Ролинг Стоунс не позволили песента им „Gimme Shelter“ им да бъде използвана във филма „Мелания“

Британската рок група The Rolling Stones не е разрешила използването на песента „Gimme Shelter“ във филма „Мелания“ (2026), за първата дама на САЩ Мелания Тръмп, пише Variety.

По-рано китаристът на Radiohead Джони Грийнууд и американският режисьор Пол Томас Андерсън поискаха музиката на изпълнителя да бъде премахната от филма, позовавайки се на незаконното ѝ използване.

Според списанието, фронтменът на The Rolling Stones Мик Джагър е отрекъл твърденията на филмовия продуцент Марк Бекман, че е бил „замесен“ и е „дал благословията си“ за използването на песента във филма. Източници на британския вестник The Guardian подчертават, че споразумението за използването на песента е сключено между притежателя на авторските права върху песента, ABKCO, и продуцента на филма и че самата група няма нищо общо с това.

The Rolling Stones, сформирани през 1962 г., дълго време съперничеха на The Beatles по популярност и се смятат за една от най-успешните групи в историята на рока. Групата има 21 хита в топ 10 на британските класации, осем от които достигнаха номер едно.

Филмът „Мелания“ разказва историята на 20-те дни от живота на първата дама на САЩ преди встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп. Режисьор е Брет Ратнър.