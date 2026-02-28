Новини
Любопитно »
Марго Роби призна коя е най-голямата й несигурност

Марго Роби призна коя е най-голямата й несигурност

28 Февруари, 2026 09:14 771 4

  • марго роби-
  • несигурност-
  • глупава

Актрисата дълго време се е страхувала да не изглежда "глупава" в очите на околните

Марго Роби призна коя е най-голямата й несигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Марго Роби разкри коя е най-голямата ѝ несигурност, която няма нищо общо с външния вид. В скорошно интервю за популярен подкаст актрисата призна, че дълго време се е страхувала да не изглежда "глупава" в очите на околните, защото е избрала актьорството пред образованието, пише dir.bg.

Родената в Австралия звезда днес е сред най-доходоносните имена в Холивуд. Преди повече от десетилетие тя се отказва от висшето образование и започва с малка роля в телевизионен сериал. По-късно добива световна популярност с участието си във "Вълкът от Уолстрийт" и до днес се нарежда сред най-търсените актриси в индустрията.

"Част от мен вярваше, че съм направила грешка, загърбвайки образованието и посвещавайки се на актьорството. Често се питах дали не съм постъпила глупаво и дали самата аз не съм такава", сподели Роби.

Актрисата разказа още, че през годините често се е допитвала до сестра си, завършила счетоводство, в опит да си докаже собствената интелектуална стойност. "Исках да си сверя часовника. Обръщах се към нея по важни въпроси, за да си докажа, че мога да водя сериозни разговори, че съм също толкова умна", каза тя. По думите ѝ всеки човек има свой собствен житейски път, който трябва да следва.

"Знаех, че съм много различна и не мога да кажа, че съжалявам за избора си", допълни актрисата.

Наскоро близък до Роби също коментира нейния страх: "Най-много се притеснява хората да не я възприемат като глупава блондинка, защото не е завършила университет. Тя иска да бъде приемана насериозно."


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    За разлика от Маргото ,авторката няма такъв страх.Тя си е природно неинтелигентна (Глупа8а)

    09:21 28.02.2026

  • 2 колориметър

    1 0 Отговор
    Марго Роби не е важно дали е умна или глупава,важното е да ти е в леглото и да ти прави сладкишчета в кухнята. Руса кукла!

    Коментиран от #3

    09:31 28.02.2026

  • 3 Не се

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "колориметър":

    Възпалявай! Нямаш ни пари, ни К. за такава мадама!

    09:33 28.02.2026

  • 4 Винелино ма

    2 0 Отговор
    Нъл съм ти приятел...в Лидл търсят работници.Я се пробвай там.

    09:38 28.02.2026