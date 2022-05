„Шарли ебдо“ с украински брой - публикува творби на украински карикатуристи (СНИМКА)

Скандалното френско сатирично списание Charlie Hebdo /"Шарли Ебдо"/ направи "украински" брой, като помести в него произведения на украински карикатуристи, пише Фигаро, цитиран от БГНЕС.



Под надслов „Отговорете на ракетите със смях“ списанието публикува творби на украински карикатуристи. Изданието отбелязва, че редакцията е направила тази стъпка „от солидарност“ с украинските си колеги, които „продължават да си вършат работата“, въпреки руската инвазия.

