Световната икономика ще нарасне с 3,3% през тази година

Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира глобален растеж на БВП от 3,3% тази година и 3,2% през 2027 г. Тези данни са представени в последния доклад на МВФ за глобалните икономически перспективи.

„Прогнозира се глобалният растеж да остане стабилен на 3,3% през 2026 г. и 3,2% през 2027 г., сравнимо с прогнозата от 3,3% за 2025 г.“, отбелязва документът. По този начин МВФ леко ревизира нагоре прогнозата си за 2026 г. (с 0,2 процентни пункта) в сравнение с данните, представени в доклада му от октомври 2025 г.

Анализаторите на МВФ отбелязват, че митата и свързаната с тях пазарна несигурност ще продължат да оказват натиск върху световната икономическа активност, „но се очаква въздействието им да отслабне през 2026-2027 г.“ Търговските политически пречки се компенсират от „рязко увеличение на инвестициите в технологии, включително изкуствен интелект“, подчертават авторите на доклада.