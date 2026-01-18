Новини
Служители на спрения дървопреработвателен завод във Велико Търново излизат на протест

Причината е принудителната административна мярка за спиране на половината от производството на предприятието

Снимка: БНТ
Служители на голямото дървопреработвателно предприятие, сочено като основен замърсител на въздуха във Велико Търново се готвят да протестират утре.

Причината е принудителната административна мярка за спиране на половината от производството на завода, която в края на седмицата наложи Регионалната екоинспекция.

24 часа след връчването на заповедта от компанията са представили план на РИОСВ за безопасно спиране на производството, в който са посочили, че за изпълнението му ще са им необходими поне 58 дни.

От екоинспекцията излязоха с официална позиция, в която се казва, че със съдействието на органите на МВР, предприемат незабавни действия за спиране на производствения процес - спиране на дейността на линията за производство на ПДЧ плоскости, включително на съпътстващите съоръжения.


Велико Търново / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Закривай

    9 9 Отговор
    Стига с пишман меринджей!

    20:18 18.01.2026

  • 2 Екоинспекция

    25 3 Отговор
    Администратори - мародери. Те ще си получат заплатите, а работниците кучета ги яли

    Коментиран от #5

    20:18 18.01.2026

  • 3 Тик- Ток

    24 8 Отговор
    Къв е тоя процес за рязане на дърва дето са нужни 58 дена за спиране ,то атомната централа може да се спре за един ден

    20:25 18.01.2026

  • 4 Даниел

    29 7 Отговор
    Типично българска черта на бизнесмен,€100 млн евро на година,но не им се инвестира и лев в екология засягаща целия град!?

    20:25 18.01.2026

  • 5 оня с питон.я

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Екоинспекция":

    В българия няма място да бедни и скъсаняци. България е държава на богатите крадци, мутри, трафиканти и феодали. Това са истинските българи. Останалите да се изнасят.

    20:29 18.01.2026

  • 6 Наглост

    16 8 Отговор
    Хората трябва всеки ден да дишат отровите а ония печели на техният гръб . На снимката даже се вижда огромният облак .

    20:29 18.01.2026

  • 7 Пенчо

    15 4 Отговор
    Ако не го спрат гора няма да остане и от двете страни на Балкана!

    20:32 18.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    14 5 Отговор
    убиването на индустрията продължава - ако не са на работните си места, скоро тези хора ще са на улицата да ви търсят отговорност!

    Коментиран от #15

    20:34 18.01.2026

  • 9 билярин

    9 4 Отговор
    За какво ще протестират?
    Замърсяването е факт!
    Техните семейства също трябва да са здрави и да дишат чист въздух!
    Не са на работа ,що да не викат!

    20:37 18.01.2026

  • 10 Мисля

    10 0 Отговор
    До изборите,после пак същата.

    20:42 18.01.2026

  • 11 АМАH OT ИДИOTИ

    10 2 Отговор
    ТАКА ЩЕ БЪДЕ!
    ЗАТРИBAHETO ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА. ДО ПОЛОВИН ГОДИНА ЩЕ СПРЕ СТРОИТЕЛСТВОТО. ТОВА ЩЕ ЗАТРИЕ МНОГО ДЕЙНОСТИ. НЯМА НАЧИН ДА ОЦЕЛЕЯТ И ПАРА3ИТИТE OT ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. КАИШKOBЦИTE СЪЩО, ЗАЩОТО OBЧЕ-CTBOTО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ЗАДАВА ВЪПРОСИ.

    20:42 18.01.2026

  • 12 Мда

    8 0 Отговор
    Джелязков и герб закриват фабриката, нали бяха на "инплекция" миналата седмица? Онези от общината са също от герб и . Например кметът на Велико Търново е от герб. Цитирам уикипедия: "Даниел Димитров Панов е български политик и инженер от ГЕРБ". Откога герб произвеждат инженери? Лелей...

    20:53 18.01.2026

  • 13 Русенец

    7 0 Отговор
    А русенските протести срещу замърсителите не доведоха дори до някакво подобие на такъв резултат.

    20:55 18.01.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    5 3 Отговор
    Да спреш предприятие, и то значително, когато си на прага на икономическа, финансова, политическа и геополитическа криза - е тва е брутална диващина!

    А както винаги съм казвал - като не ви харесва въздуха в големия град- те го селото бе! Ходете дишайте!

    21:05 18.01.2026

  • 15 А защо преместиха

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    този завод от Бургас. Пак са герберите! Черноморието да е чисто, но Търново не. Ще си намерят друга работа работниците.

    Коментиран от #20

    21:07 18.01.2026

  • 16 БеГемот

    1 4 Отговор
    Там работят гладни прости животинки ...те също се тровят ама предпочитат наема вместо бърза смърт...иначе да ги пита някой какъв е смисъла на живота им ...няма да отговорят...

    21:07 18.01.2026

  • 17 Кроношпанците

    4 0 Отговор
    Да си турнат пречиствателните, да не се правят на улави!

    21:07 18.01.2026

  • 18 Кроношпан

    1 3 Отговор
    В Бургас беше по -голям замърсител от Лукойл! Решиха да тровят другаде, но няма да стане на тяхната!

    21:11 18.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бургас

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "А защо преместиха":

    То щото Бургас много чист с нефтопреработването и хилядите коли ,които надойдоха от четвърт България..

    21:21 18.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

