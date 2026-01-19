Новини
Свят »
Европа vs. САЩ! На Стария континент се говори за нов съюз, който да замени НАТО

Европа vs. САЩ! На Стария континент се говори за нов съюз, който да замени НАТО

19 Януари, 2026 12:15 2 818 117

  • сащ-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • гренландия-
  • арктика

Новото споразумение не изключва сътрудничеството с Америка, но и не го приема за даденост

Европа vs. САЩ! На Стария континент се говори за нов съюз, който да замени НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Според Politico "коалицията на желаещите“ може да бъде основа на нов съюз, но без САЩ.

Високопоставени европейски служители, цитирани от Politico смятат, че Тръмп вече не е надежден търговски партньор за Европа, "камо ли надежден съюзник в областта на сигурността“, пише Фокус.

"Промяна в политиката на САЩ е в ход и в много отношения тя е постоянна. Отлагането не е решението. Необходими са организирани и координирани стъпки към нова реалност“, каза високопоставен служител на европейско правителство.

Politico отбелязва, че Европа може да се опита да се защити без американска помощ. Следователно може да се появи нов съюз, базиран на така наречената "коалиция на желаещите“, създадена, за да помогне на Украйна .

"Форматът "коалиция на желаещите“ би могъл потенциално да формира основата за нов съюз за сигурност в епоха, когато САЩ вече не подкрепят НАТО и европейската сигурност. Новото споразумение не изключва сътрудничеството с Америка, но и не го приема за даденост“, отбелязва изданието.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    31 25 Отговор
    Тръмп е пътник

    Коментиран от #18

    12:16 19.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 24 Отговор
    Балканска федерация.

    Коментиран от #8

    12:17 19.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зевс

    51 8 Отговор
    Хехе, НАТО въпреки всички усилия да си намира врагове в крайна сметка ще последва съдбата на Варшавския договор

    Коментиран от #15

    12:18 19.01.2026

  • 5 честен ционист

    13 20 Отговор
    Организация Варшавского договора по същество никога не е анулирвана.

    12:18 19.01.2026

  • 6 Точно

    16 6 Отговор
    така. Друга организация да си направят, без право на напускане. Като еврозоната.

    12:19 19.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    По-скоро санджак.

    Коментиран от #95

    12:19 19.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БСТ

    27 7 Отговор
    Този съюз ще е гола вода - джендъри :)

    12:20 19.01.2026

  • 13 Ми след

    39 1 Отговор
    Като прекръстиха Мексиканцкия залив на Американски... Да сепрекръсти официално Гренландия на остров Тръмпбукту и нарциса може да миряса...

    Коментиран от #19

    12:21 19.01.2026

  • 14 Дас Хаген

    33 7 Отговор
    Съюз от малоумници, с не определена идентичност! Розовите понита, не бинарните или джедърите! Само тези имена им подхождат! Германците например за 48 часа им се спаружиха стафидите в Гренландия и духнаха!

    Коментиран от #51

    12:23 19.01.2026

  • 15 Роко

    28 5 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Те враговете на НАТО са оказаха вътре в самото него

    12:23 19.01.2026

  • 16 Другият

    7 18 Отговор
    вариант е ЕС да поиска членство в САЩ. Махат еврото и бетонират долара. Един президент, с бикамерален Конгрес, без урсули и със свободно движение. Тъкмо ще се реши проблема с прекалената населеност в Европата.
    И най-важното - тотална защита срещу руската агресия. Няма да се карат за Гренландия. А Канада като види всичко това, сама ще поиска членство в САЩ.

    Коментиран от #75, #94

    12:23 19.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мурка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ТРЪМП Е-----МАГЕСНИК------ОМБРЕ

    12:25 19.01.2026

  • 19 Дон Дони

    25 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ми след":

    Няма да миряса ще поиска и сухопътна връзка с Аляска! Да му мисли Канада, мине ли номера с Гренландия!

    Коментиран от #70, #78

    12:25 19.01.2026

  • 20 Българин

    7 19 Отговор
    Пази Боже от глад, боледти, войни, копейки и други бедствия.

