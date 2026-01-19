Новини
Любопитно »
Дженифър Лорънс не била "достатъчно красива" за роля, изиграна от Марго Роби

Дженифър Лорънс не била "достатъчно красива" за роля, изиграна от Марго Роби

19 Януари, 2026 12:31 1 055 6

  • дженифър лорънс-
  • актриса-
  • куентин-
  • марго роби-
  • красива-
  • роля-
  • имало едно време в холивуд

Тарантино се интересувал от Лорънс, когато търсил подходящата актриса за ролята на Шарън Тейт в "Имало едно време в Холивуд"

Дженифър Лорънс не била "достатъчно красива" за роля, изиграна от Марго Роби - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Носителката на „Оскар“ и една от най-разпознаваемите актриси на своето поколение Дженифър Лорънс разкри, че е била обект на остри и болезнени нападки за външния си вид заради възможността да изиграе една от главните роли във филма "Имало едно време в Холивуд" на Куентин Тарантино.

В интервю за подкаста Happy Sad Confused актрисата разказва, че е била сред обсъжданите имена за образа на Шарън Тейт, преди вълна от онлайн коментари да обърне публичния разговор срещу нея. По думите ѝ, в социалните мрежи бързо се наложило мнението, че тя „не е достатъчно красива“ за ролята – реакция, която според Дженифър Лорънс е могла да повлияе на крайното решение за кастинга.

В крайна сметка ролята на трагично убитата актриса и съпруга на режисьора Роман Полански беше изиграна от Марго Роби, чието изпълнение беше посрещнато с широко одобрение от критиката и публиката. Самата Дженифър Лорънс обаче признава, че не разполага с пълна яснота дали действително е била близо до ролята или историята е придобила свой собствен живот в мрежата с времето. С присъщата си самоирония тя отбелязва, че е възможно интернет просто да е решил да я превърне в мишена, без режисьорът реално да е стигал до конкретни разговори с нея.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    14 9 Отговор
    Естествено, че Маргото е по-красива. Какъв е проблема?

    12:33 19.01.2026

  • 2 кака ви събка

    10 0 Отговор
    женицата не била "достатъчно талантлива
    за роля, изиграна пред шефчето

    12:35 19.01.2026

  • 3 Освалдо Риос

    8 3 Отговор
    Джени е по-грубовата с по-голяма адамова ябълка, като Ума Търман, а Куентин не си повтаря персонажите.

    12:41 19.01.2026

  • 4 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Направо си е грозна

    13:27 19.01.2026

  • 5 Aлфа Bълкът

    2 1 Отговор
    Една идея ми е по-добре от Марго Роби в лицето, а в тялото я води в пъти. Какво и харесват на оная ококорена жаба с челюст като на Дейвид Култард не зная.

    13:44 19.01.2026

  • 6 Лопес и Джоли

    0 0 Отговор
    са били красиви на 16 и после.....не

    13:57 19.01.2026