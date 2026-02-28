Деси Слава с бутиков концерт и лимитирана серия бижута за 30-годишния си юбилей на сцената

Популярната българска певица Деси Слава отбелязва 30 години професионален път на сцената през тази година – юбилей, който ще бъде празнуван с поредица от концертни срещи с публиката и специално бутиково събитие в акустичен формат, пише plovdiv24.bg.



След кратко турне в САЩ изпълнителката се завърна със силни емоции от срещите с българската диаспора. В интервю за "Събуди се", тя разказва, че най-ценни са ѝ моментите, в които музиката се превръща в мост към дома: "Хората бяха много щастливи, усещаха, че съм донесла България при тях", споделя Деси Слава. Певицата допълва, че успява да съчетае динамиката на музикалната кариера с една от най-важните си роли – тази на майка, а до нея в Америка бяха и двамата ѝ синове, като Борис, който е на 8 годинки, за първи път посети щатите.



Фокусът ѝ обаче, вече е върху родната публика, а един от акцентите на юбилейната година ще бъде бутиковият концерт, в който Деси Слава ще представи 11 от най-популярните си балади – в интимна, емоционална и близка до публиката атмосфера, под съпровода на 11 музиканта, сред които саксофонист, челист и още много таланти.



"На 6-ти март, в "Пиротска 5", в навечерието на 7-ми, заедно с гостите на концерта ще посрещнем и отпразнуваме и рождения ми ден. Ще има торта, купон и изненади – ще обявя и как ще продължи цялата година", обещава тя.



Концертът ще има и режисирана светлинна концепция и специално създадени визуализации, подготвяни месеци наред. Всеки акцент в музиката ще "диша" със светлината и образа – така че залата да се превърне в истински концерт за сетивата, спектакъл, невиждан от родната публика, достоен за 30-годишен сценичен юбилей.

И още нещо –. Какъв е дизайнът? Засега Деси Слава не го разкрива – оставя го като изненада за хората, които ще бъдат там, както и ще сподели още нещо ексклузивно. А сега "Залата вече "вибрира" в очакване -билетите са на изчерпване, при почти запълнен капацитет на залата: https://www.eventim.bg/artist/desi-slava/ очаквате се фенове на Деси Слава от цялата страна, както и такива, които са привърженици на другите жанрове, но различният формат и аранжимент ги провокира да посетят музикалния спектакъл.