    Коментиран от #42, #49

    12:25 19.01.2026

  • 21 нов съюз, който да

    20 3 Отговор
    стриже още повече
    обеднелите си наивни данъкоплатци

    12:25 19.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Баш Майстора

    18 2 Отговор
    Розовият планктон няма ли да ходи да пази Гренландия?

    Коментиран от #53, #91

    12:25 19.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Лудия козел

    16 4 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    Коментиран от #100

    12:26 19.01.2026

  • 26 България не трябва да е в нов нацистки

    20 4 Отговор
    съюз, който да замени престъпното НАТО !

    Коментиран от #46

    12:26 19.01.2026

  • 27 Европа

    6 7 Отговор
    Трябва да се управлява от САЩ. Иначе ще потъне в разпри и войни.

    12:26 19.01.2026

  • 28 Баш Майстора

    11 1 Отговор
    Кирчо дарява заплатата за гренландски гранатомет...хахахаха

    12:26 19.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Лудия козел

    9 4 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    12:26 19.01.2026

  • 31 Един

    7 2 Отговор
    Оранжевият ще подпали света.

    12:27 19.01.2026

  • 32 Лудия козел

    10 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #71

    12:27 19.01.2026

  • 33 Лудия козел

    6 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #47

    12:27 19.01.2026

  • 34 Лудия козел

    8 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:27 19.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 РЕВЛЮТУ ПАСИ ПАК ША РЕВНЕ

    13 0 Отговор
    .....и С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНОТО МУ НПО Е СВЪРШЕНО.......ГООООЛЯМ РЕВ ША Е...

    12:27 19.01.2026

  • 37 не може да бъде

    13 1 Отговор
    Интересна идея но има и интересен въпрос -според -мен -колко ще струва договорът на новото НАТО без САЩ -колкото хартията на която е написан или по-малко!?И като под въпрос -а колко струва сега договорът НАТО след като САЩ се отдръпват!?

    12:27 19.01.2026

  • 38 Лудия козел

    21 1 Отговор
    — На 16 януари германски войски пристигнаха в Гренландия;

    — На 17 януари Доналд Тръмп наложи допълнителни мита на Германия;

    — На 18 януари германските войници напуснаха Гренландия

    12:27 19.01.2026

  • 39 И логично изниква въпроса

    17 0 Отговор
    Кой е и беше надежден търговски партньор за Европа ?

    12:27 19.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Няма смисъл

    5 11 Отговор
    от нов съюз, НАТО съществува от почти 80, през това време в Сащ са сменили 15 президента, днес е Тръмп утре ще е друг, съюза си остава.

    12:29 19.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    12 3 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Всяко нещо което ще замени а няма да промени НАТО е вредно

    12:30 19.01.2026

  • 44 Пази Боже от гладни боледти русофобороби

    4 9 Отговор
    като тоз Българин цъкащи неграмотно за копейки

    12:30 19.01.2026

  • 45 Ако

    6 2 Отговор
    искат да се бият с руснаците не им трябва нова организация. Да стягат Вермахта и готово. Там по стара традиция влизат и другите ЕСЕС части на континента.

    12:30 19.01.2026

  • 46 Атина Палада

    6 15 Отговор

    До коментар #26 от "България не трябва да е в нов нацистки":

    Защо смяташ, че НАТО е престъпен съюз. Трябва да дадеш аргументи за такова твърдение.

    Коментиран от #52

    12:31 19.01.2026

  • 47 Ха-ха

    8 5 Отговор

    До коментар #33 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:31 19.01.2026

  • 48 Бай Дън

    10 2 Отговор
    Ако ще правят съюз само заради Украйна по добре да забравят! Ще ядосат Тръмп и Путин и Украйна ще престане да съществува, което обезсмисля съюза!

