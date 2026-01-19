Новини
Любопитно »
Фенка на Виктор Цой умря на гроба му

Фенка на Виктор Цой умря на гроба му

19 Януари, 2026 11:45 924 4

  • виктор цой-
  • кино-
  • умря-
  • фенка-
  • гроб

Няма признаци на насилствена смърт, не се изключва възможността смъртта да е причинена от употреба на фалшив алкохол

Фенка на Виктор Цой умря на гроба му - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тялото на 47-годишна жена бе открито на гроба на фронтмена на култовата съветска група „Кино“ Виктор Цой, съобщава „Фонтанка“.

Трагедията се е разиграла в неделя вечерта на Богословското гробище. Медийни съобщения сочат, че жената е била отдадена фенка на музиканта и е пристигнала на гробището, придружена от двама познати.

Според предварителните данни няма признаци на насилствена смърт, но обстоятелствата около инцидента все още се разследват. „Фонтанка“, позовавайки се на източници, не изключва възможността смъртта да е причинена от употреба на фалшив алкохол.

Съобщава се, че придружителите на фенката на Цой в момента са задържани в полицейското управление в очакване на разследване на обстоятелствата около трагедията.

Виктор Цой загива в автомобилна катастрофа на 15 август 1990 г. край Рига, Латвия, на върха на славата си


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цар Киро

    2 0 Отговор
    Алкохола ми е най-добрия в Европата.

    11:47 19.01.2026

  • 2 Пияндурници

    3 0 Отговор
    Там е паднала, там е умряла. Няма значение.

    Коментиран от #3

    11:49 19.01.2026

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пияндурници":

    Я бухалю водочку на гроба на Юрий Хой. Това прави ли ме пияндур?

    11:56 19.01.2026

  • 4 Венелиноооо

    0 0 Отговор
    От сутринта пишеш само тягостно гадни статии твоето настроение не е Наш приоритет.

    12:15 19.01.2026