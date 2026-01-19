Европа vs. САЩ! На Стария континент се говори за нов съюз, който да замени НАТО

Доналд Тръмп: Искам Гренландия! НАТО ще стане много по-силна организация, ако тя е в ръцете на СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ

Американският президент Доналд Тръмп написа днес в социалните мрежи, че е неприемливо всичко, което е по-малко от това САЩ да имат контрол над Грен ...