    12:31 19.01.2026

  • 49 Пази Боже от гладни боледти русофобороби

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    като тоз Българин цъкащи неграмотно за копейки

    12:32 19.01.2026

  • 50 Още февруари

    9 2 Отговор
    Всички набедени за значими европейски лидери ще се наредят на опашка за Китай! Ще се убедите ...

    12:32 19.01.2026

  • 51 Розовото пони Путин

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Дас Хаген":

    И съм руско розово пони от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент 🌈😅🌈🥳

    12:32 19.01.2026

  • 52 Ако сам не можеш да го осъзнаеш

    8 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Мисля че е излишно да ти се обяснява. Стотици са примерите и аргументите за това колега

    Коментиран от #55

    12:34 19.01.2026

  • 53 Розовото пони Путин

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Баш Майстора":

    Никъде не отивам. За мен най-важното в момента е да останем скрити дълбоко в бункера, двамата с Песков, за да оцелеем 🌈😅🌈

    12:35 19.01.2026

  • 54 И добре де

    6 1 Отговор
    новият съюз, който ще замени НАТО ли ще брани Гренландия и Канада ? А?

    12:37 19.01.2026

  • 55 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "Ако сам не можеш да го осъзнаеш":

    Като са стотици, кажи поне 10-15.

    Коментиран от #59

    12:37 19.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Аз съм категорично за

    10 2 Отговор
    за нов съюз с Русия, който да замени НАТО ! Може и с Китай

    Коментиран от #62

    12:39 19.01.2026

  • 58 Вижте

    0 2 Отговор
    Дори някой да превземе Европа,Европа ще го ппекърши рано или късно.

    Коментиран от #64

    12:40 19.01.2026

  • 59 Ами достатъчно ли е да ти припомня, че

    13 1 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    12:41 19.01.2026

  • 60 Възмутен

    8 1 Отговор
    "Новото споразумение не изключва сътрудничеството с Америка"

    Ха ха ха толкова са наведени че чак им личи - ужким ще правели нов бардак (пардон съюз) ама със старите к...ви. Сътрудничеството ще продължава даже и краварите да си вземат Гренландия.

    Интересно ми е за да защитават Гренландия от същата "коалиция на желаещите" пратиха един автобус туристи (пардон войници) а да защитават Украйна колко ще пратят - двама или трима.

    Второ оръжията за да направят военен съюз пак ли от краварите ще ги купуват че в Европа нищо не се произвежда. Разузнавателна и спътникова информация пак ли от краварите ще си я купуват - Старлик пак ли ще го ползват.

    Да се смееш ли да плачеш ли - ужким ще излизали от НАТО ама пак ще са в НАТО.

    12:41 19.01.2026

  • 61 Кръговрат на веществата

    4 1 Отговор
    Троянският кон в НАТО се оказа Тръмп 🤣

    12:41 19.01.2026

  • 62 С Китай

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Аз съм категорично за":

    по може. Руснаците се считат за по-нисша раса от европейците. Целта е те да са поробени и управлявани от нордическите народи - арийците.

    Коментиран от #68, #81

    12:41 19.01.2026

  • 63 Старец

    8 0 Отговор
    Европа си отиде, благодарение на дебилното управление на Урсола и сие к.чки покрай нея. На този континент не остана политик с топки, който да може да се сравни с Путин и Тръмп. Розовите понита ще трябва да се подчиняват или да умрат от глад.

    12:42 19.01.2026

  • 64 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Вижте":

    "Европа ще го ппекърши рано или късно"

    Ха ха ха ще му спретнат един грандиозен гей-парад и рано или късно ще се прекърши от смях.

    Коментиран от #69

    12:43 19.01.2026

  • 65 Четем че се търси нов

    7 0 Отговор
    надежден търговски партньор за Европа. А? И трудно ли е да се намери? Русия не беше ли такъв? А Китай?

    12:45 19.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тагарев Тошко

    10 0 Отговор
    Така се е зародил фашизма! Този съюз от самото начало на Майдана си затваряше очите за паравоенните организации зараждащи се в Украйна! Дори им обещаваха ЕС и подкрепа за НАТО! Сега продължават да ги надъхват с тази коалиция на желаещите, но Зеленски не мръзне! Мръзнат и умират обикновените граждани!

