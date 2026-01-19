Новини
Световната икономика ще нарасне с 3,3% през тази година

Световната икономика ще нарасне с 3,3% през тази година

19 Януари, 2026 12:21 464 5

Митата и свързаната с тях пазарна несигурност ще продължат да оказват натиск върху икономическата активност

Световната икономика ще нарасне с 3,3% през тази година - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира глобален растеж на БВП от 3,3% тази година и 3,2% през 2027 г. Тези данни са представени в последния доклад на МВФ за глобалните икономически перспективи.

„Прогнозира се глобалният растеж да остане стабилен на 3,3% през 2026 г. и 3,2% през 2027 г., сравнимо с прогнозата от 3,3% за 2025 г.“, отбелязва документът. По този начин МВФ леко ревизира нагоре прогнозата си за 2026 г. (с 0,2 процентни пункта) в сравнение с данните, представени в доклада му от октомври 2025 г.

Анализаторите на МВФ отбелязват, че митата и свързаната с тях пазарна несигурност ще продължат да оказват натиск върху световната икономическа активност, „но се очаква въздействието им да отслабне през 2026-2027 г.“ Търговските политически пречки се компенсират от „рязко увеличение на инвестициите в технологии, включително изкуствен интелект“, подчертават авторите на доклада.


САЩ
  • 1 То е като запалатите на запад

    3 1 Отговор
    Много еврейско..... Нищо че инфлацията ще е 25%. Т.е. ще има реален спад на световната икономика от 22%

    12:22 19.01.2026

  • 2 Българин

    2 1 Отговор
    А в България, хората ще станат 3,3 пъти по-бедни!

    12:24 19.01.2026

  • 3 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    1 2 Отговор
    Нас ни казаха че запада е фалирал и се разпада

    Коментиран от #4, #5

    12:28 19.01.2026

