Френската семейна драма „Привързаност“ спечели голямата награда „Сезар“

Френската семейна драма „Привързаност“ (L'Attachement), режисирана от Карин Тардийо, спечели голямата награда на наградите „Сезар“. 51-вата годишна церемония по награждаването се проведе в Париж на 26 февруари, според Deadline.



Лентата спечели приза за най-добър филм. С участието на Валерия Бруни-Тедески, филмът разказва историята на жена, която случайно се забърква в семейните проблеми на своите съседи, семейна двойка с деца. Филмът имаше световна премиера миналата година в секцията „Хоризонт“ на филмовия фестивал във Венеция.

Вимала Понс спечели наградата „Сезар“ за най-добра поддържаща актриса.



Наградата за най-добър режисьор отиде при Ричард Линклейтър, който режисира „Nouvelle Vague“, почит към френската Нова вълна и фаворит за наградата „Сезар“. Победителят в категорията за най-добър режисьор беше обявен от Дейвид Кроненберг („Плащеницата“, „Опасен метод“, „ExistenZ“).



Почетната награда „Сезар“ бе връчена на канадския актьор Джим Кери. Предишни носители на наградата са били Джулия Робъртс през 2025 г., Кристофър Нолан през 2024 г., Дейвид Финчър през 2023 г., Кейт Бланшет през 2022 г. и Джордж Клуни през 2017 г. Режисьорът Мишел Гондри, който режисира „Блясъкът на чистия ум“, връчи наградата на Джим Кери. Кери произнесе реч на френски език, припомняйки, че неговият прапрапрадядо, Марк-Франсоа Кери, е емигрирал от френския пристанищен град Сен Мало в Канада. Той каза, че тази награда затваря кръга на историята на семейството му.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1 Оценка 1 от 2 гласа.

Наградата за най-добър чуждоезичен филм отиде при. Филмът победи „Таен агент“, „Черно куче“, „Сират“ и „Сентиментална стойност“ в тази категория.Френският хитспечели наградата за най-добър документален филм и най-добър звук. Филмът разказва историята на животните и растенията, които обитават горите на Вогезите. Номинираният за Оскар филм „Arco“ на Уго Биенвеню спечели наградата за най-добър анимационен филм, а композиторът Арно Тулон спечели наградата за оригинална музика.Наградата „Сезар“, водещата филмова награда на Франция, е учредена през 1974 г. и се връчва от 1976 г. Тя се смята за европейски еквивалент на Оскарите.