Според Politico "коалицията на желаещите“ може да бъде основа на нов съюз, но без САЩ.
Високопоставени европейски служители, цитирани от Politico смятат, че Тръмп вече не е надежден търговски партньор за Европа, "камо ли надежден съюзник в областта на сигурността“, пише Фокус.
"Промяна в политиката на САЩ е в ход и в много отношения тя е постоянна. Отлагането не е решението. Необходими са организирани и координирани стъпки към нова реалност“, каза високопоставен служител на европейско правителство.
Politico отбелязва, че Европа може да се опита да се защити без американска помощ. Следователно може да се появи нов съюз, базиран на така наречената "коалиция на желаещите“, създадена, за да помогне на Украйна .
"Форматът "коалиция на желаещите“ би могъл потенциално да формира основата за нов съюз за сигурност в епоха, когато САЩ вече не подкрепят НАТО и европейската сигурност. Новото споразумение не изключва сътрудничеството с Америка, но и не го приема за даденост“, отбелязва изданието.
Европа vs. САЩ! На Стария континент се говори за нов съюз, който да замени НАТО
19 Януари, 2026 12:15 2 818 117
Новото споразумение не изключва сътрудничеството с Америка, но и не го приема за даденост
Според Politico "коалицията на желаещите“ може да бъде основа на нов съюз, но без САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #18
12:16 19.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
12:17 19.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Зевс
Коментиран от #15
12:18 19.01.2026
5 честен ционист
12:18 19.01.2026
6 Точно
12:19 19.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":По-скоро санджак.
Коментиран от #95
12:19 19.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БСТ
12:20 19.01.2026
13 Ми след
Коментиран от #19
12:21 19.01.2026
14 Дас Хаген
Коментиран от #51
12:23 19.01.2026
15 Роко
До коментар #4 от "Зевс":Те враговете на НАТО са оказаха вътре в самото него
12:23 19.01.2026
16 Другият
И най-важното - тотална защита срещу руската агресия. Няма да се карат за Гренландия. А Канада като види всичко това, сама ще поиска членство в САЩ.
Коментиран от #75, #94
12:23 19.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мурка
До коментар #1 от "Българин":ТРЪМП Е-----МАГЕСНИК------ОМБРЕ
12:25 19.01.2026
19 Дон Дони
До коментар #13 от "Ми след":Няма да миряса ще поиска и сухопътна връзка с Аляска! Да му мисли Канада, мине ли номера с Гренландия!
Коментиран от #70, #78
12:25 19.01.2026
20 Българин
Коментиран от #42, #49
12:25 19.01.2026
21 нов съюз, който да
обеднелите си наивни данъкоплатци
12:25 19.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Баш Майстора
Коментиран от #53, #91
12:25 19.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Лудия козел
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
Коментиран от #100
12:26 19.01.2026
26 България не трябва да е в нов нацистки
Коментиран от #46
12:26 19.01.2026
27 Европа
12:26 19.01.2026
28 Баш Майстора
12:26 19.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Лудия козел
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
12:26 19.01.2026
31 Един
12:27 19.01.2026
32 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #71
12:27 19.01.2026
33 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #47
12:27 19.01.2026
34 Лудия козел
12:27 19.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 РЕВЛЮТУ ПАСИ ПАК ША РЕВНЕ
12:27 19.01.2026
37 не може да бъде
12:27 19.01.2026
38 Лудия козел
— На 17 януари Доналд Тръмп наложи допълнителни мита на Германия;
— На 18 януари германските войници напуснаха Гренландия
12:27 19.01.2026
39 И логично изниква въпроса
12:27 19.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Няма смисъл
12:29 19.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Атлантизма е еманацията на нацизма...
12:30 19.01.2026
44 Пази Боже от гладни боледти русофобороби
12:30 19.01.2026
45 Ако
12:30 19.01.2026
46 Атина Палада
До коментар #26 от "България не трябва да е в нов нацистки":Защо смяташ, че НАТО е престъпен съюз. Трябва да дадеш аргументи за такова твърдение.
