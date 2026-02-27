150-килограмова моделка се оплака, че са ѝ отказали застраховка "Живот" заради теглото ѝ (СНИМКИ+ВИДЕО)

Плюс-сайз моделът Тес Холидей заяви, че ѝ е било отказано сключване на застраховка „Живот“ заради теглото ѝ – твърдение, което предизвика широка дискусия в социалните мрежи относно критериите на застрахователните компании и отношението към хората с наднормено тегло.

В публикувано в TikTok видео 40-годишната Холидей коментира саркастично, че като „непушач, човек без здравословни проблеми и без употреба на алкохол“ е смятала, че отговаря на условията за стандартна полица. „Да, висока съм 160 см и тежа над 300 паунда. И очевидно това ме прави неподходяща за застраховка“, заявява тя. По-рано тя е споделяла, че тежи 340 паунда, което се равнява на над 150 кг.

Моделът подчертава, че тренира ежедневно, няма хронични заболявания и не приема медикаменти. По думите ѝ решението на застрахователя е пример за системна дискриминация спрямо хора с по-голямо тегло. В публикацията си тя споменава компанията AAA, като я обвинява, че се е отнесла несправедливо към нея. До момента от компанията няма официален коментар.

Случаят отново поставя въпроса за начина, по който застрахователите оценяват риска. Експерти по застраховане посочват, че индексът на телесна маса (BMI) често е ключов фактор при определяне на премиите или допустимостта за покритие, тъй като наднорменото тегло статистически се свързва с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и други усложнения. Критиците обаче от години настояват, че този подход не отчита индивидуалното здравословно състояние и начина на живот.

Тес Холидей, която е сред най-разпознаваемите лица на движението за позитивно отношение към тялото, възобнови и кампанията си #effyourbeautystandards (бел.ред. "майната им на стандартите ти за красота"), стартирана преди повече от десетилетие. „13 години по-късно все още имаме нужда от това послание“, написа тя в социалните мрежи.

Темата за дискриминацията по външен вид не е нова за модела. През есента тя разказа, че е останала „в шок“, след като стюард по време на полет на United Airlines ѝ направил забележка относно теглото ѝ и здравословните рискове. По думите ѝ разговорът продължил около десет минути и включвал коментари, че „би било в неин интерес да отслабне“. 150-килограмовата мадама заяви, че е уведомила авиокомпанията, като е настояла не за дисциплинарни мерки, а за повишаване на чувствителността и обучение на персонала.

Тес Холидей изгражда кариерата си като един от най-успешните плюс-сайз модели в индустрията, появявайки се на корици на международни издания и работейки с водещи модни марки. Публичните ѝ позиции по теми като телесна автономия и приемане на различните форми на тялото често предизвикват поляризирани реакции, но неизменно поддържат активен дебат за стандартите за красота и социалните нагласи.