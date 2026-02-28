Рецепта на деня: Нурание - мезе с тиквички от егейската кухня

Необходими продукти:

тиквички - 600 г;

ориз - 80 г;

цедено кисело мляко - 400 г;

чесън - 2 скилидки;

яйце - 1 бр.;

зехтин - 60 мл;

копър - 2 с.л. ситно нарязан;

сол и черен пипер - на вкус.

За гарниране:

зехтин - 40 мл;

кедрови ядки - 3 с.л. (оризови хрупки или орехи);

червен пипер - 1 ч.л. (или сумак).

Начин на приготвяне:

Оризът се измива добре и се сварява в подсолена вода до пълна готовност, след което се отцежда и се оставя да изстине напълно. Тиквичките се настъргват на едро ренде, посоляват се леко и се оставят за 10 минути, за да пуснат вода. След това се изстискват добре.

В тиган се загряват около 2-3 с.л. зехтин и тиквичките се задушават на умерен огън за 8-10 минути, докато омекнат и влагата се изпари. Оставят се да изстинат.

В купа се разбъркват киселото мляко, яйцето, пресованият чесън, копърът, солта и черният пипер. Към сместа се добавят изстиналите тиквички и свареният ориз. Разбърква се добре до получаване на гъста и кремообразна смес.

Сместа се оформя в продълговата или овална форма в чиния за сервиране. Отгоре се полива обилно със зехтин. В малък тиган се запичат кедровите ядки до златисто и се поръсват върху мезето. Завършва се с щипка червен пипер или сумак.

Ястието се сервира охладено или на стайна температура. Сервира се с топъл хляб или питка, като част от мезе плато. Съхранява се в хладилник до 2 дни, покрито плътно.

Нурание е част от богатата традиция на егейските мезета, където комбинацията от зеленчуци, кисело мляко и зехтин създава леки, свежи и здравословни предястия, известно като „зехтинената кухня“, пише gotvach.bg.