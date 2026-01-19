Рецепта на деня: Локумадес - сиропирани понички по гръцки

Необходими продукти:
За тестото:
- 240 г брашно,
- 300 мл хладка вода,
- 1 щипка сол,
- 1 чаена лъжичка суха мая (1/2 пакетче).
За гарнирането:
- 3-4 супени лъжици пудра захар,
- половин чаена лъжичка канела на прах,
- разтопен шоколад.
И също:
- 1 найлоново пликче с цип,
- олио за пържене
Начин на приготвяне:
Поставете всички необходими съставки за тестото в плик с цип. Първо добавете една чаена лъжичка суха мая, щипка сол и една и половина чаши хладка вода, след което разклатете плика, за да разтворите маята.
След това отворете отново торбичката и добавете цялото брашно. Не ви е необходим миксер или лъжица за месене, просто месете тестото през торбичката, докато брашното поеме течността, няма сухи места и стане гладко.
Уверете се, че пликът с цип е плътно затворен, след което поставете плика хоризонтално, в легнало положение, покрийте го с кърпа и го оставете на топло място, за да ферментира маята и тестото да втаса хубаво, около 40-45 минути.
След като изтече времето, ще забележите много мехурчета в тестото, което означава, че е добре ферментирало. Омесете го малко (отново през плика), а след това с пръсти го изстискайте на няколко сантиметра от ръба на плика.
С ножица изрежете два малки триъгълника, разположени на еднакво разстояние от краищата, с ширина няколко милиметра. Тези две дупки ще оформят малки топчета, като изстискате тестото през плика.
Загрейте олио за готвене в широка тенджера или тиган на дълбочина поне 2 см, след което изстискайте от тестото топчета, които могат да се отделят с дръжката на вилица или шишче.
Пържете ги, докато придобият приятен златист цвят, след което ги извадете с решетъчна лъжица върху кухненска хартия.
В голям плик смесете пудра захар с малко канела, след което добавете около 10 понички и, като разклатите плика, оваляйте ги в сместа, за да ги покриете от всички страни. След това ги украсете с разтопен шоколад.
По желание можете да ги потопите и в захарен сироп, в който сте разтворили малко мед за вкус (топли понички в студен сироп), пише flagman.bg.