    12:45 19.01.2026

  • 68 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "С Китай":

    "Руснаците се считат за по-нисша раса от европейците"

    Низша раса са тези които са наведени а не тези които се изправят срещу цялото НАТО. И какво стана нали щяхте и Китай да го подчинявате със санкции - сега вече "може с Китай". Изобщо не е добре да си евроатлантик на това време - трябва да можеш да се въртиш на изток или на запад и то докато си наведен.

    12:47 19.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Дони":

    Канада няма проблем със Сащ само тъпите френско говорящи кебекуа са против.

    Коментиран от #103

    12:48 19.01.2026

  • 71 хаха🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Лудия козел":

    голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    Коментиран от #73

    12:49 19.01.2026

  • 72 Бай Ганьо

    1 1 Отговор
    За нас важното е нашите копейки, пак да хванат средния

    Коментиран от #74

    12:55 19.01.2026

  • 73 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #71 от "хаха🤣":

    Абе някое козяче ще ми обясни ли сега как Путин бил направил НАТО-то "силно и сплотено като никога до сега" или те за тази опорка всичките получиха колективна амнезия.

    12:56 19.01.2026

  • 74 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Бай Ганьо":

    Бе като гледам нашите козячета хванаха средния - сега чл.5 не важи и им остана само дъртия на бай ти Дончо.

    Коментиран от #79

    12:58 19.01.2026

  • 75 БСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Другият":

    Това между другото не е никак лоша идея , има доста смисъл .

    12:58 19.01.2026

  • 76 Весел Патиланец

    1 2 Отговор
    Съединени Европейски Щати, обща ЕС армия, федерализация!
    750Млн население на Европа - като дърпат опашката ще ни докарат до най-голямата и силна държава в Света! КАто зная Германия, сама, какво направи преди 80г - да не им е на свирката!

    Коментиран от #82

    12:59 19.01.2026

  • 77 Механик

    2 1 Отговор
    Няма ли да се намери някой да им удари по един шамар на тия самозабравили се розАви понита, бе? Да ги върне на земята!
    Тия изобщо не са наред. Какво европейско нато ша правят, като нямат нито армия, нито оръжие?
    Без САЩ и Турция, НАТО е празна приказка.

    13:00 19.01.2026

  • 78 Весел Патиланец

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Дони":

    Канада ще иска членство в ЕС, не си мисли че не е готова!

    13:01 19.01.2026

  • 79 Бай Ганьо

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Зевзек":

    От нашите копейки и чеп за зеле не става, толкова са безполезни

    13:03 19.01.2026

  • 80 Баце

    1 5 Отговор
    Всичко тръгва от и към Европа, копейки.
    И вие, поне тези които все още са останали в бг инкубатора, още утре ще си стегнете парцалките за Европа, когато България отиде отново в трета глуха на историята. Нали знаете, там където беше, когато ви стреляха по границите, опитвайки се да отидете в Гърция.
    Европа ще се оправи, дори и след всичките опустошителни войни на 19ти и 20ти век Европа си е все така най-хубавото място за живот.
    За нея не се тревожете, мислете за кочистан

    Коментиран от #83, #85, #89

    13:03 19.01.2026

  • 81 Ас ядрен инжинер от Сомалия

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "С Китай":

    Харесва служи на бял ариец и харесва обслужва бяла нордическа жена на бял ариец.
    Обслужва много добре но няма време работи и затова бял ариец храни ядрен инжинер от Сомалия.

    13:04 19.01.2026

  • 82 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Весел Патиланец":

    "750Млн население на Европа" - ха посмали малко де

    "ще ни докарат до най-голямата и силна държава в Света!" - нито по територия нито по население може да стане най-голямата Европата. Пък за да стане силна трябва сама да си произвежда оръжия, да има нейни сателити, да има технологии, да има обучена армия и най вече да има време това да го направи а то не става за година или две.

