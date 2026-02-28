Новини
Любопитно »
Ролинг Стоунс не позволили песента им „Gimme Shelter“ им да бъде използвана във филма „Мелания“

Ролинг Стоунс не позволили песента им „Gimme Shelter“ им да бъде използвана във филма „Мелания“

28 Февруари, 2026 08:43 626 4

  • ролинг стоунс-
  • песен-
  • филм-
  • мелания тръмп

Мик Джагър е отрекъл твърденията на филмовия продуцент Марк Бекман, че е бил „замесен“ и е „дал благословията си“ за използването на песента във филма

Ролинг Стоунс не позволили песента им „Gimme Shelter“ им да бъде използвана във филма „Мелания“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската рок група The Rolling Stones не е разрешила използването на песента „Gimme Shelter“ във филма „Мелания“ (2026), за първата дама на САЩ Мелания Тръмп, пише Variety.

По-рано китаристът на Radiohead Джони Грийнууд и американският режисьор Пол Томас Андерсън поискаха музиката на изпълнителя да бъде премахната от филма, позовавайки се на незаконното ѝ използване.

Според списанието, фронтменът на The Rolling Stones Мик Джагър е отрекъл твърденията на филмовия продуцент Марк Бекман, че е бил „замесен“ и е „дал благословията си“ за използването на песента във филма. Източници на британския вестник The Guardian подчертават, че споразумението за използването на песента е сключено между притежателя на авторските права върху песента, ABKCO, и продуцента на филма и че самата група няма нищо общо с това.

The Rolling Stones, сформирани през 1962 г., дълго време съперничеха на The Beatles по популярност и се смятат за една от най-успешните групи в историята на рока. Групата има 21 хита в топ 10 на британските класации, осем от които достигнаха номер едно.

Филмът „Мелания“ разказва историята на 20-те дни от живота на първата дама на САЩ преди встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп. Режисьор е Брет Ратнър.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така де

    1 0 Отговор
    И кога ще пуснат втора серия на филма!

    Коментиран от #3

    08:47 28.02.2026

  • 2 Дзак

    1 0 Отговор
    Спомням си единствено подмяната на оригиналното видео със напалма в Ютюб.

    09:16 28.02.2026

  • 3 Руски колхозник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така де":

    След 23:00 часа.🔞

    09:42 28.02.2026

  • 4 Художник и детектив

    1 0 Отговор
    Сега Тръмп ще ги "депортира" като де Ниро😆

    09:42 28.02.2026