Марго Роби призна коя е най-голямата й несигурност

Марго Роби разкри коя е най-голямата ѝ несигурност, която няма нищо общо с външния вид. В скорошно интервю за популярен подкаст актрисата призна, че дълго време се е страхувала да не изглежда "глупава" в очите на околните, защото е избрала актьорството пред образованието, пише dir.bg.

Родената в Австралия звезда днес е сред най-доходоносните имена в Холивуд. Преди повече от десетилетие тя се отказва от висшето образование и започва с малка роля в телевизионен сериал. По-късно добива световна популярност с участието си във "Вълкът от Уолстрийт" и до днес се нарежда сред най-търсените актриси в индустрията.

"Част от мен вярваше, че съм направила грешка, загърбвайки образованието и посвещавайки се на актьорството. Често се питах дали не съм постъпила глупаво и дали самата аз не съм такава", сподели Роби.

Актрисата разказа още, че през годините често се е допитвала до сестра си, завършила счетоводство, в опит да си докаже собствената интелектуална стойност. "Исках да си сверя часовника. Обръщах се към нея по важни въпроси, за да си докажа, че мога да водя сериозни разговори, че съм също толкова умна", каза тя. По думите ѝ всеки човек има свой собствен житейски път, който трябва да следва.

"Знаех, че съм много различна и не мога да кажа, че съжалявам за избора си", допълни актрисата.

Наскоро близък до Роби също коментира нейния страх: "Най-много се притеснява хората да не я възприемат като глупава блондинка, защото не е завършила университет. Тя иска да бъде приемана насериозно."