    Пък и САЩ няма да позволят на васалите си това освен ако не се сдружат с Русия и Китай поне докато укрепнат - но при сегашните наведени евроатлантици няма как да стане.

    13:07 19.01.2026

  • 83 Бг Копейка

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Баце":

    На нас Путин ни каза, че като победи, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!

    Коментиран от #87

    13:07 19.01.2026

  • 84 без Краснов

    0 3 Отговор
    Краснов трябва да бъде изолиран, той е руски човек.Германия би следвало да се въоръжи силно, тя да поеме ролята на водеща военна сила.После: Франция и т.н.

    Коментиран от #86

    13:09 19.01.2026

  • 85 Баш Майстора

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Баце":

    Хващай пушката и отивай да пазиш Гренландия

    Коментиран от #90

    13:10 19.01.2026

  • 86 И да назначат нов началник на Бундесвера

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "без Краснов":

    С чин Бундерсвербашия.

    13:11 19.01.2026

  • 87 Баце

    1 3 Отговор

    До коментар #83 от "Бг Копейка":

    Нашите соц носталгици чакат някой да дойде да им построи пак язовирите хаха
    А не разбират, че точно комунистическият елит окраде всичко, ВСИЧКО! Е, естествено с помощта на всичките адрешковци от пролетариата, прилежно възпитани в свещените порядки на соца - корупция, кражби, шуробаджанащина, тарикатлък на дребно и тн и тн
    По всичко личи, че ще получат това което искат..

    Коментиран от #98

    13:11 19.01.2026

  • 88 Анонимен

    2 1 Отговор
    Тръмп като атакува Гренландия ще се активира ли член 5 ?

    Коментиран от #92

    13:12 19.01.2026

  • 89 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Баце":

    "Европа ще се оправи, дори и след всичките опустошителни войни на 19ти и 20ти век"

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ - ти на кристално кълбо ли гледа или от посолството те увериха. Тези две опустошителни войни и много войни преди това тъкмо Европата ги предизвика и ако не беше спал в часовете по история щеше да знаеш че не винаги Европата е била хубаво място за живеене - има едни "тъмни векове" за които даже и на европейците не им се говори.

    Коментиран от #93, #99

    13:13 19.01.2026

  • 90 Баце

    0 2 Отговор

    До коментар #85 от "Баш Майстора":

    Аз Гренландия не искам да пазя, искам да опазя България. Но като гледам сръбско-руските позиви на новия ушат "спасител" и раята под него..Ми се струва невъзможна работа.

    13:13 19.01.2026

  • 91 Аоо

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Баш Майстора":

    Не, там е студено. Е, ако се намери гренландски зеленски, който да воюва, ние ще го подкрепим, ама на думи, щото Паре нема. Парите чичо Дончо ги спре. А за оръжие се иска много пари и газ, който също е много скъп.

    13:14 19.01.2026

  • 92 пиночет

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Анонимен":

    Това ще знака,да товарим нашите копейки към Москалия

    13:15 19.01.2026

  • 93 Баце

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Историк":

    Не от посолството. От историята знам. И ти го знаеш много добре. Твоята баба да не би да мие чинии в Китай или Русия..

    Коментиран от #102

    13:17 19.01.2026

  • 94 Аоо

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Другият":

    Ама заедно с мароканските скакалци ли да ви приемат на издръжка. Опапахте що имаше в Европа и сега Америка да ви осинови и издържа, а вие ще си купувате златни тоалетни.

    13:18 19.01.2026

  • 95 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    На много хора не им се вярваше че ще се стигне до тук Аз обаче бях сигурен България има два пътя В Австроунгарската империя която вече се очертава или Отоманската която е ФАКТ Лично аз предпочитам Отоманската И те така те

    13:19 19.01.2026

  • 96 Коста от кв. Максуда

    1 0 Отговор
    Влизам с 200!

