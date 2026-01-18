След наказателните мита на Тръмп! Германските войници се изтеглят от Гренландия

Вчера все още се говореше, че германските войници ще останат по-дълго от планираното в Гренландия, но се случи друго - тайно отпътуване на групата на Бундесвера, без предупреждение, обявяване или друго, съобщи вестник "Билд". Вестникът отбеляза, че говорителят на мисията на място не е отговорил на искане за коментар и обаждания, а също, че няма реакцията и от страна на германското правителство, пише БТА.

Малко по-късно обаче новината беше потвърдена пред ДПА от говорител на Бундесвера, който заяви, че германският военен разузнавателен екип от 15 войници, изпратен наскоро в Гренландия, днес напуска арктическия остров и ще отпътува за Копенхаген.

Според информация на "Билд" заповедта за оттегляне е била дадена рано тази сутрин от Берлин, без да се обясни на войниците каква е причината. Всички планирани задачи е трябвало да бъдат отменени набързо.

Командващият групата адмирал Щефан Паули е обяснил вчера, че с датчаните и другите са били обсъдени възможности за по-нататъшно сътрудничество на място, докладвали са за това на Берлин и чакали отговор какво ще бъде одобрено, за да обсъдят следващите стъпки с датчаните.

Но очевидно това не се е случило: в 8.30 ч. тази сутрин местно време войниците вече са били на летището с багажа си.

Засега остава неясно дали Германия изтегля войниците си под влияние на обявените от американския президент Доналд Тръмп наказателни мита срещу противниците на агресивната му политика по отношение на Гренландия или има други причини за изтеглянето им, пише "Билд".

Петнадесетте войници от сухопътните войски, военновъздушните и военноморските сили пристигнаха в Гренландия в петък като част от разузнавателна мисия на страните от НАТО по покана на Дания. Целта беше учение, както и проучване на други възможности за учения и разполагане на войски.

Мисията започна, след като в сряда срещата между външните министри на Дания, Гренландия и САЩ във Вашингтон се провали, отбелязва "Билд".

Германия и нейните европейски партньори няма да се поддадат на „шантажа“ на Доналд Тръмп, заяви днес германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл. Изказването му е в отговор на вчерашната заплаха на американския президент, че ще наложи допълнителни мита върху вноса от осем европейски страни, в това число и Германия, които не подкрепят плана му за придобиване на Гренландия, предаде Ройтерс.

Германия винаги ще протяга ръка към САЩ, за да намери общи решения, но Берлин не може да се съгласи с Вашингтон по този въпрос, заяви Клингбайл в изявление.

„И така, много ясният сигнал е: няма да се поддадем на изнудване и ще има европейски отговор“, добави той.

Междувременно Асоциацията на германското машиностроене (VDMA) изрази остра позиция срещу плановете на американския президент Доналд Тръмп да използва митата, за да окаже натиск върху Дания да продаде контрола над Гренландия на САЩ, призовавайки Европа да не се поддава на неговите искания.

„Ако ЕС отстъпи тук, това само ще насърчи президента на САЩ да отправи следващото абсурдно искане и да заплаши с нови мита“, заяви днес Бертрам Кавлат, президент на асоциацията.

„Силно спорни политически цели се свързват с икономически санкции по неприемлив начин“, коментира Волкер Трайер, специалист по външна търговия в Германска индустриално-търговска камара (DIHK).

И двамата представители на германския бизнес призоваха за единна реакция от страна на Европейския съюз.

Подобни европейски мерки може да включват Инструмента на ЕС срещу икономическата принуда (ACI), който позволява на блока да отвърне на трети страни, които оказват икономически натиск върху страните членки на ЕС да променят политиките си и предлага широк обхват от мерки. Той позволява на ЕС да ограничи достъпа до търгове за обществени поръчки за компании от трети страни и да предприема действия, засягащи търговията с услуги или инвестициите, посочва Ройтерс.