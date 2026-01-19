Фенка на Виктор Цой умря на гроба му

Тялото на 47-годишна жена бе открито на гроба на фронтмена на култовата съветска група „Кино“ Виктор Цой, съобщава „Фонтанка“.

Трагедията се е разиграла в неделя вечерта на Богословското гробище. Медийни съобщения сочат, че жената е била отдадена фенка на музиканта и е пристигнала на гробището, придружена от двама познати.

Според предварителните данни няма признаци на насилствена смърт, но обстоятелствата около инцидента все още се разследват. „Фонтанка“, позовавайки се на източници, не изключва възможността смъртта да е причинена от употреба на фалшив алкохол.

Съобщава се, че придружителите на фенката на Цой в момента са задържани в полицейското управление в очакване на разследване на обстоятелствата около трагедията.

Виктор Цой загива в автомобилна катастрофа на 15 август 1990 г. край Рига, Латвия, на върха на славата си