Коментиран от #52
12:31 19.01.2026
47 Ха-ха
До коментар #33 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
12:31 19.01.2026
48 Бай Дън
12:31 19.01.2026
49 Пази Боже от гладни боледти русофобороби
До коментар #20 от "Българин":като тоз Българин цъкащи неграмотно за копейки
12:32 19.01.2026
50 Още февруари
12:32 19.01.2026
51 Розовото пони Путин
До коментар #14 от "Дас Хаген":И съм руско розово пони от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент 🌈😅🌈🥳
12:32 19.01.2026
52 Ако сам не можеш да го осъзнаеш
До коментар #46 от "Атина Палада":Мисля че е излишно да ти се обяснява. Стотици са примерите и аргументите за това колега
Коментиран от #55
12:34 19.01.2026
53 Розовото пони Путин
До коментар #23 от "Баш Майстора":Никъде не отивам. За мен най-важното в момента е да останем скрити дълбоко в бункера, двамата с Песков, за да оцелеем 🌈😅🌈
12:35 19.01.2026
54 И добре де
12:37 19.01.2026
55 Атина Палада
До коментар #52 от "Ако сам не можеш да го осъзнаеш":Като са стотици, кажи поне 10-15.
Коментиран от #59
12:37 19.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Аз съм категорично за
Коментиран от #62
12:39 19.01.2026
58 Вижте
Коментиран от #64
12:40 19.01.2026
59 Ами достатъчно ли е да ти припомня, че
До коментар #55 от "Атина Палада":Всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
12:41 19.01.2026
60 Възмутен
Ха ха ха толкова са наведени че чак им личи - ужким ще правели нов бардак (пардон съюз) ама със старите к...ви. Сътрудничеството ще продължава даже и краварите да си вземат Гренландия.
Интересно ми е за да защитават Гренландия от същата "коалиция на желаещите" пратиха един автобус туристи (пардон войници) а да защитават Украйна колко ще пратят - двама или трима.
Второ оръжията за да направят военен съюз пак ли от краварите ще ги купуват че в Европа нищо не се произвежда. Разузнавателна и спътникова информация пак ли от краварите ще си я купуват - Старлик пак ли ще го ползват.
Да се смееш ли да плачеш ли - ужким ще излизали от НАТО ама пак ще са в НАТО.
12:41 19.01.2026
61 Кръговрат на веществата
12:41 19.01.2026
62 С Китай
До коментар #57 от "Аз съм категорично за":по може. Руснаците се считат за по-нисша раса от европейците. Целта е те да са поробени и управлявани от нордическите народи - арийците.
Коментиран от #68, #81
12:41 19.01.2026
63 Старец
12:42 19.01.2026
64 Антитрол
До коментар #58 от "Вижте":"Европа ще го ппекърши рано или късно"
Ха ха ха ще му спретнат един грандиозен гей-парад и рано или късно ще се прекърши от смях.
Коментиран от #69
12:43 19.01.2026
65 Четем че се търси нов
12:45 19.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тагарев Тошко
12:45 19.01.2026
68 Зевзек
До коментар #62 от "С Китай":"Руснаците се считат за по-нисша раса от европейците"
Низша раса са тези които са наведени а не тези които се изправят срещу цялото НАТО. И какво стана нали щяхте и Китай да го подчинявате със санкции - сега вече "може с Китай". Изобщо не е добре да си евроатлантик на това време - трябва да можеш да се въртиш на изток или на запад и то докато си наведен.
12:47 19.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хеми значи бензин
До коментар #19 от "Дон Дони":Канада няма проблем със Сащ само тъпите френско говорящи кебекуа са против.
Коментиран от #103
12:48 19.01.2026
71 хаха🤣
До коментар #32 от "Лудия козел":голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣
Коментиран от #73
12:49 19.01.2026
72 Бай Ганьо
Коментиран от #74
12:55 19.01.2026
73 Помнещ
До коментар #71 от "хаха🤣":Абе някое козяче ще ми обясни ли сега как Путин бил направил НАТО-то "силно и сплотено като никога до сега" или те за тази опорка всичките получиха колективна амнезия.
