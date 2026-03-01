Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Времето днес, прогноза за неделя, 1 март: Слънчево, температурите скачат с няколко градуса

1 Март, 2026 05:08, обновена 1 Март, 2026 05:19 444 0

Максималните в София ще достигнат около 14°, а в повечето райони – между 10° и 15°

Времето днес, прогноза за неделя, 1 март: Слънчево, температурите скачат с няколко градуса - 1
Снимка: БНТ
В низините и поречията отново ще има мъгли, а минималните температури ще останат под нулата – до минус 5° във Видин.

Дневните температури ще се повишат с няколко градуса, като в София ще достигнат около 14°, а в повечето райони – между 10° и 15°.

Облачността в Източна България ще намалее, мъглите ще се разсеят, и навсякъде ще бъде слънчево.

По Черноморието сутринта ще има значителна облачност и по-хладно време, с температури следобед между 6° и 8°. Следобед слънцето ще се появи, а вълнението на морето ще е около 2 бала.

След вторник се очаква промяна: от сряда започва застудяване. Дневните температури ще се понижат с 3–4°, а облачността ще се увеличи.

В четвъртък на отделни места се очакват слаби валежи, предимно от дъжд.


България
