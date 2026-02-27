Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
150-килограмова моделка се оплака, че са ѝ отказали застраховка "Живот" заради теглото ѝ (СНИМКИ+ВИДЕО)

150-килограмова моделка се оплака, че са ѝ отказали застраховка "Живот" заради теглото ѝ (СНИМКИ+ВИДЕО)

27 Февруари, 2026 18:31 490 6

  • модел-
  • плюс сайз-
  • тес холидей-
  • застраховка-
  • живот-
  • тегло

Плюс сайз моделът Тес Холидей се оплака от дискриминация

150-килограмова моделка се оплака, че са ѝ отказали застраховка "Живот" заради теглото ѝ (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Плюс-сайз моделът Тес Холидей заяви, че ѝ е било отказано сключване на застраховка „Живот“ заради теглото ѝ – твърдение, което предизвика широка дискусия в социалните мрежи относно критериите на застрахователните компании и отношението към хората с наднормено тегло.

В публикувано в TikTok видео 40-годишната Холидей коментира саркастично, че като „непушач, човек без здравословни проблеми и без употреба на алкохол“ е смятала, че отговаря на условията за стандартна полица. „Да, висока съм 160 см и тежа над 300 паунда. И очевидно това ме прави неподходяща за застраховка“, заявява тя. По-рано тя е споделяла, че тежи 340 паунда, което се равнява на над 150 кг.

@tessholliday AAA you did me dirty man #lifeinsurance #oops #advice #lol ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Моделът подчертава, че тренира ежедневно, няма хронични заболявания и не приема медикаменти. По думите ѝ решението на застрахователя е пример за системна дискриминация спрямо хора с по-голямо тегло. В публикацията си тя споменава компанията AAA, като я обвинява, че се е отнесла несправедливо към нея. До момента от компанията няма официален коментар.

Случаят отново поставя въпроса за начина, по който застрахователите оценяват риска. Експерти по застраховане посочват, че индексът на телесна маса (BMI) често е ключов фактор при определяне на премиите или допустимостта за покритие, тъй като наднорменото тегло статистически се свързва с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и други усложнения. Критиците обаче от години настояват, че този подход не отчита индивидуалното здравословно състояние и начина на живот.

Тес Холидей, която е сред най-разпознаваемите лица на движението за позитивно отношение към тялото, възобнови и кампанията си #effyourbeautystandards (бел.ред. "майната им на стандартите ти за красота"), стартирана преди повече от десетилетие. „13 години по-късно все още имаме нужда от това послание“, написа тя в социалните мрежи.

Темата за дискриминацията по външен вид не е нова за модела. През есента тя разказа, че е останала „в шок“, след като стюард по време на полет на United Airlines ѝ направил забележка относно теглото ѝ и здравословните рискове. По думите ѝ разговорът продължил около десет минути и включвал коментари, че „би било в неин интерес да отслабне“. 150-килограмовата мадама заяви, че е уведомила авиокомпанията, като е настояла не за дисциплинарни мерки, а за повишаване на чувствителността и обучение на персонала.

Тес Холидей изгражда кариерата си като един от най-успешните плюс-сайз модели в индустрията, появявайки се на корици на международни издания и работейки с водещи модни марки. Публичните ѝ позиции по теми като телесна автономия и приемане на различните форми на тялото често предизвикват поляризирани реакции, но неизменно поддържат активен дебат за стандартите за красота и социалните нагласи.

Публикация, споделена от T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday)


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Важното е

    2 0 Отговор
    да има нещо за хакване...

    18:32 27.02.2026

  • 2 Да ви е.а

    3 0 Отговор
    На тази порода сланината няма крехтина

    18:36 27.02.2026

  • 3 Ако иска да докаже че няма

    1 0 Отговор
    Здравословни проблеми ,нека пробяга 1 км с каквото темпо си пожелае и тогава да говори

    18:37 27.02.2026

  • 4 Лелиий

    1 0 Отговор
    Влюбих са! Само да намеря къде и е входа, ще види тя...

    18:37 27.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коледа мина

    0 0 Отговор
    и замина. Тази свиня майка........

    18:52 27.02.2026