12:56 19.01.2026
74 Зевзек
До коментар #72 от "Бай Ганьо":Бе като гледам нашите козячета хванаха средния - сега чл.5 не важи и им остана само дъртия на бай ти Дончо.
Коментиран от #79
12:58 19.01.2026
75 БСТ
До коментар #16 от "Другият":Това между другото не е никак лоша идея , има доста смисъл .
12:58 19.01.2026
76 Весел Патиланец
750Млн население на Европа - като дърпат опашката ще ни докарат до най-голямата и силна държава в Света! КАто зная Германия, сама, какво направи преди 80г - да не им е на свирката!
Коментиран от #82
12:59 19.01.2026
77 Механик
Тия изобщо не са наред. Какво европейско нато ша правят, като нямат нито армия, нито оръжие?
Без САЩ и Турция, НАТО е празна приказка.
13:00 19.01.2026
78 Весел Патиланец
До коментар #19 от "Дон Дони":Канада ще иска членство в ЕС, не си мисли че не е готова!
13:01 19.01.2026
79 Бай Ганьо
До коментар #74 от "Зевзек":От нашите копейки и чеп за зеле не става, толкова са безполезни
13:03 19.01.2026
80 Баце
И вие, поне тези които все още са останали в бг инкубатора, още утре ще си стегнете парцалките за Европа, когато България отиде отново в трета глуха на историята. Нали знаете, там където беше, когато ви стреляха по границите, опитвайки се да отидете в Гърция.
Европа ще се оправи, дори и след всичките опустошителни войни на 19ти и 20ти век Европа си е все така най-хубавото място за живот.
За нея не се тревожете, мислете за кочистан
Коментиран от #83, #85, #89
13:03 19.01.2026
81 Ас ядрен инжинер от Сомалия
До коментар #62 от "С Китай":Харесва служи на бял ариец и харесва обслужва бяла нордическа жена на бял ариец.
Обслужва много добре но няма време работи и затова бял ариец храни ядрен инжинер от Сомалия.
13:04 19.01.2026
82 Европеец
До коментар #76 от "Весел Патиланец":"750Млн население на Европа" - ха посмали малко де
"ще ни докарат до най-голямата и силна държава в Света!" - нито по територия нито по население може да стане най-голямата Европата. Пък за да стане силна трябва сама да си произвежда оръжия, да има нейни сателити, да има технологии, да има обучена армия и най вече да има време това да го направи а то не става за година или две.
Пък и САЩ няма да позволят на васалите си това освен ако не се сдружат с Русия и Китай поне докато укрепнат - но при сегашните наведени евроатлантици няма как да стане.
13:07 19.01.2026
83 Бг Копейка
До коментар #80 от "Баце":На нас Путин ни каза, че като победи, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!
Коментиран от #87
13:07 19.01.2026
84 без Краснов
Коментиран от #86
13:09 19.01.2026
85 Баш Майстора
До коментар #80 от "Баце":Хващай пушката и отивай да пазиш Гренландия
Коментиран от #90
13:10 19.01.2026
86 И да назначат нов началник на Бундесвера
До коментар #84 от "без Краснов":С чин Бундерсвербашия.
13:11 19.01.2026
87 Баце
До коментар #83 от "Бг Копейка":Нашите соц носталгици чакат някой да дойде да им построи пак язовирите хаха
А не разбират, че точно комунистическият елит окраде всичко, ВСИЧКО! Е, естествено с помощта на всичките адрешковци от пролетариата, прилежно възпитани в свещените порядки на соца - корупция, кражби, шуробаджанащина, тарикатлък на дребно и тн и тн
По всичко личи, че ще получат това което искат..
Коментиран от #98
13:11 19.01.2026
88 Анонимен
Коментиран от #92
13:12 19.01.2026
89 Историк
До коментар #80 от "Баце":"Европа ще се оправи, дори и след всичките опустошителни войни на 19ти и 20ти век"
ЩЕ ЩЕ ЩЕ - ти на кристално кълбо ли гледа или от посолството те увериха. Тези две опустошителни войни и много войни преди това тъкмо Европата ги предизвика и ако не беше спал в часовете по история щеше да знаеш че не винаги Европата е била хубаво място за живеене - има едни "тъмни векове" за които даже и на европейците не им се говори.
