19 януари – Празнуваме международния ден на пуканките пред екрана

На 19 януари светът отбелязва Международния ден на пуканките – един от онези неофициални празници, които не влизат в календара на ООН, но със сигурност влизат в сърцата (и купите) на милиони хора. Поводът е прост, вкусен и универсален: да отдадем заслужено внимание на най-шумната и най-ароматна лека закуска в историята на забавлението.

Пуканките отдавна не са просто царевица, която „експлодира“. Те са културен феномен. Символ на киното, на домашните маратони със сериали, на първите срещи и на онзи момент, в който някой винаги бърка твърде шумно в кофичката по време на най-напрегнатата сцена.

Историята им започва много преди Холивуд. Археологически находки показват, че индиански племена в Америка са пукали царевица още преди хиляди години – не само за храна, но и за ритуали и украса. Истинският възход обаче идва през XX век, когато пуканките се превръщат в неразделна част от киносалоните. Евтини, лесни за приготвяне и с аромат, който трудно може да бъде игнориран, те бързо изместват други закуски и се настаняват трайно до големия екран.

Любопитен факт е, че по време на Голямата депресия в САЩ пуканките са били една от малкото „луксозни“ храни, които хората все още можели да си позволят. Докато филмовата индустрия търси начини да оцелее, именно продажбата на пуканки помага на много кина да не затворят врати. Оттогава връзката между филмите и пуканките е почти неразривна.

Днес разновидностите им са безброй – от класическите със сол и масло, през карамелени и със сирена, до гурме версии с шоколад, люти подправки или трюфел. В социалните мрежи съществуват цели общности, посветени на „перфектната пуканка“, а споровете дали са по-добри сладките или солените често са по-разгорещени от дискусии за кинонагради.

Международният ден на пуканките е и добър повод за малко самоирония. Това е денят, в който официално можем да си признаем, че понякога отиваме на кино не толкова заради филма, колкото заради вкусната и ухаеща кофичка пуканки, която сякаш не можем да си направим у дома по същия начин. Или че у дома сериалът може да почака, докато последното зърно не „пукне“.

Независимо дали ги обичате класически, експериментални или директно от микровълновата, 19 януари напомня за едно просто удоволствие, което не се нуждае от повод. Но щом има празник – още по-добре.