Деси Слава с бутиков концерт и лимитирана серия бижута за 30-годишния си юбилей на сцената

28 Февруари, 2026 08:11 414 3

  • деси слава-
  • юбилей-
  • рожден ден-
  • на сцената-
  • концерт-
  • бижута

"На 6-ти март, в "Пиротска 5", в навечерието на 7-ми, заедно с гостите на концерта ще посрещнем и отпразнуваме и рождения ми ден.", разкри певицата

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната българска певица Деси Слава отбелязва 30 години професионален път на сцената през тази година – юбилей, който ще бъде празнуван с поредица от концертни срещи с публиката и специално бутиково събитие в акустичен формат, пише plovdiv24.bg.

След кратко турне в САЩ изпълнителката се завърна със силни емоции от срещите с българската диаспора. В интервю за "Събуди се", тя разказва, че най-ценни са ѝ моментите, в които музиката се превръща в мост към дома: "Хората бяха много щастливи, усещаха, че съм донесла България при тях", споделя Деси Слава. Певицата допълва, че успява да съчетае динамиката на музикалната кариера с една от най-важните си роли – тази на майка, а до нея в Америка бяха и двамата ѝ синове, като Борис, който е на 8 годинки, за първи път посети щатите.

Фокусът ѝ обаче, вече е върху родната публика, а един от акцентите на юбилейната година ще бъде бутиковият концерт, в който Деси Слава ще представи 11 от най-популярните си балади – в интимна, емоционална и близка до публиката атмосфера, под съпровода на 11 музиканта, сред които саксофонист, челист и още много таланти.

"На 6-ти март, в "Пиротска 5", в навечерието на 7-ми, заедно с гостите на концерта ще посрещнем и отпразнуваме и рождения ми ден. Ще има торта, купон и изненади – ще обявя и как ще продължи цялата година", обещава тя.

Концертът ще има и режисирана светлинна концепция и специално създадени визуализации, подготвяни месеци наред. Всеки акцент в музиката ще "диша" със светлината и образа – така че залата да се превърне в истински концерт за сетивата, спектакъл, невиждан от родната публика, достоен за 30-годишен сценичен юбилей.




И още нещо – ексклузивно на събитието стартира продажбата на лимитирана серия бижута "Desi feat. Flicka". Какъв е дизайнът? Засега Деси Слава не го разкрива – оставя го като изненада за хората, които ще бъдат там, както и ще сподели още нещо ексклузивно. А сега "Залата вече "вибрира" в очакване -билетите са на изчерпване, при почти запълнен капацитет на залата: https://www.eventim.bg/artist/desi-slava/ очаквате се фенове на Деси Слава от цялата страна, както и такива, които са привърженици на другите жанрове, но различният формат и аранжимент ги провокира да посетят музикалния спектакъл.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    ДесиСлава носи България под поличката си,до триъгълника на властта под прашконките си.

    08:14 28.02.2026

  • 3 Айде такова,

    2 0 Отговор
    въпросната с лимитирана серия лопата да засее картофи, после да ги бере и тогаз да припява. Че много станаха пеещите индийски вождове, малко останаха картофените индианци.

    08:25 28.02.2026