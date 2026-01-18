Служители на спрения дървопреработвателен завод във Велико Търново излизат на протест

Служители на голямото дървопреработвателно предприятие, сочено като основен замърсител на въздуха във Велико Търново се готвят да протестират утре.
Причината е принудителната административна мярка за спиране на половината от производството на завода, която в края на седмицата наложи Регионалната екоинспекция.
24 часа след връчването на заповедта от компанията са представили план на РИОСВ за безопасно спиране на производството, в който са посочили, че за изпълнението му ще са им необходими поне 58 дни.
От екоинспекцията излязоха с официална позиция, в която се казва, че със съдействието на органите на МВР, предприемат незабавни действия за спиране на производствения процес - спиране на дейността на линията за производство на ПДЧ плоскости, включително на съпътстващите съоръжения.
1 Закривай
20:18 18.01.2026
2 Екоинспекция
Коментиран от #5
20:18 18.01.2026
3 Тик- Ток
20:25 18.01.2026
4 Даниел
20:25 18.01.2026
5 оня с питон.я
До коментар #2 от "Екоинспекция":В българия няма място да бедни и скъсаняци. България е държава на богатите крадци, мутри, трафиканти и феодали. Това са истинските българи. Останалите да се изнасят.
20:29 18.01.2026
6 Наглост
20:29 18.01.2026
7 Пенчо
20:32 18.01.2026
8 ДрайвингПлежър
Коментиран от #15
20:34 18.01.2026
9 билярин
Замърсяването е факт!
Техните семейства също трябва да са здрави и да дишат чист въздух!
Не са на работа ,що да не викат!
20:37 18.01.2026
10 Мисля
20:42 18.01.2026
11 АМАH OT ИДИOTИ
ЗАТРИBAHETO ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА. ДО ПОЛОВИН ГОДИНА ЩЕ СПРЕ СТРОИТЕЛСТВОТО. ТОВА ЩЕ ЗАТРИЕ МНОГО ДЕЙНОСТИ. НЯМА НАЧИН ДА ОЦЕЛЕЯТ И ПАРА3ИТИТE OT ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. КАИШKOBЦИTE СЪЩО, ЗАЩОТО OBЧЕ-CTBOTО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ЗАДАВА ВЪПРОСИ.
20:42 18.01.2026
12 Мда
20:53 18.01.2026
13 Русенец
20:55 18.01.2026
14 ДрайвингПлежър
А както винаги съм казвал - като не ви харесва въздуха в големия град- те го селото бе! Ходете дишайте!
21:05 18.01.2026
15 А защо преместиха
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":този завод от Бургас. Пак са герберите! Черноморието да е чисто, но Търново не. Ще си намерят друга работа работниците.
Коментиран от #20
21:07 18.01.2026
16 БеГемот
21:07 18.01.2026
17 Кроношпанците
21:07 18.01.2026
18 Кроношпан
21:11 18.01.2026
20 Бургас
До коментар #15 от "А защо преместиха":То щото Бургас много чист с нефтопреработването и хилядите коли ,които надойдоха от четвърт България..
21:21 18.01.2026
