаното телевизионно време на продукцията сред активната възрастова група 25–54 години е 15,8%. „Мамник“ се излъчва всеки четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.

Началото на криминалната мистерия беше отбелязано с галапремиера, на която целият екип на продукцията и много специални гости гледаха заедно първия епизод в четири кинозали. На събитието присъстваха актьорите в главните роли – Екатерина Лазаревска, Мариян Стефанов, Йордан Ръсин и Гринго-Богдан Григоров, както и техните колеги, едни от най-обичаните имена в българското кино и театър – Атанас Атанасов, Никола Додов, Димитър Селенски и други. До тях застана и кучето Колт, което влиза в ключовия персонаж на граничарското куче Айрън.

Първи зрители на екранизацията на „Мамник“ бяха и едни от най-големите фенове на книгата на Васил Попов, които се потопиха в мистериозния свят на сериала. Те приветстваха актьорите и продуцентите: от страна на БНТ – Антон Андонов, член на УС на обществената телевизия, Миладин Гергов, Михаил Абаджиев, Силва Христова от дирекция „ТВФ - Студия Екран“; от страна на Фалкънуинг Студио – Девора Йовчева; от страна на Глобал Филмс – Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Както и – режисьора и креативен продуцент Виктор Божинов, писателя Васил Попов, оператора Антон Бакарски, сценаристите Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, художника Ванина Гелева, художника на костюмите Кремена Халваджиян, композитора Петър Дундаков, заедно с целия екип на продукцията.

Сериалът „Мамник“ се разгръща в 12 епизода, изпълнени с напрежение, неочаквани обрати и все по-дълбоко заплитаща се мистерия. С всеки следващ епизод тайните в село Вракола ще започнат да излизат наяве, а древното зло от българския фолклор ще разкрива истинското си лице. В това черно време обаче една красива любовна история също проправя своя път, осветявайки мрака в селото.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът „Мамник“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия. Идеята и цялостната реализация на проекта са дело на Глобал Филмс с продуценти Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов, по мотиви на хитовия аудиосериал „Мамник“ от Васил Попов, създаден за Storytel. Копродуцент е и Фалкънуинг Студио – компания с бързо нарастващо присъствие в индустрията, която стои зад някои от най-актуалните филмови и телевизионни проекти у нас към момента. От името на Фалкънуинг Студио продуценти на сериала са Девора Йовчева и Иво Апостолов. „Мамник“ се осъщестява с подкрепата на Национален филмов център.


  • 1 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор
    РИМЕЙКА В ПОНЕДЕЛНИК ДЕСЕТ ЧАСА
    В КИНО САЛОНА НА ДОНДУКОВ ДВЕ......

    16:48 09.01.2026

  • 2 Ама

    4 0 Отговор
    Няма да се минат втори път

    16:50 09.01.2026

  • 3 гост

    3 0 Отговор
    Чакайте да видите втората серия колко ще привлече. Залагам наполовина...

    16:52 09.01.2026

  • 4 Историк

    2 0 Отговор
    ИЗ мамник. Това е истината за територията ни.

    16:52 09.01.2026

  • 5 Иванов

    2 0 Отговор
    Много слаб сериал. Разочарова ме.Един филм не може да направят.Ама няма и защо, нали са взели парите.

    16:53 09.01.2026

  • 6 халва

    1 0 Отговор
    На прехвалено лозе с голяма кошница не се ходи

    16:55 09.01.2026

  • 7 Критик

    0 0 Отговор
    Само заради името НЕ го гледах../

    16:58 09.01.2026

  • 8 чиста проба помия

    0 0 Отговор
    Огромни пари на българския данъкоплатец да отишли за "оня, дето клати гората", под "мъдрото ръководство" на отвратителния, нагъл, коварен и потресаващо нахален бивш царедворец, бивш СеДеСар, но настоящ и бъдещ мерзавец - Кошлуковото нищожество Емил, което сега лази в краката на Тиквата и на Прасето! Завалиите, "кинотворци", напънали се да направя нещо като криминален сериал, но излязло чиста проба помия! А нещо да кажете за заглаивето "Мамник" на помията?! КОЙ умник го измисли?!

    17:02 09.01.2026

  • 9 Да,да

    0 0 Отговор
    Аз съм от онези 3 милиона и 500 хиляди, които не са гледали поредната тъпня, платена с парите от бюджета.

    17:02 09.01.2026