    13:19 19.01.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #87 от "Баце":

    "чакат някой да дойде да им построи пак язовирите хаха"

    Ами евроатлантиците за какво чакат - да откраднат каквото могат ли. Пък при социализма никой не дойде да ни строи язовирите - българите сами си ги построиха. Да ама сега господарите ти ни унищожиха промишлеността и няма пари за нищо и нищо не е построено. Да припомня ли за едни краварски "съветници" (Ран и Ът) които изготвиха план как да унищожат над 2500 предприятия, кравеферми, овцеферми, поливни системи.

    Да ти припомня ли условието за влизането в НАТО-то какво беше - да нарежем цялото си въоръжение.

    Но на нашите наведени евроатлантици все някой дру им е виновен че затриха България.

    Коментиран от #114

    13:20 19.01.2026

  • 99 хаха🤣

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Историк":

    Това е много старо лафче за Русия, но много вярно. Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣

    Коментиран от #105

    13:20 19.01.2026

  • 100 Аоо

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Лудия козел":

    Дядото съсипа Европа и Германия в това число. Тъкмо взе да се въстановява Европа от ВСВ и хората се зарадваха, че ще живеят добре-дойде внукът и я направи тотал щета.

    13:21 19.01.2026

  • 101 Да бе да

    1 0 Отговор
    Точно пък англета ще защитават ЕС от Америка ако се наложи....той съюза си беше ясен...ЕС + русия но Америка и Англия го разбиха с помощта на Брюксел

    13:22 19.01.2026

  • 102 Историк

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Баце":

    "От историята знам. И ти го знаеш много добре"

    Точно че нищо не знаеш от историята - казах ти в Европа е имало тъмни векове и не винаги е била добро място за живеене - ако продължава така пак може да се върнат тези тъмни векове. Ако не бяха руснаците тези тъмни векове можеше още по времето на Хитлер да настъпят.

    Пропагандата реве че в Европа е демокрация но историческо погледнато в Европа с истинска демокрация може да се съберат съвсем малко години - и сега не е демокрация защото те управляват от никого неизбрани "лидери", отменят избори, цензурата е почти пълна.

    Коментиран от #107, #108, #109, #110

    13:28 19.01.2026

  • 103 Аоо

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Хеми значи бензин":

    Против да станат щат на САЩ?

    13:30 19.01.2026

  • 104 Европата

    1 0 Отговор
    има естествен съюзник - това е Русия и естествен враг - САЩ и Англия. Всякакви съюзи които не се съобразяват с това превръщат Европа в политическо, икономическо и военно джудже

    13:33 19.01.2026

  • 105 Историк

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "хаха🤣":

    "и накрая винаги всичко приключва трагично"

    Абе не знам колко е трагично ама все приключва с парад на Руснаците я в Берлин я в Париж. Пък купони за хляб има в Англия чак до 1958 година въпреки че се води победител.

    Пък ЩЕ ЩЕ ЩЕ е специалитет на нашите козячета - още 2022 Русия ЩЕше да фалира и ЩЕше да се рзпада а пък то взе че НАТО-то което било станало "много силно и сплотено" се разпадна.

    Коментиран от #106

    13:34 19.01.2026

  • 106 Ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "Историк":

    Та наминавал ли си в любимата ти Расия да видиш че още живеят в землянки

    Коментиран от #113

    13:42 19.01.2026

  • 107 Аоо

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Историк":

    Щом имаш пари и ресурси-въоръжия, де. А, и технологии и специалисти, щото с мароканци, български ягодоберачи и джиткащи със скъпи коли по нефелно построените от бъл специалисти магистрали, не става.

    13:43 19.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Жожи

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Историк":

    Остави го тоя. Неговата баба, майка, сестра и той мият чинии в Европа и за четене на книжки по история нямат време и мозък.

    13:46 19.01.2026

  • 110 Баце

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Историк":

    хаха ти си голям историк.
    Я ми припомни, как започна втората световна, кой нахлу в Полша, че съм забравил?
    "Великата" червена армия, която изнасяше с цели влакови композиции цели немски фабрики, оръжия, разработки и какво ли не друго закъм Рашка. Десетки хиляди немски учени са преместени да развият военната промишленост на "великата" армия. Както правят и щатите, мд. НАСА е създадена почни изцяло от немски учени.
    Та за тва ти казвам, Европа ще се оправи, ти покрай злобата помисли какво ще стане с Бг занапред..

