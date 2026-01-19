Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Барселона побесня: Ла Лига има добри рефери, но не и Мансано, всички видяха какво направи

Треньорът на Барселона побесня: Ла Лига има добри рефери, но не и Мансано, всички видяха какво направи

19 Януари, 2026 12:28 866 3

  • барселона-
  • ханси флик-
  • футбол-
  • реал сосиедад

Трябва да се защитаваме по-добре

Треньорът на Барселона побесня: Ла Лига има добри рефери, но не и Мансано, всички видяха какво направи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Барселона - Ханси Флик, не скри яростта си след поражението с 1:2 от Реал Сосиедад. След последния съдийски сигнал германецът насочи вниманието си не само към представянето на отбора, но и към решенията на главния арбитър Хил Мансано, както и към цялостното равнище на съдийството в Ла Лига. Каталунците видяха три свои попадения отменени, а след намеса на системата ВАР беше преразгледана и вече отсъдена дузпа в тяхна полза.

Флик първоначално коментира чисто игровите моменти, като подчерта слабостите в защита:

„Трябва да се защитаваме по-добре. Това беше очевидно при втория гол. Този гол ни уби“, заяви той, след което атакува директно рефера:

„Ла Лига има добри рефери, а после имаме и този човек. Не искам да хабя повече енергия, говорейки за него. Четях коментари преди мача и всички знаят какъв е. Всички видяха какво направи тази вечер. Френки каза, че е арогантен, и беше прав“.

Треньорът на „блаугранас“ изрази сериозни съмнения и относно начина, по който е използвана системата ВАР, като намекна за липса на последователност и повтаряемост на проблемите.

„Тези съдии, те са същите, които ни го причиниха и миналия сезон, нали? Същите хора са и във ВАР стаята? Браво“, добави Флик с видим сарказъм.

На въпрос дали е имал диалог със съдийската бригада по време на срещата, германецът отговори кратко и показателно:

„Не знам. С този човек? Да“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бурсуц клан

    0 1 Отговор
    И ТУК ИМАМЕ ЕДИН ТУУУП БУРСУЦ. ВСЕ СЪС ДРУГИТЕ СЕ ОПРАВДАВА. СНОЩИ БЯХТЕ НЕГРАМОТНИ ВЪЗВИШЕНИ ИДИОТИ. САМО ВИЖ ТВОИТЕ ЩО ФИЗИОНОМИИ ПРАВИХА ПО ТЕРЕНА.

    13:24 19.01.2026

  • 3 Фен

    1 1 Отговор
    Ханс, всички те изучиха. Ти практически играеш без защита. На пръсти се броят мачовете, в които Барса не е допуснала гол. Какво ти е виновен съдията. Всички решения на ВАР бяха точни. Просто нямаше късмет този мач.

    13:25 19.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