Коментиран от #93, #99
13:13 19.01.2026
90 Баце
До коментар #85 от "Баш Майстора":Аз Гренландия не искам да пазя, искам да опазя България. Но като гледам сръбско-руските позиви на новия ушат "спасител" и раята под него..Ми се струва невъзможна работа.
13:13 19.01.2026
91 Аоо
До коментар #23 от "Баш Майстора":Не, там е студено. Е, ако се намери гренландски зеленски, който да воюва, ние ще го подкрепим, ама на думи, щото Паре нема. Парите чичо Дончо ги спре. А за оръжие се иска много пари и газ, който също е много скъп.
13:14 19.01.2026
92 пиночет
До коментар #88 от "Анонимен":Това ще знака,да товарим нашите копейки към Москалия
13:15 19.01.2026
93 Баце
До коментар #89 от "Историк":Не от посолството. От историята знам. И ти го знаеш много добре. Твоята баба да не би да мие чинии в Китай или Русия..
Коментиран от #102
13:17 19.01.2026
94 Аоо
До коментар #16 от "Другият":Ама заедно с мароканските скакалци ли да ви приемат на издръжка. Опапахте що имаше в Европа и сега Америка да ви осинови и издържа, а вие ще си купувате златни тоалетни.
13:18 19.01.2026
95 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "честен ционист":На много хора не им се вярваше че ще се стигне до тук Аз обаче бях сигурен България има два пътя В Австроунгарската империя която вече се очертава или Отоманската която е ФАКТ Лично аз предпочитам Отоманската И те така те
13:19 19.01.2026
96 Коста от кв. Максуда
13:19 19.01.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Антитрол
До коментар #87 от "Баце":"чакат някой да дойде да им построи пак язовирите хаха"
Ами евроатлантиците за какво чакат - да откраднат каквото могат ли. Пък при социализма никой не дойде да ни строи язовирите - българите сами си ги построиха. Да ама сега господарите ти ни унищожиха промишлеността и няма пари за нищо и нищо не е построено. Да припомня ли за едни краварски "съветници" (Ран и Ът) които изготвиха план как да унищожат над 2500 предприятия, кравеферми, овцеферми, поливни системи.
Да ти припомня ли условието за влизането в НАТО-то какво беше - да нарежем цялото си въоръжение.
Но на нашите наведени евроатлантици все някой дру им е виновен че затриха България.
Коментиран от #114
13:20 19.01.2026
99 хаха🤣
До коментар #89 от "Историк":Това е много старо лафче за Русия, но много вярно. Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣
Коментиран от #105
13:20 19.01.2026
100 Аоо
До коментар #25 от "Лудия козел":Дядото съсипа Европа и Германия в това число. Тъкмо взе да се въстановява Европа от ВСВ и хората се зарадваха, че ще живеят добре-дойде внукът и я направи тотал щета.
13:21 19.01.2026
101 Да бе да
13:22 19.01.2026
102 Историк
До коментар #93 от "Баце":"От историята знам. И ти го знаеш много добре"
Точно че нищо не знаеш от историята - казах ти в Европа е имало тъмни векове и не винаги е била добро място за живеене - ако продължава така пак може да се върнат тези тъмни векове. Ако не бяха руснаците тези тъмни векове можеше още по времето на Хитлер да настъпят.
Пропагандата реве че в Европа е демокрация но историческо погледнато в Европа с истинска демокрация може да се съберат съвсем малко години - и сега не е демокрация защото те управляват от никого неизбрани "лидери", отменят избори, цензурата е почти пълна.
Коментиран от #107, #108, #109, #110
13:28 19.01.2026
103 Аоо
До коментар #70 от "Хеми значи бензин":Против да станат щат на САЩ?
13:30 19.01.2026
104 Европата
13:33 19.01.2026
105 Историк
До коментар #99 от "хаха🤣":"и накрая винаги всичко приключва трагично"
Абе не знам колко е трагично ама все приключва с парад на Руснаците я в Берлин я в Париж. Пък купони за хляб има в Англия чак до 1958 година въпреки че се води победител.
