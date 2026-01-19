Новини
Днес е най-тъжният ден в годината

Днес е най-тъжният ден в годината

19 Януари, 2026 09:38

Или т.нар. Blue Monday

Всяка година в средата на януари светът се подготвя за т.нар. „Blue Monday“ или най-тъжният ден в годината. Формулата за това състояние е добре известна: кратките дни, липсата на слънчева светлина, изтънелите портфейли след празниците и първото разочарование от неспазените новогодишни обещания, пише woman.bg.

Но дали това е само математическо уравнение на тъгата, или в този период е скрит много по-дълбок смисъл?

Средата на януари често се усеща като емоционално блато. Еуфорията от новото начало е изчезнала, а пролетта е още твърде далеч. В астрологичен план това е периодът на Козирога – знакът на Сатурн, който ни изправя пред суровата реалност. Сатурн не обича илюзиите; той ни кара да видим нещата такива, каквито са – със своите дефицити и трудности.

Много хора в тези дни усещат тежест в гърдите, липса на смисъл и желание да се скрият от света. Но вместо да се борим с това чувство, можем да се опитаме да го разберем.

Упражнение по търпение

Ако в момента се чувствате притиснати от обстоятелствата или изнервени от мълчанието на съдбата, помнете, че това е време за вътрешна инкубация. В природата нищо не цъфти през януари, но под земята се случва най-важната работа. Корените се укрепват.

Общуването с Бога в тези моменти не е чрез радостни химни, а чрез приемане на тишината. Когато кажем: „Да бъде Твоята воля“, ние се освобождаваме от задължението да бъдем щастливи по график.

Как да преминем през „Синия понеделник“?

1. Признайте емоциите си: Не е нужно да сте прекалено позитивни, ако не го чувствате. Понякога признаването, че ни е трудно, е първата стъпка към облекчението.

2. Излизайте на светло – Дори 15-20 минути дневна светлина могат да подобрят настроението значително.

3. Движете се – Физическата активност стимулира производството на ендорфини.

4. Поддържайте социални контакти – Не се изолирайте, дори когато ви се иска.

5. Преоценете очакванията – Не всички новогодишни решения трябва да се изпълнят до края на януари.

6. Малки победи: Не си поставяйте огромни задачи за днес. Фокусирайте се върху малките неща, които ви носят комфорт – топла напитка, кратък разговор с любим човек или просто завършването на една малка задача.

7. Вярата като котва: Помнете, че всеки цикъл има своя край. Тъгата на януари е просто пречистване, което подготвя почвата за Феникса, който ще се възроди отново.

8. Планиране на приятни дейности в понеделник: Да започнете седмицата с нещо, което ви харесва, може да подобри настроението и да ви даде по-добра мотивация.

9. Поддържане на редовен сън: Достатъчният сън е от съществено значение за физическото и психическо здраве, включително и за регулиране на настроението.

10. Потърсете помощ – Ако симптомите са сериозни или продължителни, не се колебайте да се консултирате с психолог.

Днешният понеделник не е наказание, а тест за нашата устойчивост. Не се страхувайте от „сините“ нюанси на понеделника. Те са само фонът, на който по-ясно ще изпъкне светлината, която предстои да дойде. Бъдете нежни към себе си и знайте, че понякога най-голямото постижение е просто да преминеш през деня с мир в душата.

Малко любопитни факти:

Концепцията за Blue Monday се появява през 2005 г., когато британският психолог Клиф Арнал разработва формула, която теоретично определя най-депресиращия ден в годината. Формулата взима предвид множество фактори: лошото време през януари, натрупаните дългове след коледните разходи, изминалото време от празниците, провалените новогодишни решения, ниските нива на мотивация и чувството, че трябва спешно да се предприемат действия. Според тази формула, третият понеделник на януари представлява перфектният сбор от негативни фактори, който потапя хората в зимна меланхолия.

В астрологичен план, ние можем да го свържем и с „леденото“ присъствие на Сатурн – той не е огнен и страстен, той е хладен, дистанциран и изискващ. Така че, когато казваме „Син понеделник“, ние всъщност говорим за „студената тъга“ – онази, която не е гневна, а по-скоро тиха и самотна.

В английския език изразът „to feel blue“ означава да си тъжен, потиснат или в депресия. Смята се, че това идва от старата ветроходна традиция – ако един кораб загуби капитана си по време на плаване, при завръщането си в пристанището екипажът издигал сини флагове и боядисвал синя ивица по корпуса в знак на траур.

Студената светлина: През януари светлината е оскъдна и често има синкав, студен оттенък. Липсата на „топлите“ лъчи на Слънцето влияе на нивата на серотонин (хормона на щастието), което води до т.нар. сезонна депресия. Синьото тук е символ на студа – и физически, и емоционален.

Визуална меланхолия: В изкуството (например „Синият период“ на Пикасо) синият цвят се използва за изразяване на самота, бедност и дълбока меланхолия.