    Коментиран от #117

    13:48 19.01.2026

  • 111 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор
    Това го нищеха още преди 20 г.. Какво толкова се чудят?! Да засилят Европейската политика за сигурност и отбрана с Европейският военен щаб, да се сключи споразумение с Русия, за да може да се взема от там евтин нефт и газ, да се спогодят за Украйна и това Е! ЕС ще цъфне и ще върже отново!

    13:50 19.01.2026

  • 112 Баба Яга

    2 0 Отговор
    България трябва да се присъедини в съюз единствено с Русия. Никой друг в тоя продажен див империалистически свят няма да ни помогне, да кажем ако ни нападне Турция. Никой. Пример - Кипър.

    Коментиран от #115

    13:50 19.01.2026

  • 113 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Ха ха ха":

    "да видиш че още живеят в землянки"

    Ти живееш в землянка спрямо Русия - това че повтаряте едни и също опорки не значи че е вярно. Ако сравниш София не с Москва и Петербург а с някоя африканска столица ще разбереш в какъв коптор си.

    Ама тя пропагандата е предназначена за по-неумната част от българите.

    13:51 19.01.2026

  • 114 Баце

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Антитрол":

    Добре, че някой беше споменал за този митичен план "Ран Ът", че да има какво да пелтечат десетилетия наред нашите соц носталгици. Всичките заменки, мутренските формации, приватизацията на де що има, кредитните милионери, цялата плетеница от агенции и агенцийки, с цел изнудване, рекет и кражби..Кой ли го създаде това, Урсула лично, сигурно?
    Имаш 50% сива икономика, кочина насякъде, схеми, далавери, кражби..Меркел и Макрон са виновни :Д
    Ганьо пак ще си се върне там, където принадлежи - по степите на историята - и така и няма да разбере какъв шанс е имал..

    13:54 19.01.2026

  • 115 Пффф

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Баба Яга":

    Кипър нападна Турция, историко. Я си припомни как започна онази война.
    Русия много брани своите съюзници - Сърбия, Сирия, Армения..Всичките горди и защитени хаха О, о, и Венецуела, разбира се :Д

    13:57 19.01.2026

  • 116 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор
    И още нещо ще кажа: Европа се държи като морален арбитър без армия, Русия – като империя без икономика, а САЩ – като охранител, който вече иска да му платят извънредния труд. Украйна плаща цената за геополитически илюзии, докато ЕС плаща със заводи, работни места и бъдеще. Няма „чисти“ решения – има само по-малко лоши. Мирът не е награда за добродетел, а сделка между уморени играчи. Който чака справедлив край, ще получи дълга война. Който чака победа – ще получи сметката. За това ЕС да си прави отбраната и общата армия, дето чака от 20 години, да се маха от НАТО, и да се сдобрява с Русия: това е разумния начин, но няма политическа воля в ЕС!

    13:58 19.01.2026

  • 117 Историк

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Баце":

    "кой нахлу в Полша, че съм забравил"

    Хитлер първо нахлу - а защо не ми припомниш кой предаде Чехословакия на Хитлер

    "Десетки хиляди немски учени са преместени да развият военната промишленост на "великата" армия"

    За краварите знаем ама ти ми кажи поне един немски учен който е в Русия след ВСВ - то с лъжи и опорки пропаганда не става.

    "покрай злобата помисли какво ще стане с Бг занапред"

    Ами ако продължават да ни управляват наведени евроатлантици които в злобата си към Русия ще затрият България - тя е почти готова след като вече сме 36 години краварска колония. Нямаме промишленост, нямаме образование, селско стопанство, армия и намаляхме с една трета. Обаче те си мислят че като с наведени на някой ще просперираме - с навеждане никой не е ставал велик.

    14:01 19.01.2026