Пък ЩЕ ЩЕ ЩЕ е специалитет на нашите козячета - още 2022 Русия ЩЕше да фалира и ЩЕше да се рзпада а пък то взе че НАТО-то което било станало "много силно и сплотено" се разпадна.
Коментиран от #106
13:34 19.01.2026
106 Ха ха ха
До коментар #105 от "Историк":Та наминавал ли си в любимата ти Расия да видиш че още живеят в землянки
Коментиран от #113
13:42 19.01.2026
107 Аоо
До коментар #102 от "Историк":Щом имаш пари и ресурси-въоръжия, де. А, и технологии и специалисти, щото с мароканци, български ягодоберачи и джиткащи със скъпи коли по нефелно построените от бъл специалисти магистрали, не става.
13:43 19.01.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Жожи
До коментар #102 от "Историк":Остави го тоя. Неговата баба, майка, сестра и той мият чинии в Европа и за четене на книжки по история нямат време и мозък.
13:46 19.01.2026
110 Баце
До коментар #102 от "Историк":хаха ти си голям историк.
Я ми припомни, как започна втората световна, кой нахлу в Полша, че съм забравил?
"Великата" червена армия, която изнасяше с цели влакови композиции цели немски фабрики, оръжия, разработки и какво ли не друго закъм Рашка. Десетки хиляди немски учени са преместени да развият военната промишленост на "великата" армия. Както правят и щатите, мд. НАСА е създадена почни изцяло от немски учени.
Та за тва ти казвам, Европа ще се оправи, ти покрай злобата помисли какво ще стане с Бг занапред..
Коментиран от #117
13:48 19.01.2026
111 Д-р Марин Белчев
13:50 19.01.2026
112 Баба Яга
Коментиран от #115
13:50 19.01.2026
113 Историк
До коментар #106 от "Ха ха ха":"да видиш че още живеят в землянки"
Ти живееш в землянка спрямо Русия - това че повтаряте едни и също опорки не значи че е вярно. Ако сравниш София не с Москва и Петербург а с някоя африканска столица ще разбереш в какъв коптор си.
Ама тя пропагандата е предназначена за по-неумната част от българите.
13:51 19.01.2026
114 Баце
До коментар #98 от "Антитрол":Добре, че някой беше споменал за този митичен план "Ран Ът", че да има какво да пелтечат десетилетия наред нашите соц носталгици. Всичките заменки, мутренските формации, приватизацията на де що има, кредитните милионери, цялата плетеница от агенции и агенцийки, с цел изнудване, рекет и кражби..Кой ли го създаде това, Урсула лично, сигурно?
Имаш 50% сива икономика, кочина насякъде, схеми, далавери, кражби..Меркел и Макрон са виновни :Д
Ганьо пак ще си се върне там, където принадлежи - по степите на историята - и така и няма да разбере какъв шанс е имал..
13:54 19.01.2026
115 Пффф
До коментар #112 от "Баба Яга":Кипър нападна Турция, историко. Я си припомни как започна онази война.
Русия много брани своите съюзници - Сърбия, Сирия, Армения..Всичките горди и защитени хаха О, о, и Венецуела, разбира се :Д
13:57 19.01.2026
116 Д-р Марин Белчев
13:58 19.01.2026
117 Историк
До коментар #110 от "Баце":"кой нахлу в Полша, че съм забравил"
Хитлер първо нахлу - а защо не ми припомниш кой предаде Чехословакия на Хитлер
"Десетки хиляди немски учени са преместени да развият военната промишленост на "великата" армия"
За краварите знаем ама ти ми кажи поне един немски учен който е в Русия след ВСВ - то с лъжи и опорки пропаганда не става.
"покрай злобата помисли какво ще стане с Бг занапред"
Ами ако продължават да ни управляват наведени евроатлантици които в злобата си към Русия ще затрият България - тя е почти готова след като вече сме 36 години краварска колония. Нямаме промишленост, нямаме образование, селско стопанство, армия и намаляхме с една трета. Обаче те си мислят че като с наведени на някой ще просперираме - с навеждане никой не е ставал велик.
14:01 19.01.2026