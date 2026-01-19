Новини
Рецепта на деня: Локумадес - сиропирани понички по гръцки
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Локумадес - сиропирани понички по гръцки

19 Януари, 2026 10:05

Много лесни за приготвяне мини понички

Рецепта на деня: Локумадес - сиропирани понички по гръцки - 1
Снимкa: Shutterstock
Необходими продукти:

За тестото:

  • 240 г брашно,
  • 300 мл хладка вода,
  • 1 щипка сол,
  • 1 чаена лъжичка суха мая (1/2 пакетче).

За гарнирането:

  • 3-4 супени лъжици пудра захар,
  • половин чаена лъжичка канела на прах,
  • разтопен шоколад.

И също:

  • 1 найлоново пликче с цип,
  • олио за пържене

Начин на приготвяне:

Поставете всички необходими съставки за тестото в плик с цип. Първо добавете една чаена лъжичка суха мая, щипка сол и една и половина чаши хладка вода, след което разклатете плика, за да разтворите маята.

След това отворете отново торбичката и добавете цялото брашно. Не ви е необходим миксер или лъжица за месене, просто месете тестото през торбичката, докато брашното поеме течността, няма сухи места и стане гладко.

Уверете се, че пликът с цип е плътно затворен, след което поставете плика хоризонтално, в легнало положение, покрийте го с кърпа и го оставете на топло място, за да ферментира маята и тестото да втаса хубаво, около 40-45 минути.

След като изтече времето, ще забележите много мехурчета в тестото, което означава, че е добре ферментирало. Омесете го малко (отново през плика), а след това с пръсти го изстискайте на няколко сантиметра от ръба на плика.

С ножица изрежете два малки триъгълника, разположени на еднакво разстояние от краищата, с ширина няколко милиметра. Тези две дупки ще оформят малки топчета, като изстискате тестото през плика.

Загрейте олио за готвене в широка тенджера или тиган на дълбочина поне 2 см, след което изстискайте от тестото топчета, които могат да се отделят с дръжката на вилица или шишче.

Пържете ги, докато придобият приятен златист цвят, след което ги извадете с решетъчна лъжица върху кухненска хартия.

В голям плик смесете пудра захар с малко канела, след което добавете около 10 понички и, като разклатите плика, оваляйте ги в сместа, за да ги покриете от всички страни. След това ги украсете с разтопен шоколад.

По желание можете да ги потопите и в захарен сироп, в който сте разтворили малко мед за вкус (топли понички в студен сироп), пише flagman.bg.


Подобни новини


  • 1 сиропирани понички по поръчка

    4 0 Отговор
    а може и сиропирани кифли загоряли
    за мераклии

    10:09 19.01.2026

  • 2 Десерта е арабски

    2 0 Отговор
    Локма е десерт , приготвен от квасени и пържени тестени топчета, напоени със сироп или мед, понякога покрити с канела или други съставки. Ястието е описано още през 13 век от ал-Багдади като лукмат ал-кади ( لُقْمَةُ ٱلْقَاضِيِ ), „хапки на съдията“

    10:11 19.01.2026

  • 3 гръцката поничка е

    1 0 Отговор
    доста вкусно нещо . и у нас има . само са с дупка . по голямото се нарича мекица . около 15 понички на едно . и се яде със солено . салам , шунка .

    10:13 19.01.2026

  • 4 А аз

    2 0 Отговор
    Предпочитам сиропиранА поничкА по Гащи! За да предусещам предстоящата вкусотия докато отстранявам опаковката.

    10:13 19.01.2026

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Това са асеновградски понички.

    10:18 19.01.2026