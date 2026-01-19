Дженифър Лорънс не била "достатъчно красива" за роля, изиграна от Марго Роби

Носителката на „Оскар“ и една от най-разпознаваемите актриси на своето поколение Дженифър Лорънс разкри, че е била обект на остри и болезнени нападки за външния си вид заради възможността да изиграе една от главните роли във филма "Имало едно време в Холивуд" на Куентин Тарантино.

В интервю за подкаста Happy Sad Confused актрисата разказва, че е била сред обсъжданите имена за образа на Шарън Тейт, преди вълна от онлайн коментари да обърне публичния разговор срещу нея. По думите ѝ, в социалните мрежи бързо се наложило мнението, че тя „не е достатъчно красива“ за ролята – реакция, която според Дженифър Лорънс е могла да повлияе на крайното решение за кастинга.

В крайна сметка ролята на трагично убитата актриса и съпруга на режисьора Роман Полански беше изиграна от Марго Роби, чието изпълнение беше посрещнато с широко одобрение от критиката и публиката. Самата Дженифър Лорънс обаче признава, че не разполага с пълна яснота дали действително е била близо до ролята или историята е придобила свой собствен живот в мрежата с времето. С присъщата си самоирония тя отбелязва, че е възможно интернет просто да е решил да я превърне в мишена, без режисьорът реално да е стигал до конкретни разговори с нея.