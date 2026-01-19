Треньорът на Барселона побесня: Ла Лига има добри рефери, но не и Мансано, всички видяха какво направи

Наставникът на Барселона - Ханси Флик, не скри яростта си след поражението с 1:2 от Реал Сосиедад. След последния съдийски сигнал германецът насочи вниманието си не само към представянето на отбора, но и към решенията на главния арбитър Хил Мансано, както и към цялостното равнище на съдийството в Ла Лига. Каталунците видяха три свои попадения отменени, а след намеса на системата ВАР беше преразгледана и вече отсъдена дузпа в тяхна полза.
Флик първоначално коментира чисто игровите моменти, като подчерта слабостите в защита:
Hansi Flick: "We have to defend better. It was clear in the second goal. That goal killed us." pic.twitter.com/t5hNxVZyCd
— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 18, 2026
„Трябва да се защитаваме по-добре. Това беше очевидно при втория гол. Този гол ни уби“, заяви той, след което атакува директно рефера:
„Ла Лига има добри рефери, а после имаме и този човек. Не искам да хабя повече енергия, говорейки за него. Четях коментари преди мача и всички знаят какъв е. Всички видяха какво направи тази вечер. Френки каза, че е арогантен, и беше прав“.
‼️Hansi Flick has DESTROYED referee Gil Manzano in the post match press conference:
"La Liga have good referees, then there's this guy."
"I don't want to waste more energy speaking on this guy. I was reading some comments before the match, and everyone knows how he is."… pic.twitter.com/MZJpgrJpQ8
— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 18, 2026
Треньорът на „блаугранас“ изрази сериозни съмнения и относно начина, по който е използвана системата ВАР, като намекна за липса на последователност и повтаряемост на проблемите.
„Тези съдии, те са същите, които ни го причиниха и миналия сезон, нали? Същите хора са и във ВАР стаята? Браво“, добави Флик с видим сарказъм.
🚨🚨🚨 JUST IN: Hansi Flick: "These referees, they're the same ones that this did to us last season right?"
"Same guys right? In the VAR room too?"
"Buen trabajo." (Good work.)
Hansi Flick said good work in Spanish, thanked the journalists, and left the room. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Ri3Y5JJwhU
— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 18, 2026
На въпрос дали е имал диалог със съдийската бригада по време на срещата, германецът отговори кратко и показателно:
„Не знам. С този човек? Да“.
